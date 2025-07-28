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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    28 июля 2025, 07:30 • Новости дня

    Над Россией за ночь сбили семь украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Ростовской областью устранили четыре дрона, по одному уничтожили над Орловской, Калужской и Брянской областями.

    Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что при атаке дронов пожар возник у хутора Васецкий, но был быстро ликвидирован.

    27 июля 2025, 14:06 • Новости дня
    Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский политолог сообщил о даче показаний против Владимира Зеленского фигурантами дел НАБУ, связанных с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.

    Фигуранты уголовных дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дали показания против Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». По словам украинского политолога Николая Давыдюка, эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского».

    Давыдюк заявил: «Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского. Эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского – совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского»». Он добавил, что во время обысков СБУ в НАБУ и САП были изъяты серверы, где содержится информация о том, кто из окружения Зеленского дал против него показания.

    На данный момент, по его словам, от 800 до 1000 сотрудников подконтрольных Зеленскому силовых ведомств занимаются попытками расшифровать носители и получить доступ к этим данным. Давыдюк отметил, что данные на флешке зашифрованы, в попытках определить источник утечки были распространены разные версии численности задействованных специалистов.

    Издание также отмечает, что Давыдюк активно поддерживает акции протеста против сокращения полномочий НАБУ.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро на Украине после массовых протестов в Киеве.

    Протестующие в Киеве назвали Владимира Зеленского и Андрея Ермака «предателями Украины».

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    27 июля 2025, 11:21 • Новости дня
    Песков: Принципы будущих отношений России и Украины будут определены после СВО
    Песков: Принципы будущих отношений России и Украины будут определены после СВО
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, принципы будущих отношений России и Украины будут определены только после достижения целей специальной военной операции, передает ТАСС.

    Песков отметил, что обсуждение формата будущих отношений между двумя странами на данный момент является «слишком теоретическим вопросом». Он подчеркнул: «Сначала нужно все-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты – и самой Украиной, и западниками».

    По словам представителя Кремля, если появится возможность вернуться к дипломатическому диалогу, это будет наиболее желательным сценарием для России. Однако, добавил Песков, сперва необходимо урегулировать ситуацию на Украине, а уже после этого обсуждать новые основы двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина в ходе переговоров в Стамбуле не обсуждали пункты меморандумов. Дмитрий Песков назвал позитивными достигнутые договоренности по обменам с Киевом. Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле по Украине как конструктивные.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    27 июля 2025, 08:57 • Новости дня
    Подполье сообщило о планах Киева объявить погибших солдат ВСУ дезертирами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти намерены не выплачивать компенсации родственникам погибших военных, чьи тела были возвращены с российской стороны, сообщили в пророссийском подполье.

    Чиновники из администрации Владимира Зеленского планируют признать бойцов ВСУ, тела которых были переданы Россией на Украину, дезертирами, передает РИА «Новости». Такая мера позволит отказать их родственникам в выплате положенных компенсаций, сообщили представители пророссийского подполья .

    Собеседник агентства заявил: «Чиновники режима Зеленского собираются признать возвращенных Россией на Украину погибших украинских солдат дезертирами, и таким образом отказать их семьям в выплате компенсаций».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация на переговорах в Стамбуле выступила с предложением передать Украине тела трех тысяч погибших солдат ВСУ для захоронения «по христианской традиции».

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    27 июля 2025, 13:46 • Новости дня
    В Одессе прогремел взрыв

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одессе на Украине прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщили местные СМИ.

    Как пишет украинское издание Новости.LIVE, в Одессе был слышен взрыв, передает РИА «Новости».

    В регионе, по данным издания, в настоящее время действует сигнал воздушной тревоги. Подробности о причинах происшествия или возможных последствиях пока не приводятся.

    Между тем украинское издание «Общественное. Новости» информирует о взрыве в городе Сумы на северо-востоке страны. При этом в Сумской области предупреждение об угрозе с воздуха не объявлялось, сообщает ТАСС.

    В субботу вечером в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, были слышны взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги в регионе не включали.

    Ранее в Сумах прогремел второй за сутки взрыв на фоне продолжающейся более трех часов воздушной тревоги в регионе.

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    27 июля 2025, 13:53 • Новости дня
    Американская Auterion пообещала Украине 33 тыс. ИИ-комплектов для БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания Auterion планирует до конца года отправить на Украину 33 тыс. мини-компьютеров Skynode для управления ударными беспилотниками с искусственным интеллектом, которые способны отслеживать цели на расстоянии до одного километра.

