Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Аэропорт Внуково предупредил о возможных корректировках в расписании полетов
Аэропорт Внуково в Telegram-канале предупредил пассажиров о возможной корректировке расписания самолетов из-за временных ограничений полетов.
«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, которые введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, в аэропорту Внуково может быть скорректировано расписание полетов», – сказано в посте.
В воздушной гавани порекомендовали перед отправлением в аэропорт уточнять статус рейса на онлайн-табло аэропорта, в телеграм-боте t.me/VKOFlightBot или по телефону справочной аэропорта +7 (495) 937-55-55.
Напомним, в ночь на воскресенье представитель Росавиации предупредил о временных ограничениях полетов в трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Жуковском.
Ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево не отменялись и продолжают действовать.