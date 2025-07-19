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    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза
    Американист назвал причину появления в США отчета о лжи администрации Обамы о России
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    Guardian сообщила об «адской» ночи на Украине из-за ударов
    Полиция Киева составила протокол на избитую девушку за поддержку России
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    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    6 комментариев
    19 июля 2025, 15:20 • Новости дня

    Эксперт объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию

    Политолог Ткаченко объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию

    Эксперт объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявление Эммануэля Макрона по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским – это демонстративная дипломатия и подтверждение позиции Франции о готовности воевать до последнего украинца, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. После разговора с Зеленским Макрон объявил о новом этапе давления на Россию.

    «Заявление Макрона на украинском языке – это демонстративная дипломатия, чтобы подчеркнуть свое желание сотрудничать с Зеленским. Но в целом это сугубо театральные, демонстративные действия. Поскольку нет успехов на линии фронта, необходимо как-то заполнять информационный вакуум новостями об Украине», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник отметил, что такое событие, как телефонный звонок между Зеленским и Макроном, «обычно не раскручивается до подобных политических масштабов»: «Ну, созвонились и обсудили разные вопросы. Назовите принятые решения. Но в данном случае в очередной раз была вербально подтверждена позиция Франции о готовности воевать до последнего украинца».

    «50-дневный срок движется. За это время Зеленский должен показать что-то на линии боевого соприкосновения, а этого у него не получается. Либо ему надо сформировать какую-то коалицию, которая после 3 сентября сможет говорить одним голосом с американцами против России. Поэтому сейчас в Европе идут дипломатические контакты о том, что нужно поддержать «коалицию желающих», либо создать что-то новое», – пояснил эксперт.

    По словам Ткаченко, этот процесс в Европе возглавили президент Франции и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. «Между Макроном и Мерцем уже начинается конкуренция по поводу того, кто будет олицетворять Европу в противостоянии с Россией. Мерцу этого очень хочется, но ему не хватает политического капитала. Немецкая экономика крупнее, но Франция – ядерная держава, у Макрона всегда есть собственная позиция, а у канцлера – проамериканская», – добавил спикер. 

    Накануне состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским. Затем французский лидер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) объявил на украинском языке об ужесточении давления на Россию: «Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. Вместе с другими западными лидерами мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня», – написал он.

    Макрон подчеркнул, что Париж продолжит поддерживать Украину. Также он приветствовал введение 18-го пакета санкций против России, напомнив, что на саммите «коалиции желающих»17 июля при участии 30 стран и США участники подтвердили готовность продолжать помогать Киеву.

    18 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams

    The National Interest: У Украины осталось четыре танка Abrams из 31

    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Большинство танков Abrams, которые были поставлены на Украину из США, выведены из строя в ходе боевых действий, сообщили СМИ.

    По данным американского журнала The National Interest, из 31 переданного танка в распоряжении украинских военных осталось лишь четыре машины, передает Газета.Ru.

    В публикации отмечается, что основными трудностями при эксплуатации техники стали ограниченные возможности авиационной и артиллерийской поддержки. На эффективность использования Abrams повлияли также проблемы координации, а также нехватка технических специалистов и обученного личного состава.

    Аналитики подчеркивают, что несмотря на современные характеристики, техника оказалась уязвимой в условиях текущего конфликта.

    Ранее американские власти сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложенная президентом США Дональдом Трампом новая схема помощи Киеву предполагает, что США будут поставлять оружие, а Европа оплачивать эти поставки.

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    19 июля 2025, 10:42 • Новости дня
    Макрон объявил о новом этапе давления на Россию
    Макрон объявил о новом этапе давления на Россию
    @ Alexis Sciard/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский лидер Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву.

    После телефонного разговора с Владимиром Зеленским французский президент Эммануэль Макрон в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) объявил об ужесточении давления на Россию, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил: «Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. Вместе с другими западными лидерами мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня».

    Президент Франции подчеркнул, что Париж и далее будет поддерживать украинскую сторону. Также Макрон приветствовал введение нового пакета санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность «военного ответа» со стороны потенциальных «миротворцев» на Украине в случае нападения. Макрон признал, что Франция исчерпала свои возможности по поставкам оружия на Украину.

