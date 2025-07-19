Тела трех погибших нашли после крушения судна во Вьетнаме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тела трех погибших были обнаружены спасателями после крушения туристического судна в заливе Халонг на севере Вьетнама, передает ТАСС. Сообщается, что авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий, когда прогулочный корабль перевернулся в Южно-Китайском море.

На момент происшествия на борту находились 53 человека, из которых 48 были туристами, а пятеро – членами экипажа. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 10 человек и извлечь тела трех погибших.

Ранее сообщалось, что после начала поисков удалось обнаружить одного погибшего и спасти 10 человек, однако количество жертв возросло после обнаружения еще двух тел. Спасательные работы продолжаются, точное число пострадавших пока не сообщается.

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