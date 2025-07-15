Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Серия взрывов прокатилась по украинским городам и областям
Украинские СМИ и чиновники вечером вторника сообщают о звуках взрывов и объявлении воздушной тревоги в ряде городов и областей страны.
По информации «Общественное. Новости», взрыв прогремел в городе Днепре (Днепропетровск) на юго-востоке Украины, в Днепропетровской области – режим воздушной тревоги.
В подконтрольном Киеву городе Запорожье, по данным агентства «Укринформ», также произошли взрывы, затем была объявлена воздушная тревога. Чуть позже «Общественное. Новости» сообщило о новых взрывах в городе, режим воздушной тревоги не отменен.
В Киеве тоже объявлена воздушная тревога, согласно официальному ресурсу по оповещению населения. В зоне действия тревоги Киевская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская, Николаевская и Одесская области Украины.
«Страна.ua» сообщает о взрывах в Киевской области, «24 канал» – о громких хлопках в Кривом Роге Днепропетровской области.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о семи взрывах в течение получаса, а глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о новой серии взрывов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации зафиксировали синхронное объявление тревоги около 14.00 во вторник по местному времени по всей территории Украины.