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    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    23 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    5 комментариев
    17 июля 2025, 07:36 • Новости дня

    Медведев предложил задуматься о настоящих террористах после удара Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо задаться вопросом о том, кто же настоящие террористы, так зампред СБ России Дмитрий Медведев отреагировал на удары Израиля по Дамаску, он напомнил, что Запад и США, в частности, сняли санкции с нового сирийского руководства.

    Медведев, отвечая на вопрос о возможном разочаровании Запада в сирийских властях на фоне последних событий, задал встречный вопрос о том, кого считать настоящими террористами, передает РИА «Новости».

    «Запад, в том числе Вашингтон, счел их «хорошими» и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» – заявил он.

    «Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан», – продолжил Медведев.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При авиаударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик.

    Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в сирийской провинции Эс-Сувейде. Бои там уже привели к гибели более 350 человек.

    16 июля 2025, 14:22 • Новости дня
    Китай отверг угрозы генсека НАТО о санкциях США за бизнес с Россией
    Китай отверг угрозы генсека НАТО о санкциях США за бизнес с Россией
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая осудили призывы НАТО и США к санкциям против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, назвав диалог единственным выходом из украинского кризиса.

    Китай отверг предупреждение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможных санкциях США против Индии, Китая и Бразилии за торговлю с Россией, передает Anadolu.

    Представитель МИД Китая Линь Цзянь на пресс-конференции заявил: «Китай выступает против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции. Торговые войны не приносят победителей, а давление и угрозы бесперспективны». Он подчеркнул, что единственным путем выхода из украинского кризиса являются диалог и переговоры.

    Ранее по итогам встречи с Дональдом Трампом Марк Рютте сообщил, что президент США пригрозил ввести вторичные санкции против Индии, Китая и Бразилии, если они продолжат торговлю с Россией. Также Рютте заявил, что Вашингтон намерен увеличить поставки оружия Киеву, включая ракеты и боеприпасы за счет финансирования со стороны Европы.

    Китайский дипломат добавил, что Пекин призывает стороны создавать условия для политического урегулирования украинского кризиса. Комментируя высказывания кандидата Трампа в послы США при ООН Майка Уолтца о противодействии влиянию Китая, Линь назвал их проявлением «идеологической предвзятости и менталитета холодной войны», подчеркнув, что Китай «решительно отвергает» такую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут столкнуться с серьезными последствиями вторичных санкций, если не прекратят вести бизнес с Россией.

    Комментарии (3)
    16 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Нетаньяху объяснил удары по Сирии

    Нетаньяху призвал друзов Израиля вернуться из Сирии

    Нетаньяху объяснил удары по Сирии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к друзам с призывом вернуться из Сирии, подчеркнув угрозу их безопасности и риски похищения.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по поводу израильских ударов по Сирии. Он обратился к друзам – гражданам Израиля, которые пересекли сирийскую границу, с призывом немедленно вернуться на родину, передает РИА «Новости». По его словам, израильские друзы отправились в Сирию, чтобы помочь своим единоверцам, однако такие действия создают угрозу для их жизни и безопасности.

    В своем видеообращении Нетаньяху заявил: «Мы действуем, чтобы спасти наших братьев друзов и уничтожить банды режима. Вы - граждане Израиля. К вам у меня одна просьба: не пересекайте границу. Вы подвергаете свою жизнь опасности. Вас могут убить, вас могут похитить, вы вредите усилиям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Поэтому я прошу вас вернуться в свои дома. Дайте ЦАХАЛ действовать». Он подчеркнул, что израильские власти принимают меры для поддержки друзов и борьбы с враждебными группировками.

    Нетаньяху также отметил, что действия частных лиц создают препятствия для официальных усилий Израиля и могут привести к непредсказуемым последствиям. Премьер-министр подчеркнул важность координации и доверия к действиям армии и правительства.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.


    Комментарии (9)
    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    16 июля 2025, 08:44 • Новости дня
    Politico: Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины
    Politico: Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины
    @ Natacha Pisarenko/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона отказалась поддержать американскую инициативу по закупке вооружений для киевского режима, об этом сообщили осведомленные французские источники.

    Франция не была упомянута среди стран, готовых присоединиться к этой программе, во время встречи генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Источники издания пояснили, что французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно.

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    16 июля 2025, 10:42 • Новости дня
    Турецкие СМИ заявили о боях армии Сирии с «террористами» в провинции Алеппо
    Турецкие СМИ заявили о боях армии Сирии с «террористами» в провинции Алеппо
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В восточной части провинции Алеппо вспыхнули ожесточенные столкновения между сирийскими войсками и курдскими формированиями, усиленными прибытием подкрепления из Ракки.

