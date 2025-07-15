Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране
Данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации зафиксировали синхронное объявление тревоги около 14.00 по местному времени.
Во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости». По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал примерно в 14.00 по московскому времени.
Сообщается, что предупреждение распространилось одновременно на все регионы страны. Причины объявления тревоги и возможные последствия пока не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области на Украине прозвучала воздушная тревога. Воздушную тревогу также объявили в пяти областях на Украине. В Полтаве и Полтавской области на Украине произошли взрывы.