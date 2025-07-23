Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?0 комментариев
Ветеран СВО возглавил округ в Вологодской области
Ветеран СВО Антон Тропин стал главой Нюксенского округа Вологодской области
Антон Тропин, участник специальной военной операции, избран руководителем Нюксенского округа Вологодской области после отставки Юлии Шевцовой на фоне общественного резонанса.
Кандидатуру ранее рекомендовал губернатор региона Георгий Филимонов после того, как предыдущий глава округа Юлия Шевцова ушла в отставку из-за скандала с видео, снятым ее дочерью, передает РИА «Новости».
Тропин включен в число финалистов кадрового проекта «Герои Русского Севера» для участников и ветеранов СВО, который реализуется в регионе для формирования управленческого резерва. Финалисты проходят образовательные модули и стажировки под руководством заместителей губернатора и топ-менеджеров, а работу Тропина будет курировать лично губернатор.
По словам Филимонова, сопровождение Тропина на новой должности должно помочь более эффективно решать задачи и готовиться к итоговой работе в рамках проекта, который реализуется как региональный аналог федеральной программы «Время героев». Финалисты уже завершили первый модуль обучения в Президентской академии. Впереди обучение управлению, финансам и современным технологиям в муниципальной сфере.
Напомним, Шевцова подала в отставку после того, как ее дочь разместила видео с недопустимыми высказываниями, что вызвало общественный резонанс и критику со стороны губернатора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее участник программы «Время наших» возглавил Заволжский район Ивановской области.