    Сирийские силы безопасности продолжили операции по установлению контроля над населенным друзами районом Сувейда, передает Anadolu.

    Одновременно с этим курдские боевики «Отрядов народной самообороны» (РКК/YPG), по данным турецких СМИ, мобилизовали силы в северной провинции Алеппо. В полдень в районе Дейр Хафир произошли столкновения между армией и боевиками террористической организации, после чего линия на южной оси Манбиджа была укреплена силами, прибывшими со стороны Ракки.

    Вечером около 150 пикапов с зенитными орудиями, выдвинутых от «штаба 17-й бригады» из Ракки, прибыли на линию фронта в сельской зоне Алеппо. По информации, в этом районе продолжаются периодические бои между РКК и подразделениями, связанными с министерством обороны Сирии.

    Курдские формирования РКК входят в состав альянса «Сирийские демократические силы» и в основном считаются боевым крылом партии «Демократический союз».

    Ранее курды атаковали позиции сирийской армии у Тишрин в провинции Алеппо. Вооруженные столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда привели к гибели 13 человек и ранениям более 40 человек.

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    16 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Сирия из-за ударов Израиля запросила заседание Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Сирия официально обратилась с запросом о проведении заседания Совета Безопасности ООН после недавних ударов Израиля по Дамаску.

    Сирия на фоне недавних авиаударов Израиля запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, сообщает РИА «Новости».

    Предварительно заседание может пройти 17 июля, передает ТАСС .

    Причиной созыва стало обострение ситуации после израильских ударов по Сирии.

    Ранее в среду Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Минздрав Сирии сообщил о по меньшей мере трех погибших и 34 раненых в результате обстрелов.

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    Со своей стороны представители израильской армии подтвердили факт бомбардировки. Они связали удары с обострением ситуации на юге Сирии, где с 13 июля идут столкновения с участием местных горцев-друзов, поддерживаемых Израилем.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии.

    Израильские ВВС атаковали президентский дворец в столице Сирии Дамаске.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал друзов вернуться с территории Сирии и предупредил о рисках для их безопасности и угрозе похищения.

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    17 июля 2025, 02:25 • Новости дня
    США не исключили введения пошлин на российский палладий
    США не исключили введения пошлин на российский палладий
    @ Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти могут ввести пошлины на российский палладий, сообщил заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Майкл Ригас на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.

    «Президент говорил не обязательно именно об этой конкретной ситуации, но в целом о необходимости вернуть критически важные цепочки поставок на территорию США для целей национальной безопасности, ускорить разрешительные процедуры и использовать тарифы для защиты нацбезопасности», – приводит слова Ригаса РИА «Новости».

    Ригас отметил, что рассматриваемый вопрос с российским палладием, вероятно, касается национальной безопасности США и может предполагать введение пошлин, если поставки негативно влияют на возможности получения ресурсов, связанных с обороной.

    По его словам, Вашингтон готов рассматривать многофакторный подход, в котором пошлины на российский палладий могут быть одной из мер, но конкретных шагов он не назвал.

    На этих же слушаниях сенатор Стив Дэйнс сказал, что российские поставки палладия якобы привели к падению цен на рынке. По его мнению, это стало причиной сокращения около 700 рабочих мест в штате Монтана, где ведется добыча палладия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена палладия на Чикагской товарной бирже превысила 1,3 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с сентября 2023 года. За последние три месяца стоимость металла выросла почти на 45%.

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    16 июля 2025, 11:47 • Новости дня
    Трамп удивился сообщению Мерца о приостановке поставок оружия Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе разговора с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу информации о прекращении военной помощи Украине, сообщает The Wall Street Journal.

    Президент США Дональд Трамп был озадачен сообщением канцлера ФРГ Фридриха Мерца о приостановке американских поставок оружия Украине, передает РИА «Новости».

    Как пишет Wall Street Journal, разговор состоялся 3 июля в присутствии главы Пентагона Пита Хегсета. Мерц предложил Трампу рассмотреть возможность покупки систем Patriot для Украины на фоне прекращения поставок.

    В ответ на это Трамп, по сведениям издания, был удивлен и задал Хегсету вопрос: «Пит, что происходит?», не зная о решении приостановить помощь. Сообщается, что Мерц запросил разговор с Трампом именно после получения информации о приостановке военной поддержки Киева.

    Ранее издание Politico сообщало, что США приостановили поставки боеприпасов и вооружений Украине из-за истощения собственных запасов. Однако 7 июля Трамп выразил готовность направить «оборонительные» средства Украине.

