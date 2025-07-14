Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.2 комментария
Осколочные ранения и открытую ЧМТ получили атакованные БПЛА ВСУ куряне
Хинштейн: Пожилые мужчина и женщина получили ранения при атаке дрона ВСУ
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль между селами Озерки и Гирьи Беловского района Курской области, в результате чего пострадали два человека, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«У 60-летней женщины множественные слепые осколочные ранения левой кисти, лица, шеи, грудной клетки. У 57-летнего мужчины открытая черепно-мозговая травма, перелом костей теменной области, проникающие осколочные ранения грудной клетки. Он в крайне тяжелом состоянии», – сказано в посте.
Хинштейн уточнил, что оба раненых доставлены в Беловскую ЦРБ, оттуда, после оказания первой помощи, их перевезут в Курскую областную больницу.
Он призвал сограждан к бдительности, попросил воздержаться от поездок в приграничье, так как это крайне опасно для жизни и здоровья.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в отношении 23 украинских военных, обвиняемых в террористической деятельности в Курской области, утверждены обвинительные заключения по 22 уголовным делам.До этого стало известно, что на Теткинском направлении украинские войска за сутки не предпринимали
попыток прорыва на российскую территорию.