Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Российский дрон уничтожил штурмовиков ВСУ с флагом Украины под Сумами
В северной части Сумской области российский FPV-дрон ликвидировал штурмовую группу ВСУ, попытавшуюся вернуть утраченные позиции с украинским флагом.
Попытка Вооружённых сил Украины вернуть позиции в Кондратовке на севере Сумской области завершилась уничтожением штурмовой группы с украинским флагом, передает ТАСС. По информации из российских силовых структур, подразделение ВСУ получило приказ вернуть утраченные позиции, однако было ликвидировано российским FPV-дроном. «Получив приказ отбить утраченные позиции в Кондратовке, командование ВСУ отправило на самоубийственную задачу штурмовую группу с флагом Украины, которая была уничтожена. А вражеская символика сожжена нашим FPV-дроном», – сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что в этот район ранее были переброшены десятки штурмовых групп ВСУ по приказу Владимира Зеленского. Попытка обозначить украинское присутствие с помощью флага также не увенчалась успехом – оператор российского беспилотника уничтожил его.
Кондратовка была освобождена бойцами группы «Север» четвертого июня и с тех пор находится под контролем российских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска, перебросив свои силы на Сумы. Полк связи ВВС Украины перевели в штурмовые подразделения в районе Сум. ВСУ потеряли склады и вышки связи после ударов по Сумам.