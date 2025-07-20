Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».2 комментария
Власти Вьетнама начали расследование крушения судна в Халонге
В результате крушения туристического судна в заливе Халонг в северном Вьетнаме погибли 35 человек, еще четыре пассажира остаются пропавшими без вести.
Власти Вьетнама продолжают расследование крушения туристического судна в заливе Халонг, в результате которого погибли 35 человек, передает ТАСС. Как сообщил на брифинге замначальника полиции провинции Куангнинь Ку Куок Тханг, полиция проводит срочное расследование, чтобы установить причины трагедии. По его словам, «полиция провинции проводит срочное расследование для выяснения причин инцидента в соответствии с законом».
К поиску пропавших без вести привлечены все доступные силы и средства. За ночь удалось спасти 10 человек, также обнаружены тела 35 погибших, которые после необходимых процедур переданы родственникам для захоронения. На данный момент четыре человека остаются в списках пропавших.
По уточненным данным, на борту судна QN-7105 находились 49 граждан Вьетнама: 46 туристов и три члена экипажа. Ранее упоминалось о 53 пассажирах, однако в ходе расследования появились более точные сведения. Поисково-спасательные работы в районе крушения осложнялись сильным ветром и проливным дождем, однако продолжаются и сейчас.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели нашли тела трех погибших после крушения прогулочного судна с 53 пассажирами в заливе Халонг во Вьетнаме. В результате крушения прогулочного катера Wonder Sea у берегов вьетнамской провинции Куангнинь в бухте Халонг погибли 28 человек, включая восемь детей.