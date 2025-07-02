Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
AFP: Украина запросила детали по остановке военной помощи США
Киев добивается разъяснений по поводу временной приостановки военной помощи со стороны Вашингтона, отмечает France Press.
Украина пытается получить от Штатов конкретную информацию о причинах временной приостановки поставок американской военной помощи, передает РИА «Новости».
Как отметил советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, «мы проясняем ситуацию. Думаю, все прояснится в ближайшие дни».
Ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.
Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.