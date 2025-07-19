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    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»
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    В Минздраве назвали число увольняющихся в первый год работы медсестер
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    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии
    Британия объявила о планах снизить полоток цен на российскую нефть вслед за ЕС
    В Польше начали изымать книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде
    Пекин пообещал ЕС ответные меры за санкции против китайских банков
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    19 июля 2025, 02:30 • Новости дня

    Росавиация сняла ограничения на выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, все ограничения сняты, сообщила представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Аэропорт Шереметьево: сняты ограничения на выпуск воздушных судов. Аэропорт открыт для приема и отправки рейсов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, ранее аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на выпуск самолетов, воздушная гавань принимает рейсы, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили в ночь на субботу 13 дронов ВСУ при подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.



    18 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза принял решение отменить ранее выданное Чехии разрешение на импорт нефти из России по трубопроводу «Дружба».

    Это решение стало частью 18-го пакета санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    До недавнего времени Чехия получала значительную часть нефти через российский трубопровод «Дружба». В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

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    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    18 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, реагируя на слова Урсулы фон дер Ляйен о санкциях, напомнил о ее гинекологическом прошлом и подверг сомнению понимание европейским политиком сути вопроса.

    Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что 18-й пакет санкций, принятый Евросоюзом, нанес «удар в сердце военной машины России», передает ТАСС.

    Медведев сыронизировал над словами европейского политика, отметив: «Омерзительная старуха Урсула заявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России». Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что очередной пакет антироссийских санкций был нацелен на ключевые компоненты российской экономики и обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев напомнил главе Минобороны Германии Борису Писториусу и канцлеру Германии Фридриху Мерцу о фашистских корнях. Медведев также обвинил западные страны в ведении против России полноценной войны с использованием спутниковых данных и ракет.

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    18 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    Губернатор Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе
    Губернатор Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Владимирской области Александр Авдеев напомнил о попытках Киева посеять вражду на Руси в далеком прошлом.

    Авдеев рассказал, что в 1169 году Андрей Боголюбский объединил 11 княжеств и взял город Киев штурмом, передает телеканал «Звезда». По его словам, город был взят и сожжен за то, что «град сей сеял рознь между российскими землями и семьями».

    Напомним, Путин в пятницу встретился с главой Владимирской области. В ходе встречи глава государства отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области и обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров.

    Авдеев пригласил Путина на торжественное открытие крупнейшей в регионе школы в Суздале.

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    18 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова

    ФНС приостановила операции по счетам певца Антонова

    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная налоговая служба приняла меры по приостановлению операций по счетам композитора и певца Юрия Антонова.

    В материалах сервиса «Контур.Фокус» указано, что на 18 июля были зафиксированы решения ФНС о полном или частичном ограничении доступа к некоторым счетам артиста, передает РИА «Новости».

    Антонов официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с 1997 года, основным указанием деятельности в реестрах значится исполнительское искусство. Решение ФНС обозначено без пояснения причин, подробности о характере ограничений также не раскрываются.

    Ранее ФНС заблокировала счета лейбла рэпера Элджея из-за долгов.

    В июне двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева столкнулась с блокировкой счетов в России после возникновения долга перед налоговыми органами.

    В прошлом году счета артиста Павла Прилучного в трех разных российских банках были заблокированы ФНС, блокировку ввели из-за отсутствующей налоговой декларации.

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    18 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Россия прекратила соглашение с ФРГ о военном сотрудничестве

    Мишустин прекратил соглашение с ФРГ о военном сотрудничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с правительством Германии о военно-техническом сотрудничестве.

    Теперь Министерство иностранных дел России должно официально уведомить германскую сторону о принятом решении, передает ТАСС.

    В июне МИД распространил заявление о намерении российской стороны прекратить действие соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве. Газета ВЗГЛЯД писала, почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал Россию дистанцироваться от Европы.

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    18 июля 2025, 11:33 • Новости дня
    МИД предупредил о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России

    Захарова предупредила о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России

    МИД предупредил о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва предупредила, что ужесточение антироссийской риторики Токио и рост сотрудничества Японии с НАТО могут привести к новым рискам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Япония целенаправленно усиливает антироссийскую риторику, говорится в заявлении Марии Захаровой, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что новая «Белая книга по обороне», опубликованная в Японии, вновь содержит обвинения в адрес России в контексте украинского кризиса и сотрудничества с КНДР, а также необоснованные заявления о влиянии Москвы на ситуацию в Азии.

    По словам Захаровой, Токио ужесточает риторику о мнимых угрозах не только от России, но и КНДР и КНР, чтобы оправдать ускоренную милитаризацию и укрепление сотрудничества с западными союзниками, прежде всего из НАТО.

    Как отмечает Захарова, Москва регулярно доводит до японской стороны по дипломатическим каналам предупреждение о рисках такой политики для стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также для двусторонних отношений. Она подчеркнула, что Россия продолжает изучать опубликованный японский обзор, особенно разделы, касающиеся противоракетной обороны, передает ТАСС.

    Захарова заявила, что Россия отреагирует дополнительно, в случае, если в этой области будут выявлены риски и вызовы безопасности России.

    Ранее МИД России выразил Японии протест по поводу масштабных учений у российских границ.

    Власти Китая выразили недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне» из-за преувеличения угрозы со стороны КНР.

    Японский посол в Москве Акира Муто подтвердил неизменность политики Токио по заключению мирного договора с Россией и определению границ.

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    18 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Британия объявила о планах снизить полоток цен на российскую нефть вслед за ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лондон поддержит решение Евросоюза о снижении потолка цены на нефть из России с 60 до 47,6 доллара, сообщила министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс.

