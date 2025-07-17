Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.23 комментария
Медведев предложил задуматься о настоящих террористах после удара Израиля
Необходимо задаться вопросом о том, кто же настоящие террористы, так зампред СБ России Дмитрий Медведев отреагировал на удары Израиля по Дамаску, он напомнил, что Запад и США, в частности, сняли санкции с нового сирийского руководства.
Медведев, отвечая на вопрос о возможном разочаровании Запада в сирийских властях на фоне последних событий, задал встречный вопрос о том, кого считать настоящими террористами, передает РИА «Новости».
«Запад, в том числе Вашингтон, счел их «хорошими» и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» – заявил он.
«Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан», – продолжил Медведев.
Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При авиаударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик.
Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в сирийской провинции Эс-Сувейде. Бои там уже привели к гибели более 350 человек.