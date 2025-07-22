А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Губернатор Калининградской области призвал жителей игнорировать заявления стран НАТО
Во время прямой линии с жителями Калининградской области губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что не считает необходимым реагировать на заявления недружественных соседей по НАТО.
По словам губернатора, власти и жители региона должны двигаться вперед, не поддаваясь на провокации извне, передает РИА «Новости».
Беспрозванных акцентировал, что безопасность Калининградской области – первоочередная задача как региональных властей, так и федерального центра, включая президента России. Он сообщил о визите в область делегации штаба ОДКБ, выразив уверенность в готовности организации поддержать эксклав при необходимости.
Губернатор также напомнил о создании в регионе отряда самообороны «БАРС 39», куда входят как члены правительства, так и он сам, и предложил жителям вступать в резерв.
Ранее командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что НАТО имеет возможность уничтожить Калининградскую область за рекордно короткое время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это высказывание частью враждебной риторики.