    Об этом Ривс заявила во время заседания министров финансов и глав центральных банков стран Группы двадцати в городе Баллито в Южной Африке, передает ТАСС.

    «Великобритания и ее союзники по ЕС закручивают гайки», – сказала министр, ее слова приводит Reuters.

    Ранее Совет Евросоюза принял решение о снижении ценового потолка на российскую нефть. Также в рамках нового пакета санкций ЕС добавил в черный список 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, и запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России.

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    18 июля 2025, 20:30 • Новости дня
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    @ REUTERS/Ivan Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии перейти в наступление, как того якобы требует президент США Дональд Трамп, пишут украинские СМИ.

    Прошлогоднее вторжение в Курскую область осталось единственным наступательным маневром ВСУ, а текущие атаки приводят лишь к «незначительным продвижениям или вовсе завершаются без результатов, лишь замедляя при этом наступление российских войск», пишет издание «Страна», передает РИА «Новости»

    «У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду «стачивания» штурмовых отрядов. Без серьезных успехов, но с большими потерями», – отмечают журналисты.

    Также в публикации напомнили о частой критике в украинском обществе попыток безрезультатного наступления и призывах к переходу на стратегическую оборону ради минимизации потерь. Авторы материала выражают сомнения в наличии у ВСУ резервов для «большого» наступления и назвали сообщения о призыве Трампа к наступлению элементом внутренней пропаганды Киева, направленной на поддержание боевого духа и объяснение неудач в тактике контрударов.

    Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам.

    В феврале российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область.

    В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    18 июля 2025, 21:10 • Новости дня
    Россиянам разрешили давать экстренным службам позвонить
    Россиянам разрешили давать экстренным службам позвонить
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 сентября представители государственных органов и экстренных служб смогут использовать телефоны россиян для служебных звонков без риска нарушения закона.

    Перечень лиц, которым гражданин вправе передать свой абонентский номер, указан в утвержденном правительством постановлении, передает ТАСС. В этот список вошли представители органов государственной власти, местного самоуправления и экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей.

    Напомним, в Госдуме одобрили новые поправки, предусматривающие введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера.

    Сенатор Артем Шейкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяcнил необходимость запрещающего передачу сим-карт законопроекта.

    Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Олег Матвейчев подчеркнул важность введения данного законопроекта для усиленной борьбы с мошенниками на Украине.

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    18 июля 2025, 15:42 • Новости дня
    Медведев призвал Россию дистанцироваться от Европы
    Медведев призвал Россию дистанцироваться от Европы
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о необходимости продвижения политики максимального дистанцирования России от Евросоюза.

    Такой тезис он озвучил в своем Telegram-канале, комментируя введение очередного пакета санкций со стороны ЕС. Медведев отметил, что теперь в список наиболее одиозных стран Евросоюза входят, в частности, Германия и Франция.

    «Следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и наиболее одиозных стран Евросоюза, куда теперь попадают и Германия с Францией», – заявил Медведев.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия может принять меры для защиты своих интересов в ответ на 18-й пакет санкций Евросоюза.

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    18 июля 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии, сообщили в Кремле.

    В Telegram-канале Кремля сообщается, что Путин и Эрдоган выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в Сирии. Лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и национальное согласие при соблюдении прав всех конфессиональных групп. Было отмечено значение уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин подтвердил курс на политико-дипломатическое урегулирование и поблагодарил Эрдогана за поддержку прямых переговоров между Москвой и Киевом на стамбульской площадке.

    Лидеры также дали положительную оценку заседанию межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемуся 27 июня. Путин и Эрдоган договорились поддерживать контакт по всем обсужденным вопросам.

    Администрация турецкого лидера ранее сообщила, что Эрдоган по телефону рассказал Путину о готовности Стамбула принять переговоры России и Украины.

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    18 июля 2025, 02:56 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до четырех
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до четырех
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами ПВО сбиты еще два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Экстренные службы находятся на месте падения обломков, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее средства ПВО уже сбили два беспилотника, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Внуково.

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    19 июля 2025, 00:20 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами

    Минобороны: 87 дронов ВСУ уничтожено за пять часов над регионами России

    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО уничтожили над регионами России за пять часов 87 дронов ВСУ, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.

    «В период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 48 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 12 – над Орловской, 10 – над Калужской и 8 – над Ростовской областями. Еще пять дронов уничтожены над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву.

    По одному БПЛА сбиты над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 14.00 до 18.00 в пятницу российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников.


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    18 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    МИД допустил ответные меры на новые санкции ЕС
    МИД допустил ответные меры на новые санкции ЕС
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может принять меры для защиты своих интересов в ответ на 18-й пакет санкций Евросоюза, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

    «Разумеется, мы проанализируем их воздействие на нашу экономику. В случае необходимости примем меры, которые обеспечивали бы наши интересы. И также возможны какие-то контрмеры», – сказал дипломат в беседе с ТАСС.

    Грушко также прокомментировал угрозы Запада в адрес партнеров России, заявив, что становление многополярного мира будет ускоряться из-за подобных шагов. По его мнению, чем больше будет угроз вторичными санкциями, тем быстрее будет происходить формирование многополярного миропорядка.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, Бразилия, Китай и Индия могут столкнуться с серьезными последствиями вторичных санкций, если не прекратят вести бизнес с Россией.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    Агентство Bloomberg писало, что санкции ЕС против России предусматривают отключение более 20 российских банков от системы SWIFT и запрет на проведение транзакций, а Euronews сообщило, что ЕС запретил операции с РФПИ и 22 банками.

    Пекин осудил новые санкции ЕС против России из-за ущерба интересам Китая.

    МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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