    Французский политик Флориан Филиппо назвал Макрона «самовлюбленным идиотом» после его поведения в Албании.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    19 июля 2025, 12:21 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, выпускающим составные части ракет и ударных БПЛА.

    В итоге все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, отчитались в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам подготовки к запуску ударных беспилотников самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотника, 619 ЗРК, 24 259 танков и других бронемашин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 402 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    ВС России за прошедую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

    В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

    Также на этой неделе ВКС сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины.

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    18 июля 2025, 23:02 • Новости дня
    Херш сообщил о планах США «насильственно сменить» Зеленского в ближайшее время

    Журналист Херш: Вашингтон рассматривает насильственное смещение Зеленского

    Херш сообщил о планах США «насильственно сменить» Зеленского в ближайшее время
    @ Michael Kappeler/IMAGO/dts/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США готовы предпринять меры по «насильственной смене власти» на Украине в пользу бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, если Владимир Зеленский не согласится уйти добровольно, заявил журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

    По словам Херша, администрация США якобы рассматривает вариант «насильственной смены власти» на Украине, передает ТАСС.

    По его информации, Вашингтон обсуждает возможность смещения Зеленского и передачи полномочий бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании.

    Херш заявил, что Залужный якобы стал основным кандидатом на замену Зеленскому после того, как был отправлен в отставку за публичное признание тупиковой ситуации на фронте. В своем блоге журналист приводит слова источника: «Мне сообщили, что эта замена может произойти в течение нескольких месяцев.».

    По мнению Херша, Белый дом готов на силовое давление, если Зеленский не покинет пост добровольно. Такое решение якобы готов принять Дональд Трамп.

    Ранее Залужный заявил, что Украина долго не протянет в «войне на истощение».

    Социологическая группа отметила, что рейтинг доверия на Украине экс-главкома ВСУ Валерия Залужного существенно превысил показатели Владимира Зеленского.

    Газета ВЗГЛЯД рассматривала причины перестановки в правительстве Украины.

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    18 июля 2025, 20:30 • Новости дня
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    @ REUTERS/Ivan Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии перейти в наступление, как того якобы требует президент США Дональд Трамп, пишут украинские СМИ.

    Прошлогоднее вторжение в Курскую область осталось единственным наступательным маневром ВСУ, а текущие атаки приводят лишь к «незначительным продвижениям или вовсе завершаются без результатов, лишь замедляя при этом наступление российских войск», пишет издание «Страна», передает РИА «Новости»

    «У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду «стачивания» штурмовых отрядов. Без серьезных успехов, но с большими потерями», – отмечают журналисты.

    Также в публикации напомнили о частой критике в украинском обществе попыток безрезультатного наступления и призывах к переходу на стратегическую оборону ради минимизации потерь. Авторы материала выражают сомнения в наличии у ВСУ резервов для «большого» наступления и назвали сообщения о призыве Трампа к наступлению элементом внутренней пропаганды Киева, направленной на поддержание боевого духа и объяснение неудач в тактике контрударов.

    Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам.

    В феврале российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область.

    В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    18 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Bild: Трамп заставил Германию отдать Украине свои системы ПВО

    Bild: Трамп отказался поставлять ПВО Украине и потребовал действий от ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы европейские страны, включая ФРГ, поставляли на Украину системы ПВО из своих арсеналов, сообщает Bild.

    Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, передает Lenta.ru. Вместо этого он потребовал, чтобы европейские страны, в первую очередь Германия, отправляли вооружения Киеву из собственных арсеналов.

    Также отмечается, что, по мнению Трампа, простого финансирования военной помощи Украине недостаточно, и союзники должны не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у американских производителей.

    В Германии, по данным издания, уже фиксируется нехватка систем ПВО из-за давления со стороны США. При этом Германия ранее выступала одним из ведущих поставщиков вооружений Киеву.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины. Канцлер Германии ранее заявил о подготовке поставок дальнобойных вооружений Украине, произведенных британской и немецкой промышленностью.

    Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались закупать американское оружие для Украины, ссылаясь на планы по поддержке собственной промышленности.

    Напомним, Трамп предлагал новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС.

