Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп был озадачен сообщением канцлера ФРГ Фридриха Мерца о приостановке американских поставок оружия Украине, передает РИА «Новости».

Как пишет Wall Street Journal, разговор состоялся 3 июля в присутствии главы Пентагона Пита Хегсета. Мерц предложил Трампу рассмотреть возможность покупки систем Patriot для Украины на фоне прекращения поставок.

В ответ на это Трамп, по сведениям издания, был удивлен и задал Хегсету вопрос: «Пит, что происходит?», не зная о решении приостановить помощь. Сообщается, что Мерц запросил разговор с Трампом именно после получения информации о приостановке военной поддержки Киева.

Ранее издание Politico сообщало, что США приостановили поставки боеприпасов и вооружений Украине из-за истощения собственных запасов. Однако 7 июля Трамп выразил готовность направить «оборонительные» средства Украине.

По данным источников, в течение последних месяцев европейские лидеры предпринимали попытки повлиять на позицию Трампа. Использовались конфиденциальные каналы связи, чтобы убедить его в необходимости продолжения военной поддержки Киева. Мерц почти каждую неделю общался с Трампом, а министр финансов Германии Ларс Клингбайль встречался с американским коллегой Скотом Бессентом на эту тему.

Власти России неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и усиливают вовлеченность стран НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что грузы с оружием для Украины рассматриваются как законная цель для России. В Кремле подчеркивали, что западная военная поддержка не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.

Ранее министр обороны Пит Хегсет приостановил поставки военной помощи на Украину после служебной записки от своего заместителя Элбриджа Колби.

Позже США возобновили отправку вооружений на Украину, но детали поставок не раскрываются.

Президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО, по которой поставки вооружения на Украину будут осуществляться за счет европейских государств.

Трамп заявил, что ракеты для Patriot уже отправляются из Германии, а Берлин должен восполнить запасы самостоятельно.

Лидеры европейских стран согласовали схему закупки американских вооружений для Украины, ключевую роль в которой сыграет Германия.