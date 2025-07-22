А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Захарова указала на спланированный удар по военкору Журавлеву два года назад
Два года назад военный корреспондент Ростислав Журавлев попал под удар высокоточного кассетного боеприпаса американской РСЗО HIMARS и погиб от спланированного нападения и холодного расчета его исполнителей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ровно два года назад не стало талантливого военкора Ростислава Журавлева. Он, как и многие его коллеги из различных СМИ, освещавшие события с передовой специальной военной операции, погиб при исполнении профессионального долга в результате целенаправленной атаки боевиков киевского режима», – заявила дипломат РИА «Новости» во вторую годовщину гибели журналиста.
Захарова напомнила, что погиб военкор от удара высокоточного боеприпаса, а значит, журналист, как гражданское лицо, был специально выбран целью атаки, что в очередной раз подчеркивает террористическую сущность киевского режима.
«Представитель СМИ, приравненный по международному праву к гражданскому населению, был сознательно избран целью для огневого поражения», – подчеркнула она.
В апреле 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российские военкоры стали приоритетной целью для ВСУ.