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На четырех направлениях МЖД произошли задержки движения электричек
Дальние пригородные поезда Горьковского, Курского, Рижского и Киевского направлений МЖД следуют с задержками из-за технических причин, сообщили в МЖД.
Задержки движения пригородных поездов дальнего следования на Горьковском, Курском, Рижском и Киевском направлениях Московской железной дороги произошли из-за технических причин, передает РИА «Новости».
Представитель МЖД сообщил: «В настоящее время по техническим причинам с отклонением от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений. Интервал движения на МЦД-2 и МЦД-4 выдерживается».
Администрация Московской железной дороги заявила, что предпринимает все необходимые меры для стабилизации расписания и минимизации неудобств для пассажиров.
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