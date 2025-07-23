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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Германия готова назло русским вооружать Украину даже в одиночку

    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    23 июля 2025, 09:25 • Новости дня

    На четырех направлениях МЖД произошли задержки движения электричек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дальние пригородные поезда Горьковского, Курского, Рижского и Киевского направлений МЖД следуют с задержками из-за технических причин, сообщили в МЖД.

    Задержки движения пригородных поездов дальнего следования на Горьковском, Курском, Рижском и Киевском направлениях Московской железной дороги произошли из-за технических причин, передает РИА «Новости».

    Представитель МЖД сообщил: «В настоящее время по техническим причинам с отклонением от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений. Интервал движения на МЦД-2 и МЦД-4 выдерживается».

    Администрация Московской железной дороги заявила, что предпринимает все необходимые меры для стабилизации расписания и минимизации неудобств для пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция задержала подозреваемого в поджоге релейных шкафов на Московской железной дороге. Московская железная дорога назначила дополнительный поезд из Курска в Москву. Двое мужчин попали под колеса поезда на станции «Матвеевская» Московской железной дороги.

    21 июля 2025, 16:59 • Новости дня
    В Подмосковье еще один мост обрушился из-за ливней

    Второй мост рухнул из-за дождей в Истринском районе Подмосковья

    Tекст: Денис Тельманов

    В Истринском районе из-за сильных осадков и подъема воды разрушился мост через реку Песочную, нарушив транспортное сообщение.

    Как передает ТАСС, из-за обильных дождей в Истринском районе Подмосковья обрушился мост через реку Песочную. Несколько домов оказались отрезанными от транспортного сообщения.

    По словам источника агентства, подъезд к СНТ и коттеджному поселку «Сысоево Парк» затруднен. На место происшествия были направлены оперативные и коммунальные службы для устранения последствий ЧП.

    Ранее утром в понедельник из-за дождей был размыт мост в Наро-Фоминском районе. В результате часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма» также оказались отрезанными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Наро-Фоминском районе после сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов и садовых товариществ. В разных районах Москвы за сутки выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, что составляет половину июльской нормы осадков.

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    21 июля 2025, 20:23 • Новости дня
    Река Яуза вышла из берегов из-за дождей в Москве

    Уровень Яузы поднялся на 2,5 метра из-за дождей в Москве

    Река Яуза вышла из берегов из-за дождей в Москве
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за сильных ливней 21 июля уровень реки Яузы в Москве увеличился на 2,5 метра, сообщило ГУП «Мосводосток».

    В результате вода затопила проезжую часть под Ростокинским мостом, ситуация находится на контроле специалистов.

    «Ситуация под Ростокинским мостом находится на контроле "Мосводостока". В результате рекордных ливневых осадков, выпавших в столице 21 июля, уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра. Проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена», – отмечается в сообщении в Telegram-канале МУП «Мосводосток».

    На месте дежурят сотрудники и необходимая техника. Специалисты ожидают снижения уровня воды, чтобы начать работы по откачке и восстановлению движения.

    Ранее в результате сильных дождей в Наро-Фоминском районе разрушился бетонный мост. В Истринском районе из-за сильных осадков и подъема воды разрушился мост через реку Песочную.

    Ранее синоптик сообщил о пролившихся 50 литрах дождя на квадратный метр в Москве.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    20 июля 2025, 19:48 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал частые дожди и грозы в Москве с понедельника

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице на предстоящей неделе практически ежедневно ожидаются осадки, а грозы наиболее вероятны в понедельник и вторник.

    Дожди и грозы прогнозируются в Москве на следующей неделе, передает РИА «Новости». По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, вероятность осадков особенно высока в первые два дня недели, но полностью исключить их нельзя и в среду с четвергом.

    Леус уточнил: «В Москве на предстоящей рабочей недели без дождей обойдется лишь в пятницу. Больше их ожидается в понедельник и вторник, меньше – в среду и четверг, вероятность гроз также выше в первые два дня недели, но и затем их полностью исключать нельзя».

    Температура днем составит от 22 до 25 градусов в понедельник и вторник, повысится до 25–28 градусов в среду и четверг, а в пятницу достигнет 26–29 градусов. Ночью воздух будет прогреваться до 16–19 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе в воскресенье ожидаются кратковременные осадки. Местами пройдут ливни с грозой и возможен град. Температура воздуха достигнет 25 градусов.

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    20 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников над Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    Два беспилотных летательных аппарата были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете к российской столице, их обломки обследуют экстренные службы.

    Два беспилотника, направлявшиеся в сторону Москвы, были уничтожены силами ПВО Минобороны, передает РИА «Новости», об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин.

    Информация о возможных пострадавших или ущербе в результате инцидента на данный момент не поступала. Специалисты продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников, направлявшихся к столице. Еще три беспилотника ранее были уничтожены силами ПВО, их обломки упали в разных районах Москвы.

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    22 июля 2025, 11:18 • Новости дня
    В Москве задержали подростков за стрельбу во дворе дома

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице во дворе дома на улице Забелина вспыхнул конфликт с применением оружия, после которого полиция задержала двоих молодых подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    По предварительным данным, между группой подростков и проходящими мужчиной и девушкой завязался конфликт, в ходе которого один из подозреваемых выстрелил в сторону оппонента, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    В ответ мужчина использовал зарегистрированный травматический пистолет, а затем ушел с места событий. Второй подозреваемый забрал оружие у знакомого и продолжил погоню за потерпевшим, открыв стрельбу.

