Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.0 комментариев
NBC: Верховная рада ослабила независимость антикоррупционных ведомств Украины
Верховная рада приняла закон, который расширяет полномочия генпрокурора над НАБУ и САП, вызвав протесты в Киеве и опасения по поводу евроинтеграции, отмечает NBC.
Верховная рада Украины одобрила законопроект, усиливающий контроль генпрокурора над расследованиями, проводимыми Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), передает NBC. Принятые изменения, по мнению критиков, ослабляют независимость обоих агентств и увеличивают влияние окружения Владимира Зеленского на антикоррупционные расследования.
Тысячи граждан в Киеве и других городах вышли на акции с требованием к президенту наложить вето на закон, отмечая угрозу для антикоррупционной инфраструктуры страны. Акция стала крупнейшей с начала конфликта и сопровождалась лозунгами «Вето закону» и «Защитите антикоррупционную систему».
В учрежденном совместном заявлении НАБУ и САП говорится: «Если этот закон вступит в силу, глава САП станет номинальной фигурой, а НАБУ потеряет независимость и фактически превратится в подразделение офиса генпрокурора».
Комиссар Евросоюза по расширению Марта Кос в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) выразила обеспокоенность голосованием, назвав это «серьезным шагом назад» и подчеркнув, что независимые органы критически важны для пути Украины в ЕС.
Украинское отделение Transparency International также призвало президента наложить вето, предупредив, что иначе он разделит ответственность с Радой за «демонтаж антикоррупционной инфраструктуры» страны.
Закон направлен на подпись или вето Владимиру Зеленскому.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине объяснили сокращение полномочий НАБУ и САП отсутствием значимых результатов их работы.
Между тем Economist назвал принятие на Украине закона против НАБУ и САП паническим.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на обыски СБУ у сотрудников НАБУ и высмеяла поиски «русского следа».