50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.0 комментариев
Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Еще один беспилотник, направлявшийся к Москве, был сбит силами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин в своем Telegram-канале отметил: «ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».
Менее 4,5 часа назад он сообщал о сбитии другого БПЛА, также летевшего на Москву. Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отработали по 15 беспилотникам ВСУ, летевшим на Москву. В Зеленограде произошло падение обломков БПЛА.