    Американская компания Auterion поставит на Украину 33 тысячи беспилотных ударных комплектов, сообщает ТАСС. Глава фирмы Лоренц Мейер заявил в интервью газете Financial Times, что первые тысячи систем уже отправлены, а в ближайшее время будет отправлено еще десятки тысяч.

    Мейер подчеркнул: «Мы отправили тысячи [таких систем]. Теперь мы отправим десятки тысяч. То, что мы предлагаем, – это скачок вперед по сравнению с тем, что происходит на поле боя прямо сейчас. Мы переходим к нацеливанию и управлению роя беспилотников на основе ИИ». При этом, по его словам, выбор целей останется за человеком.

    Комплекты оснащаются мини-компьютерами Skynode, которые превращают управляемые вручную дроны в системы с искусственным интеллектом. Как отметил Мейер, такие устройства неуязвимы для радиоэлектронной борьбы и способны отслеживать движущиеся цели на расстоянии до километра.

    Как уточняет издание, поставки будут завершены до конца года по новому контракту Auterion с Пентагоном на сумму около 50 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжают отправлять оружие на Украину. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Дональд Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

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    27 июля 2025, 20:46 • Новости дня
    Зеленский подписал указ о санкциях против 90 российских компаний

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев объявил о введении санкций против более 90 российских компаний, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов, без публикации полного списка.

    Указ о введении ограничений был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА «Новости». Согласно опубликованной информации, меры коснулись более 90 юридических лиц, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов, необходимых для производства современной электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников.

    Зеленский в своем Telegram-канале заявил: «Санкционное решение сегодня – это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников».

    В опубликованном на сайте украинского президента указе не приводятся полные списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции.

    Ранее Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».

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    28 июля 2025, 02:41 • Новости дня
    Симоньян назвала цели атак дронов ВСУ по «Сириусу» и аэропортам

    Tекст: Ирма Каплан

    Украина и страны Запада пытаются расшатать политически нейтральных россиян, атакуя места скопления детей и аэропорты, поделилась главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? Зачем они на этой неделе пустили, я даже не знаю сколько, беспилотников, но огромное количество, на Сочи и на «Сириус»? Это какие такие военные объекты в «Сириусе»? Это одна большая школа», – цитирует РИА «Новости» выступление Симоньян на телеканале «Россия 1».

    Она добавила, что в ночь атак беспилотников на «Сириус» ее дети были там и ночевали в коридоре с такими же ребятами. По ее словам, все это делается для провокации у нейтральных граждан определенных реакций.

    «С тем, чтобы возможность улететь, отдыхать куда-то на море, для них стала важнее, чем будущее страны. А будущее страны – это и есть исход СВО. А исход СВО – это... такая необходимость мириться с тем, что вот дети спят в коридоре. Иногда можно куда-то не улететь, отпуск, может быть, даже придется отменить. Они пытаются сделать так, чтобы мы сами себя победили и в результате сами себе проиграли, как мы уже делали дважды в XX веке, в начале и в конце», – сказала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 июля по нефтебазе на улице Таврической произошло попадание дрона, сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

    Российские средства противовоздушной обороны в ночь на четверг  нейтрализовали 39 украинских дронов самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

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    27 июля 2025, 14:03 • Новости дня
    На Украине сотрудники военкомата сбили мотоциклиста при попытке мобилизации

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ровненской области на западе Украины мотоциклист получил перелом ноги после того, как сотрудники военкомата попытались остановить его для принудительной мобилизации, а полиция не вмешалась, сообщили местные СМИ.

    По данным издания, представители военкомата попытались задержать мотоциклиста, чтобы вручить ему повестку, для чего подрезали его на дороге, передает ТАСС.

    В результате мотоциклист упал и сломал ногу. На место происшествия прибыли медики, которые оказали первую помощь и уложили пострадавшего с забинтованной ногой на носилки.

    Женщины, ставшие свидетелями происшествия, вступили в конфликт с сотрудниками военкомата, призывая их прекратить «людоловство» и самим отправиться на фронт. Во время перепалки один из сотрудников военкомата пригрозил забрать телефон у человека, который снимал происходящее на видео. Сотрудники полиции, присутствовавшие при инциденте, не вмешивались.

    Ранее в Полтавской области группа местных жителей заблокировала автобус военкомата, после чего нескольким мобилизованным удалось покинуть транспорт и скрыться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину с повесткой во время проверки документов. В Кривом Роге мужчина был избит представителем территориального центра комплектования, когда искал своего мобилизованного сына.