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    19 июля 2025, 10:50 • Новости дня
    Аналитик сообщил о недовольстве элиты Запада действиями Зеленского

    Аналитик Лейрос сообщил о недовольстве элиты Запада действиями Зеленского

    Аналитик сообщил о недовольстве элиты Запада действиями Зеленского
    @ Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский столкнулся с критикой на Западе из-за репрессий против значимых для западных элит украинских политиков, включая бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

    Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил в статье для издания InfoBRICS, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что, репрессируя политиков вроде бывшего президента Порошенко, Зеленский создает трудности для некоторых западных элит.

    В феврале Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко.

    Ранее СНБО Украины наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко по подозрению в госизмене.

    Порошенко, в свою очередь, обвинил Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность.

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    19 июля 2025, 00:20 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами

    Минобороны: 87 дронов ВСУ уничтожено за пять часов над регионами России

    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО уничтожили над регионами России за пять часов 87 дронов ВСУ, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.

    «В период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 48 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 12 – над Орловской, 10 – над Калужской и 8 – над Ростовской областями. Еще пять дронов уничтожены над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву.

    По одному БПЛА сбиты над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 14.00 до 18.00 в пятницу российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников.


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    19 июля 2025, 13:35 • Новости дня
    The Times: Убитого в Киеве полковника связали с подрывом «Северных потоков»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший полковник СБУ Иван Воронич, застреленный в Киеве, мог быть причастен к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает The Times.

    По словам источника The Times, Воронич «использовал морские беспилотники против Черноморского флота России и занимал должность заместителя в подразделении под руководством Романа Червинского», которого называли «координатором» взрывов на газопроводах, передает ТАСС.

    «Он был ключевым фигурантом ряда операций, включая подрыв трубопроводов», – говорится в публикации The Times. Помимо этого, газета приписывает ему участие во вторжении в Курскую область и причастность к убийству Алексея Мозгового, командира бригады «Призрак» самопровозглашенной ЛНР, в 2015 году.

    Ранее СБУ подтвердила убийство полковника Воронича и  сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича. В Сети появилось видео убийства полковника.

    Издание New York Times писало, что Воронич командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола.

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    19 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Полиция Киева составила протокол на избитую девушку за поддержку России
    Полиция Киева составила протокол на избитую девушку за поддержку России

    Tекст: Вера Басилая

    В киевском метро пассажиры жестоко избили 25-летнюю девушку за слова в поддержку России, после чего полиция привлекла ее к административной ответственности.

    Пассажиры киевского метро избили 25-летнюю девушку за высказывания в поддержку России, после чего полиция составила на нее административный протокол по статье «мелкое хулиганство», передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел после того, как она выкрикнула в вагоне метро фразу «Слава России». На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как один из пассажиров наносит девушке удары по лицу и ногами, другие угрожали ей и предлагали выбросить из вагона.

    Полиция отметила, что против девушки будут приняты меры в рамках действующего законодательства. Санкции статьи предполагают штраф, общественные или исправительные работы, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

    Сотрудники полиции сообщили, что в дальнейшем с девушкой проведут беседу представители Службы безопасности Украины (СБУ). При этом официальной информации о том, привлечены ли к ответственности пассажир, избивший девушку, или другие, призывавшие к насилию, не поступало.

    Украинский политолог Константин Бондаренко ранее отмечал, что в украинском обществе усиливается социально-политическая напряженность и взаимная неприязнь между различными группами, и страна все ближе к гражданскому конфликту.

    Ранее в Киеве мужчина напал на женщину из-за того, что она слушала русские песни.

    Писатель и историк Андрей Полонский заявил, что борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру и привела к провинциализму.

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    19 июля 2025, 04:26 • Новости дня
    ВСУ вывели из Купянска почти всех офицеров и убрали пункты управления

    Марочко: ВСУ вывели из Купянска офицеров и убрали пункты управления

    Tекст: Ирма Каплан

    Пункты управления украинскими войсками перенесли за пределы Купянска и почти все офицеры были выведены из города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим про Купянск: по моей информации пункты управления же перенесены за пределы населенного пункта. То есть офицеры себя таким образом обезопасили. По сути, сейчас в Купянске офицеры практически не присутствуют», – сказал он ТАСС.

