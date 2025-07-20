Аэропорт Внуково предупредил о возможных корректировках в расписании полетов

Tекст: Ирма Каплан

«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, которые введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, в аэропорту Внуково может быть скорректировано расписание полетов», – сказано в посте.

В воздушной гавани порекомендовали перед отправлением в аэропорт уточнять статус рейса на онлайн-табло аэропорта, в телеграм-боте t.me/VKOFlightBot или по телефону справочной аэропорта +7 (495) 937-55-55.

Напомним, в ночь на воскресенье представитель Росавиации предупредил о временных ограничениях полетов в трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Жуковском.

Ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево не отменялись и продолжают действовать.