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    28 июля 2025, 05:17 • Новости дня
    РИА «Новости» узнало поставщика наркотиков для украинских властей

    РИА «Новости» назвало брата Ермака поставщиком наркотиков для украинских властей

    Tекст: Ирма Каплан

    Младший брат Андрея Ермака, главы офиса украинского президента, Денис летом 2024 года поставлял из Афганистана наркотики для руководства Украины, заявил источник, представив фото билетов и паспорта Ермака и его спутников.

    Согласно документам, 15 июля 2024 года Денис Ермак отправился на самолете из Кишинева в Баку, в тот же день из Баку в Дубай, а 17 июля – из Дубая в Кабул. Обратно, согласно билетам, он летел 2 августа из Кабула в Стамбул.

    «Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина – Молдавия – Азербайджан – ОАЭ – Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом в Турцию, откуда обратно на Украину через Молдавию», – приводит РИА «Новости» слова информатора.

    Он считает, что в багаже Богатырева и Касими на Украину привезли наркотики.

    Источник добавил, что сотрудник ГУР Украины вывезти наркотики из аэропорта Кабула может легко, а турецкие и молдавские силовики содействуют украинским спецслужбам.

    В договоре страхования, оформленном на Ермака, целью визита в Афганистан указаны «экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых». Период страхования – с 15 июля по 3 августа 2024 года, страховая сумма – 30 тыс. евро.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение Владимира Зеленского в ходе разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.


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    27 июля 2025, 21:57 • Новости дня
    Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    В ряде регионов на Украине, включая Киевскую область, уже более четырех часов сохраняется воздушная тревога, охватившая в общей сложности шесть областей.

    Воздушная тревога объявлена сразу в шести областях Украины, включая Киевскую, сообщают данные министерства цифровой трансформации страны, передает РИА «Новости». Сигналы тревоги прозвучали также в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

    В Сумской области сигнал тревоги продолжается уже более четырех часов, в Черниговской – более двух часов, а в Полтавской и Харьковской областях – больше часа. По данным министерства, в 21.03 по московскому времени тревога была распространена на Черниговскую область, а спустя полчаса ее объявили в Бориспольском и Броварском районах Киевской области.

    Власти не уточнили причину объявления тревоги, однако подобные сигналы обычно связаны с опасностью ракетных или авиационных ударов. О пострадавших или разрушениях на момент публикации не сообщается.

    В субботу вечером в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, были слышны взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги в регионе не включали.

    Ранее в Сумах прогремел второй за сутки взрыв на фоне продолжающейся более трех часов воздушной тревоги в регионе.

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    28 июля 2025, 01:50 • Новости дня
    FT описала, как Зеленский опрокинулся с «пьедестала демократии»

    Tекст: Ирма Каплан

    Борьба главы киевского режима Владимира Зеленского с независимостью НАБУ и САП на прошедшей неделе привела к самому серьезному политическому кризису с момента избрания Зеленского в 2019 году и к самым масштабным общественным протестам, пишет FT.

    «Он поставил под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и, возможно, финансовую поддержку со стороны ЕС и МВФ, от которой Киев полностью зависит. По мере нарастания негативной реакции Зеленский отдал приказ отступить, пообещав новый закон для восстановления независимости ведомств, но его репутация внутри страны и за рубежом уже была подорвана», – пишет Financial Times (FT).

    Издание пытается разобраться в правоохранительной системе Украины, которая  представляет собой мешанину из непонятных аббревиатур, отмечая, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выделяются тотемной важностью для гражданского общества и западных кредиторов Украины.

    FT напоминает, что Международный валютный фонд (МВФ) потребовал создать НАБУ и вместе с ЕС настаивал на том, чтобы правительство Украины защищало его независимость в качестве условия для получения финансовой поддержки и, в случае с ЕС, безвизового режима.

    Однако решение Зеленского едва не обрушило все, что было критически важно для западных кураторов Киева и, если его действия подорвали доверие западных партнеров, то внутри страны, подчеркивает газета, последствия оказались еще более разрушительными.

    «Смелое и стойкое руководство Зеленского в борьбе Украины против российской тирании вознесло его на пьедестал демократии. На этой неделе он с него упал», – резюмирует FT.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Напомним, Верховная рада одобрением 263 голосов приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Он устанавливает верховенство генпрокурора Украины над прокурорами САП, что переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на дела НАБУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером вторника, 22 июля, мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протестующим, которых, по некоторым подсчетам, было не менее тысячи человек, а к вечеру их стало вдвое больше. На следующий день протесты продолжились.

    Директор НАБУ Семен Кривонос выразил мнение, что после возможного принятия закона, возвращающего полномочия Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), атаки на антикоррупционные органы могут перейти на новый уровень.

