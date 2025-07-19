Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Военкор Коц назвал удар ВСУ по центру Донецка «письменным приказом сверху»
«Стволкой» ВСУ до Донецка не дотягивается давно, а из РСЗО, способных достать до Ворошиловского района города, у них остались только HIMARS, отметил военный корреспондент Александр Коц, который считает, что у ВСУ их, видимо, в избытке, если дорогостоящие и дальнобойные снаряды тратят на жилые многоэтажки.
«В который уже раз напомним: приказы на такие обстрелы отдаются в письменном виде сверху. С указанием координат цели, расходом боеприпасов, времени удара. Это не инициатива отдельных артиллеристов, обожравшихся горилки», – написал военкор в Telegram-канале.
Коц добавил, что было бы любопытно узнать, что за «герой» распорядился нанести удар по жилому дому и кто из американских военспецов помогал в организации этой атаки.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ обстреляли многоэтажный дома в центре Донецка при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.
В результате ракетного обстрела со стороны Украины в Киевском районе Донецка пострадали Республиканский травматологический центр и трансформаторная подстанция, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.