    Полиция оперативно прибыла на место ЧП и установила личности всех 12 участников происшествия. В отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Трое несовершеннолетних помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, двоих передали родителям.

    Сотрудники обнаружили при фигурантах огнестрельное оружие ограниченного поражения, два предмета, похожих на пистолеты, три ножа и два баллончика. Все найденное направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых заключены под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину в Чеховском районе Московской области после того, как он произвел несколько выстрелов из ружья во дворе и угрожал своей супруге.

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    22 июля 2025, 00:56 • Новости дня
    Синоптик предупредил о «новой порции грозовых дождей» в Москве во вторник

    Tекст: Антон Антонов

    После рекордных ливней в Москве ожидается «новая порция грозовых дождей», но интенсивность будет ниже, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Леус сообщил в Telegram, что ночью ожидаются «короткие дожди». Во вторник столицу и окрестности накроет «новая порция грозовых дождей». При этом Леус подчеркнул, что «их интенсивность будет в разы ниже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дожди, вызванные фронтом окклюзии, привели к рекордному за 145 лет количеству осадков для 21 июля в Москве. Роскосмос опубликовал видеоролик, составленный из снимков циклона, который стал причиной самого дождливого дня в столице.

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    21 июля 2025, 02:43 • Новости дня
    Уничтожены три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Три летевших на Москву беспилотника уничтожены средствами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в Telegram сообщил о ликвидации двух БПЛА, летевших на Москву. «Сбит еще один беспилотник, атаковавший Москву», – сообщил он позднее. Специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты. Росавиация также сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

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    21 июля 2025, 01:08 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух атаковавших Москву беспилотниках

    Tекст: Антон Антонов

    Два беспилотника были сбиты при попытке атаки на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Сбили два беспилотника, атаковавших Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    По словам Собянина, на местах падения обломков ведут работу специалисты экстренных служб города.

    Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево. Прием и выпуск рейсов разрешены только по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над регионами России силы ПВО сбили 43 украинских беспилотника самолетного типа с 20.00 до 23.20 мск.

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    20 июля 2025, 16:17 • Новости дня
    ПВО сбила три летевших на Москву украинских беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Три беспилотника ВСУ были уничтожены средствами ПВО Министерства обороны, когда они направлялись к Москве, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин в своем Telegram-канале.

    Ранее в воскресенье Собянин сообщал, что в результате работы ПВО было уничтожено три беспилотника, обломки которых упали в разных районах столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отработали по 15 дронам ВСУ, летевшим на Москву. В Зеленограде произошло падение обломков беспилотника. Система ПВО сбила вражеский БПЛА при подлете к Москве.

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    21 июля 2025, 13:21 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Беспилотник был сбит вблизи Москвы, сейчас специалисты экстренных служб проводят работы на месте обнаружения его обломков.

    Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили беспилотник, который направлялся к Москве, говорится в Telegram-канале мэра Сергея Собянина. Градоначальник уточнил, что инцидент произошел утром.

    Собянин сообщил: «Сегодня утром попытка пролета к Москве очередного беспилотника была пресечена силами ПВО Министерства обороны». На месте падения обломков дрона сейчас работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отработали по 15 беспилотникам ВСУ, летевшим на Москву. В Зеленограде произошло падение обломков БПЛА. Два беспилотника были сбиты при попытке атаки на Москву, их обломки упали в районе поселка Киевский, жертв и серьезных разрушений не зафиксировано.


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    21 июля 2025, 00:01 • Новости дня
    Сбиты летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Два БПЛА, летевшие на Москву, нейтрализованы, сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин.

    Обломки дронов обнаружены, на место их падения прибыли сотрудники экстренных служб, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Собянин уже сообщал об уничтожении силами противовоздушной обороны нескольких БПЛА на подлете к столице.

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    21 июля 2025, 01:58 • Новости дня
    ПВО отразила попытку атаки беспилотников на Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО отражена очередная попытка атаки беспилотников на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника», – сообщил Собянин в Telegram. Позднее он сообщил об уничтожении «еще одного вражеского БПЛА, летевшего на Москву».

    Росавиация проинформировала в Telegram о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атакуют Московский регион. Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево.

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    21 июля 2025, 00:40 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотник уничтожен силами ПВО, сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин.

    Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков, сообщил Собянин в Telegram.

    Росавиация сообщила в Telegram, что ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Жуковский (Раменское). В настоящее время все рейсы осуществляются только по согласованию с соответствующими авиационными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация уже вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в Шереметьево. В воскресенье Собянин сообщал об уничтожении БПЛА силами противовоздушной обороны.

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    21 июля 2025, 03:30 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожен летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что дрон уничтожен системами противовоздушной обороны. Специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков и проводят необходимые работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников на Московский регион.

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    20 июля 2025, 16:35 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом четвертом беспилотнике, летевшем на Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    ПВО Министерства обороны сбили очередной беспилотник, который направлялся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

    В воскресенье Собянин сообщал об уничтожении трех украинских БПЛА, летевших на столицу.

    Кроме того, ранее в результате работы ПВО было уничтожено еще три беспилотника, обломки которых упали в разных районах столицы.

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