    По данным источников, в течение последних месяцев европейские лидеры предпринимали попытки повлиять на позицию Трампа. Использовались конфиденциальные каналы связи, чтобы убедить его в необходимости продолжения военной поддержки Киева. Мерц почти каждую неделю общался с Трампом, а министр финансов Германии Ларс Клингбайль встречался с американским коллегой Скотом Бессентом на эту тему.

    Власти России неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и усиливают вовлеченность стран НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что грузы с оружием для Украины рассматриваются как законная цель для России. В Кремле подчеркивали, что западная военная поддержка не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.

    Ранее министр обороны Пит Хегсет приостановил поставки военной помощи на Украину после служебной записки от своего заместителя Элбриджа Колби.

    Позже США возобновили отправку вооружений на Украину, но детали поставок не раскрываются.

    Президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО, по которой поставки вооружения на Украину будут осуществляться за счет европейских государств.

    Трамп заявил, что ракеты для Patriot уже отправляются из Германии, а Берлин должен восполнить запасы самостоятельно.

    Лидеры европейских стран согласовали схему закупки американских вооружений для Украины, ключевую роль в которой сыграет Германия.

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    16 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    Syria TV: Израильская авиация атаковала президентский дворец в Дамаске
    Syria TV: Израильская авиация атаковала президентский дворец в Дамаске
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские ВВС нанесли удар по президентскому дворцу в сирийской столице Дамаске, сообщил телеканал Syria TV.

    Сирийские официальные источники пока не прокомментировали информацию о нападении, передает ТАСС.

    Ранее ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске. Сообщалось, что израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик.

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    16 июля 2025, 14:26 • Новости дня
    Через границу в Сирию со стороны Голанских высот прорвались сотни людей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотни человек прорвали пограничные заграждения между Голанскими высотами и Сирией, сообщило сирийское телевидение.

    По сообщению телеканала Sky News – Arabia, на сирийскую территорию перешли представители друзской общины. Они направляются в город Эс-Сувейда, чтобы поддержать своих соплеменников, передает ТАСС.

    Израильские власти отреагировали на массовое нарушение границы, усилив патрулирование в районе инцидента. По данным телеканала, для обеспечения безопасности вызваны дополнительные подразделения пограничников.

    Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар допустил возможность установления мирных отношений с соседними странами при сохранении контроля над Голанами.

    В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новой серии ракетных атак со стороны Ирана.

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    16 июля 2025, 23:56 • Новости дня
    Спецподразделения минобороны Сирии начали вывод войск из Эс-Сувейды

    Tекст: Антон Антонов

    Спецподразделения минобороны переходного правительства Сирии начали покидать Эс-Сувейду, куда вошли в связи с боями между арабскими племенами и силами самообороны друзов, сообщил источник в военном ведомстве.

    По словам источника Sky News Arabia, вывод войск был начат в соответствии с соглашением о прекращении огня. Контроль над городом должны осуществлять полицейские силы. Источник добавил, что завершение вывода задерживается по причине израильских атак, передает ТАСС.

    Ранее, как передавал телеканал Al Hadath, израильские беспилотники нанесли удары по колоннам сил безопасности, следовавшим по трассе Дамаск – Эс-Сувейда. О последствиях этих ударов пока информации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сирийской провинции Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения между арабскими племенами и силами самообороны друзов. В Эс-Сувейде началась совместная операция МВД и Минобороны Сирии.

    ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому Генштабу в Дамаске. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль намерен «спасти» друзов и уничтожить «банды режима». Дамаск потребовал незамедлительного осуждения Совбезом ООН действий Израиля и вывода израильских войск с территории республики.

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    17 июля 2025, 01:59 • Новости дня
    Ортодоксы вышли из правящей коалиции Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Последняя религиозная политическая партия в правящей коалиции Израиля ШАС решила покинуть правительство, ранее об этом объявили члены парламента из партий «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль», сообщили Times of Israel и Jerusalem Post.

    На днях Times of Israel сообщила, что представители «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль» покинули правительство на фоне разногласий по военному призыву ультраортодоксальных евреев, передает РИА «Новости».

    В среду Jerusalem Post сообщила, что ШАС также объявила о выходе из правительства. Высший орган в партии ШАС принял соответствующее решение единогласно. Издание уточняет, что несмотря на выход из коалиции, партия ШАС не планирует присоединяться к оппозиции и не будет голосовать за вотум недоверия действующему кабинету министров.

