Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.13 комментариев
WSJ раскрыла подробности принятия США решения приостановить поставки оружия ВСУ
Американский министр обороны Пит Хегсет принял решение приостановить поставки военной помощи на Украину после служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби, пишет Wall Street Journal.
По данным Wall Street Journal, в начале июня Колби направил служебную записку, в которой указал на опасность истощения запасов вооружений США из-за слишком больших запросов Украины. В самой записке не содержалось прямых рекомендаций, но она повлияла на решение о приостановке поставок, передает ТАСС.
Wall Street Journal отмечает, что Колби выступает за ограничение американских обязательств вне азиатского региона и за концентрацию усилий на противодействии Китаю в Тихоокеанском регионе. Газета указывает, что заместитель главы Пентагона играет ключевую роль в разработке новой оборонной стратегии страны. Эта стратегия будет определять государственные расходы и размещение американских военных сил в ближайшие годы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Позднее сообщалось, что США возобновили отправку вооружений на Украину, однако точные объемы и содержание возобновившихся поставок не раскрываются..