Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Росавиация сняла ограничения на выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, все ограничения сняты, сообщила представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорт Шереметьево: сняты ограничения на выпуск воздушных судов. Аэропорт открыт для приема и отправки рейсов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, ранее аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на выпуск самолетов, воздушная гавань принимает рейсы, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили в ночь на субботу 13 дронов ВСУ при подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.