А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
«Аэрофлот» сообщил о стабилизации расписания рейсов после ограничений
Расписание рейсов авиакомпании «Аэрофлот» было стабилизировано по всей маршрутной сети, сообщил авиаперевозчик.
«Аэрофлот стабилизировал расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети», –говорится в сообщении компании, передает ТАСС.
Сейчас авиакомпания продолжает работать с пассажирами, рейсы которых были отменены из-за изменений в расписании.
Напомним, в воскресенье в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Накануне сообщалось, что в ряде столичных и петербургском аэропортах за сутки отменили 118 рейсов, еще 203 были задержаны дольше двух часов из-за ограничений.
Отмена рейсов в московских аэропортах затронула 75 тыс. человек.