    По словам Марочко, эвакуация офицеров ВСУ, однако, не означает, что противник оставил город. Следуя тактике НАТО, офицеры ВСУ таким образом решили себя обезопасить, оставив на передовой рядовой состав, добавил он.

    Напомним, ранее сообщалось, что российские войска начали замыкать котел у Купянска. ВС России готовили ВСУ окружение под Купянском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Вооруженных сил России разбили подразделения ВСУ под Купянском, сообщил 17 июля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.



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    19 июля 2025, 02:43 • Новости дня
    Путин подтвердил Эрдогану настрой на дипломатическое решение украинского вопроса

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером пятницы состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого состоялся обмен мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии, украинскому вопросу и двусторонним связям.

    «При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке», – сообщили в Telegram-канале Кремля.

    Путин и Эрдоган также позитивно оценили состоявшееся 27 июня заседание межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, договорившись поддерживать контакты по выше обозначенным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

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    19 июля 2025, 15:26 • Новости дня
    Guardian сообщила об «адской» ночи на Украине из-за ударов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минувшая ночь на Украине стала одной из самых напряженных за последнее время из-за массированных российских ударов по регионам страны, пишет газета Guardian.

    Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак описал ситуацию как «адские ночь и утро», сообщает Guardian, передает РИА «Новости». По его словам, атака была самой интенсивной за последнее время.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    Напомним, ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

    В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

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    19 июля 2025, 14:22 • Новости дня
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в июне освободили самую большую с начала 2025 года площадь территорий на Украине, пишет The New York Times (NYT).

    По мнению NYT, этому способствовали эффективное использование авиационной поддержки, массированные удары крылатыми ракетами, численное превосходство российских войск и увеличение количества атак с применением беспилотников, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что непрекращающиеся атаки российских военных оказывают значительное давление на украинские войска, которые уже сталкиваются с проблемами в комплектации и численности личного состава.

    Также, по версии NYT, перспективы Украины по продолжению активных боевых действий остаются неопределенными из-за того, что администрация Дональда Трампа, по оценке издания, отправляет противоречивые сигналы относительно дальнейшей военной поддержки Киева.

    Ранее в ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    Российская армия расширила зону контроля вдоль реки Волчьей в Харьковской области.

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    19 июля 2025, 12:44 • Новости дня
    Большая часть танков Abrams прибыла на Украину из Австралии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставка танков M1A1 Abrams из Австралии на Украину началась после длительной задержки, причиной которой называли сопротивление Соединенных Штатов.

    Более половины из 49 танков M1A1 Abrams, обещанных Австралией, уже прибыли на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на австралийский телеканал ABC и министра обороны страны Ричарда Марлза. Остальные поставки ожидаются в ближайшие месяцы.

    Ранее эти танки, списанные правительством премьера Энтони Альбанезе, считались «застрявшими» на территории Австралии на неопределенный срок из-за ряда препятствий, в том числе и сопротивления со стороны Соединенных Штатов. В мае премьер-министр Австралии сообщил Владимиру Зеленскому, что техника уже отправлена на Украину.

    Комитет по иностранным делам, обороне и торговле сената Австралии прошлым летом рекомендовал расширить военную помощь Украине, включая передачу техники даже списанных серий. По умолчанию предполагалось передавать вооружение Киеву, если не будет серьёзных возражений по конкретным единицам техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия уничтожила почти все танки Abrams, переданные Киеву странами Запада. Минобороны России показало уничтожение одного из танков Abrams с помощью беспилотника «Ланцет» в Курской области. В Польше заметили танки Abrams, которые были переданы Австралией для Украины.

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    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

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    Украину перевели на упрощенную модель управления

    В украинском правительстве прошли масштабные кадровые перестановки. Новым премьером стала Юлия Свириденко, являющаяся ставленницей главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, реструктуризации подверглись сразу шесть министерств. Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей было увеличение власти Ермака. К чему это приведет на практике? Подробности

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    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

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    Глобальные элиты пытаются перетянуть Трампа на свою сторону

    Западные СМИ раскрыли новые детали разговора Трампа с Зеленским, где якобы обсуждались удары по Москве и Петербургу, а также переход ВСУ в наступление. Эксперты видят в этих публикациях политический месседж – попытку представить Трампа как изменившего свое отношение к России. Но публично он сопротивляется такому образу. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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