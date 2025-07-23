На четырех направлениях МЖД произошли задержки движения электричек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Задержки движения пригородных поездов дальнего следования на Горьковском, Курском, Рижском и Киевском направлениях Московской железной дороги произошли из-за технических причин, передает РИА «Новости».

Представитель МЖД сообщил: «В настоящее время по техническим причинам с отклонением от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений. Интервал движения на МЦД-2 и МЦД-4 выдерживается».

Администрация Московской железной дороги заявила, что предпринимает все необходимые меры для стабилизации расписания и минимизации неудобств для пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция задержала подозреваемого в поджоге релейных шкафов на Московской железной дороге. Московская железная дорога назначила дополнительный поезд из Курска в Москву. Двое мужчин попали под колеса поезда на станции «Матвеевская» Московской железной дороги.