Марочко сообщил о перестрелке между подразделениями ВСУ у Кременной в ЛНР

Tекст: Вера Басилая

Перестрелку между двумя подразделениями ВСУ у Кременной в Луганской Народной Республике зафиксировали российские средства объективного контроля, передает ТАСС.

Обстрел начался, когда украинские бойцы с лесополосы открыли стрелковый огонь по соперникам из другого подразделения. В ответ с закрытых позиций были применены автоматический станковый гранатомет и минометы.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что вероятной причиной инцидента могла стать несогласованность действий между подразделениями ВСУ. Он также подчеркнул, что не исключает и наличие конфликтов между бойцами.

Марочко добавил, что случаи «дружественного огня» среди украинских военных участились и на других участках фронта в зоне специальной военной операции.

Ранее пленный украинский солдат Владислав Белопольский заявил, что его группа подверглась обстрелу украинской артиллерии по ошибке.

Украинский истребитель F-16 ВВС потерпел крушение в августе 2024 года предположительно из-за попадания под «дружественный огонь».