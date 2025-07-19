Крушение катера во Вьетнаме унесло жизни 28 человек

Жертвами крушения туристического катера во Вьетнаме стали 28 человек

Tекст: Мария Иванова

В результате крушения прогулочного катера Wonder Sea, который перевернулся у берегов провинции Куангнинь во Вьетнаме, погибли 28 человек, еще 11 спасены, передает VNExpress.

Судно перевернулось днем в субботу около 13.45 по местному времени из-за сильного волнения в бухте Халонг. На катере находились 48 туристов и пять членов экипажа, большинство пассажиров были гражданами Вьетнама, включая семьи с детьми.

Власти провинции сообщили, что среди погибших восемь детей. Один из выживших пассажиров – 14-летний подросток, который более четырех часов провел запертым в перевернутом катере благодаря «воздушному мешку» в помещении нижней палубы. Его спасли, разбив стекло, когда обнаружили через окно.

На данный момент еще 14 человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается в сложных погодных условиях с участием двух специализированных спасательных катеров и 27 других судов, включая пограничные и патрульные катера, а также гражданские суда.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также направил заместителя премьер-министра Чан Хонг Ха в провинцию для координации спасательных работ.

Бухта Халонг, где произошло ЧП, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно принимает миллионы туристов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спасатели нашли тела трех погибших после крушения прогулочного судна во Вьетнаме.