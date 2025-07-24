Кремль спросили от атаке ВСУ на Сочи

Песков: Атаки БПЛА в Сочи говорят о продолжении Киевом ударов по гражданским

Tекст: Вера Басилая

Песков отметил, что киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной и гражданской инфраструктуры, подчеркнув, что «в этом плане ничего не меняется». Он также сообщил, что российские военные принимают меры для организации противовоздушной обороны и минимизации рисков, передает ТАСС.

По словам Пескова, власти России осознают, с какой опасностью сталкиваются и с кем имеют дело.

Ранее при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край погибли два человека.

Глава федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае Дмитрий Плишкин заявил о попадании дрона по нефтебазе на улице Таврической.

Минобороны сообщило, что семь дронов нейтрализовали над территорией Краснодарского края.

