Ветераны СВО на протезах покорили Эльбрус

Tекст: Валерия Городецкая

В Telegram-канале фонда сообщается, что восхождение прошло в рамках проекта «Время сильных». «Наши ветераны с инвалидностью – герои с безграничными возможностями, и доказывают это каждый день. Несмотря на тяжелые ранения, они остаются активными членами общества и опорой для семьи, приносят пользу Родине», – заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

По словам участников, такие мероприятия мотивируют и дают силы для новой жизни. «Огромное спасибо, что меня вытащили, замотивировали и натренировали. Это очень интересный и полезный опыт. Спасибо нашим врачам и гидам! И всем-всем причастным к проекту огромное спасибо», – отметил ветеран СВО Денис Шейн-Митрофанов.

Цивилева выразила благодарность группе компаний «Мой медицинский центр» и центру протезирования «Бионика 2.0» за организацию восхождения. Она подчеркнула, что основная задача фонда – окружить героев СВО заботой и помогать им возвращаться к полноценной жизни.