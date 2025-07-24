Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
Кремль спросили от атаке ВСУ на Сочи
Песков: Атаки БПЛА в Сочи говорят о продолжении Киевом ударов по гражданским
Атака беспилотников ВСУ на Сочи и «Сириус» говорит о продолжении Киевом ударов по гражданским объектам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил, что киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной и гражданской инфраструктуры, подчеркнув, что «в этом плане ничего не меняется». Он также сообщил, что российские военные принимают меры для организации противовоздушной обороны и минимизации рисков, передает ТАСС.
По словам Пескова, власти России осознают, с какой опасностью сталкиваются и с кем имеют дело.
Ранее при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край погибли два человека.
Глава федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае Дмитрий Плишкин заявил о попадании дрона по нефтебазе на улице Таврической.
Минобороны сообщило, что семь дронов нейтрализовали над территорией Краснодарского края.