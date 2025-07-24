Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?18 комментариев
ВСУ устроили перестрелку между своими подразделениями у Кременной
Марочко сообщил о перестрелке между подразделениями ВСУ у Кременной в ЛНР
В районе Кременной на Украине зафиксирован случай перестрелки между двумя украинскими подразделениями, в ходе которого применялись автоматические гранатометы и минометы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Перестрелку между двумя подразделениями ВСУ у Кременной в Луганской Народной Республике зафиксировали российские средства объективного контроля, передает ТАСС.
Обстрел начался, когда украинские бойцы с лесополосы открыли стрелковый огонь по соперникам из другого подразделения. В ответ с закрытых позиций были применены автоматический станковый гранатомет и минометы.
Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что вероятной причиной инцидента могла стать несогласованность действий между подразделениями ВСУ. Он также подчеркнул, что не исключает и наличие конфликтов между бойцами.
Марочко добавил, что случаи «дружественного огня» среди украинских военных участились и на других участках фронта в зоне специальной военной операции.
Ранее пленный украинский солдат Владислав Белопольский заявил, что его группа подверглась обстрелу украинской артиллерии по ошибке.
Украинский истребитель F-16 ВВС потерпел крушение в августе 2024 года предположительно из-за попадания под «дружественный огонь».