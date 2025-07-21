Машина ведущего шоу «Крупнокалиберный переполох» подверглась атаке дронов ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил сам Смирнов в беседе с ТАСС. По словам блогера, автомобиль был атакован тремя беспилотными летательными аппаратами.

«Инцидент произошел в зоне СВО. Нашу машину атаковали три дрона-камикадзе ВСУ. К счастью, удалось вовремя покинуть транспортное средство, жертв нет», – рассказал Смирнов.

Алексей Смирнов с 2020 года ведет авторское шоу «Крупнокалиберный переполох», он основал гуманитарный батальон «Ангел», который оказывает помощь жителям региона боевых действий.

На прошлой неделе украинский дрон атаковал гражданский автомобиль между селами Озерки и Гирьи Беловского района Курской области, в результате чего пострадали два человека.

Ранее ВСУ атаковали маршрутный автобус и два автомобиля в Белгородской области.