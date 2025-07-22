Захарова указала на спланированный удар по военкору Журавлеву два года назад

Tекст: Ирма Каплан

«Ровно два года назад не стало талантливого военкора Ростислава Журавлева. Он, как и многие его коллеги из различных СМИ, освещавшие события с передовой специальной военной операции, погиб при исполнении профессионального долга в результате целенаправленной атаки боевиков киевского режима», – заявила дипломат РИА «Новости» во вторую годовщину гибели журналиста.

Захарова напомнила, что погиб военкор от удара высокоточного боеприпаса, а значит, журналист, как гражданское лицо, был специально выбран целью атаки, что в очередной раз подчеркивает террористическую сущность киевского режима.

«Представитель СМИ, приравненный по международному праву к гражданскому населению, был сознательно избран целью для огневого поражения», – подчеркнула она.

В апреле 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российские военкоры стали приоритетной целью для ВСУ.