Военкор Коц назвал удар ВСУ по центру Донецка «письменным приказом сверху»

Tекст: Ирма Каплан

«В который уже раз напомним: приказы на такие обстрелы отдаются в письменном виде сверху. С указанием координат цели, расходом боеприпасов, времени удара. Это не инициатива отдельных артиллеристов, обожравшихся горилки», – написал военкор в Telegram-канале.

Коц добавил, что было бы любопытно узнать, что за «герой» распорядился нанести удар по жилому дому и кто из американских военспецов помогал в организации этой атаки.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ обстреляли многоэтажный дома в центре Донецка при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате ракетного обстрела со стороны Украины в Киевском районе Донецка пострадали Республиканский травматологический центр и трансформаторная подстанция, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