    «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль» образуют парламентский блок «Яхадут ха-Тора», который занимает семь мест в 120-местном парламенте. У сефардской ШАС 11 мандатов, после ухода «Яхадут ха-Тора» она оставалась единственной партией ортодоксов в коалиции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Израиля постановил, что ультраортодоксальные иудеи должны служить в армии наравне с остальными гражданами. Ультраортодоксальные евреи, которые учились в иешивах, освобождались от воинской службы в Израиле на протяжении десятилетий.

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    17 июля 2025, 01:26 • Новости дня
    Назначено заседание СБ ООН по Сирии
    Назначено заседание СБ ООН по Сирии
    @ Stringer/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Сирии и Израиля состоится в четверг, сообщило постпредство Сирии при всемирной организации.

    В постпредстве сказали, что заседание планируют устроить «вечером». Обычно заседания Совбеза, запланированные на вторую половину дня, начинаются в Нью-Йорке после 15.00 по местному времени (22.00 мск), передает ТАСС.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что удалось «согласовать конкретные шаги», которые положат конец «тревожной и ужасающей» ситуации между Израилем и Сирией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Ситуация обострилась после того, как в сирийской провинции Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения между арабскими племенами и силами самообороны друзов. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Израиль заявил, что собирается «спасти» друзов и уничтожить «банды режима».

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    16 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Сирия потребовала от ООН добиться ухода Израиля с территории

    Дамаск потребовал осудить действия Израиля и вывести войска из Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Дамаск настаивает на незамедлительном осуждении Совбезом ООН агрессивных действий Израиля и требует вывести израильские войска с территории республики, следует из письма постпреда Сирии при ООН Кусей ад-Дахака к председателю Совбеза.

    Сирийские власти направили письмо председателю Совета Безопасности ООН с требованием осудить действия Израиля, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что Дамаск требует от ООН и СБ безоговорочного осуждения израильской агрессии, которая угрожает территориальной целостности Сирии и нарушает резолюции СБ ООН 242, 338 и 497.

    В письме подчеркивается необходимость немедленно принять меры, чтобы остановить подобные действия Израиля и предотвратить их повторение. Также Сирия требует принудить израильские войска покинуть занятые территории.

    «Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает израильскую агрессию и не приемлет никаких оправданий со стороны властей еврейского государства», – указано в письме.

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    Власти Сирии заявили о своем законном праве сохранять единство страны и не намерены принимать попытки вмешательства во внутренние дела государства.

    Ранее Сирия запросила проведение заседания Совбеза ООН из-за ударов Израиля. Израильские военные ранее нанесли удар по южной части Сирии.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал друзов вернуться с территории Сирии и предупредил о рисках для их безопасности.

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    17 июля 2025, 04:10 • Новости дня
    Парфюмерный дом Zielinski & Rozen опроверг сообщения о поддержке ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen заявил, что не передавал ВСУ свою продукцию, компания понесла значительный репутационный ущерб в связи с появлением на Украине поддельной продукции.

    Украинские СМИ заявляли, что Zielinski & Rozen поддерживает ВСУ. Сообщалось, что парфюмерный бренд отправил военным свою продукцию. Публикации сопровождались фотографиями, передает РИА «Новости».

    Представитель компании заявил, что Zielinski & Rozen не осуществлял никаких поставок в ряды ВСУ, и подчеркнул, что на распространенных украинскими СМИ снимках изображена не оригинальная продукция бренда, а поддельная.

    «У нас нет объяснений тому, как эти товары попали туда. Мы не только не имеем никакого отношения к их поставке, но и, по сути, это вообще не наша продукция, а всего лишь некачественная имитация», – заявили в компании. Там подчеркнули, что «не имеют отношения к этой истории», которая «нанесла значительный и прискорбный ущерб».

    В Госдуме отправили запрос прокурору Московской области Сергею Забатурину с просьбой проверить бизнес Zielinski & Rozen на предмет возможной причастности к финансированию ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что комплексы Patriot, ранее находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО. Израильское внешнеполитическое ведомство опровергло его заявление и сообщило, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

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    17 июля 2025, 02:58 • Новости дня
    Небензя осудил израильские удары по территории Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Удары Израиля по территории Сирии являются «недопустимыми», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ответ на соответствующий вопрос журналистов Небензя заявил: «Недопустимо», – передает РИА «Новости».

    На заседании по гуманитарной ситуации в секторе Газа Небензя подчеркнул, что действия Израиля, в том числе масштабные операции на Западном берегу реки Иордан, приводят к увеличению разрушений, усугублению гуманитарного кризиса и лишают перемещенных палестинцев надежды на возвращение домой, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Заседание состоится в четверг.

    Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в Эс-Сувейде. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Позднее спецподразделения минобороны Сирии начали покидать Эс-Сувейду.

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