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    28 июля 2025, 03:25 • Новости дня
    Командир ремроты ЮВО рассказал о выдержавшем восемь снарядов ВСУ танке

    Tекст: Ирма Каплан

    Танк, оснащенный приваренной к корпусу противодронной защитой в виде распушенной арматуры, выдержал восемь попаданий снарядов ВСУ и остался на ходу, рассказал командир ремонтной роты 110-й бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО Влад.

    «Ребята, которые с передовой, говорят, очень эффективно, потому что когда едет, весь шевелится, винты бьются, уходят. Кумулятивная струя по-другому может пойти. Танк был, я разговаривал с ребятами, порядка восьми попаданий [снарядов] выдержал», – рассказал он ТАСС.

    Ремонтная рота, по словам Влада, оборудует бронетехнику специальными противодронными мангалами и решетками для дополнительной защиты от ударов беспилотников.

    Кроме того, ранее командир роты отмечал, что ремонтная служба восстановила с начала года около 90% поступившей на восстановление поврежденной бронетехники, включая танки и бронемашины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ремонтном батальоне Западной группировки завершили сборку транспортеров на базе отечественных автомобилей для доставки боеприпасов и вывоза раненых.

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    28 июля 2025, 04:31 • Новости дня
    Марочко сообщил о переброске резервов ВСУ к Меловому в Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинское командование направило дополнительные силы ВСУ в район Мелового Харьковской области, чтобы попытаться остановить продвижение российских войск и удержать позиции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Меловом противник не отступает, он ведет здесь маневренную оборону и пока пытается удержать всеми силами и средствами продвижения наших войск. Более того, сюда перебрасываются дополнительные силы и средства резерва украинского командования», рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, украинское командование надеется оттеснить ВС России с уже занятых рубежей и позиций. Но несмотря на попытки Киева, российские силы продолжают наступление на этом участке и расширяют зону контроля.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, в районе Мелового Харьковской области подразделения российской армии ведут наступление на трех направлениях, постепенно расширяя зону контроля и занимая новые территории.


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    28 июля 2025, 04:47 • Новости дня
    Сийярто назвал отношения Венгрии с Украиной «очень плохими»

    Tекст: Ирма Каплан

    Двусторонние отношения Венгрии и Украины можно оценить как «очень плохие» вне какой-либо связи с военными действиями, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Сейчас у нас очень плохие двусторонние отношения Украиной, которые не имеют никакого отношения к продолжающейся войне. <...> Мы очень надеемся, что однажды на Украине будет администрация, которая будет уважать меньшинства и вернет им права», – сказал он РИА «Новости».

    По словам Сийярто, до такого уровня отношения между странами дошли около десяти лет назад, когда правительство Украины «стало нарушать права национальных меньшинств».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина обречена оставаться буферной зоной между Европой и Россией, а вступление в Евросоюз недопустимо. Орбан также обвинил Европу в опасном поощрении конфликта на Украине.

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    28 июля 2025, 05:32 • Новости дня
    Публицист Таксюр объяснил, что крещение дало народам Руси

    Tекст: Ирма Каплан

    Народы Руси получили с крещением в православие государство, цивилизацию и общую веру, рассказал освобожденный из украинской тюрьмы православный писатель и публицист Ян Таксюр.

    «Крещение Руси, которое произошло в X веке, имеет колоссальное значение в нескольких планах: в государственном, политическом и духовном. Из вод Крещения вышел единый русский народ, то есть первое последствие Крещения – это возникновение русского народа. Второе – это возникновение русской цивилизации, которая объяла с веками одну шестую часть земли. Наконец, третье и самое главное – народ русский обрел подлинную спасительную веру», – объяснил Таксюр РИА «Новости».

    По его словам, православие и Русская церковь остаются главным связующим звеном между Россией, Белоруссией и Украиной. Правда, на Украине отрицается все, что связано с Крещением, а праздник отменен указом Владимира Зеленского, так что  День Крещения Руси 28 июля не отмечается.

    Таксюр считает нынешние украинские власти «новыми язычниками», для которых христианские ценности не представляют интереса.

    Ранее газета ВЗГЛЯД и писатель и историк Андрей Полонский разбирались, чем Россия важна для католиков.

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    Макрон раскалывает Запад Палестиной

    Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину уже этой осенью. Однако решение президента Франции встретило резкую критику в США. В частности, Дональд Трамп заявил, что слова лидера Пятой республики ничего не изменят. Аналитики указывают: на Западе развернулась гонка за статус главного миротворца, способного инициировать создание палестинского государства. Кто одержит верх? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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