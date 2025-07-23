Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.4 комментария
Песков назвал ситуацию вокруг НАБУ внутренним делом Украины
Вопросы о законе, лишающем Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости, связаны с внутренними политическими процессами на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, ситуация, связанная с обсуждением закона, который может привести к утрате независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине, является внутренним делом Киева, передает ТАСС.
Он отметил, что коррупция остается острой темой для Украины. По его словам, любые изменения, связанные с подчинением или переподчинением различных антикоррупционных ведомств, относятся исключительно к внутренним делам самой Украины.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о переводе Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в подчинение генеральному прокурору.
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