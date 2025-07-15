В Москве наградили победителей олимпиады «Я – профессионал»

В Москве наградили победители олимпиады «Я – профессионал»

Tекст: Валерия Городецкая

Победителями VIII сезона олимпиады «Я – профессионал» стали 157 студентов из 53 вузов в 19 регионах России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие проходило при поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В приветственном обращении первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко подчеркнул важность подготовки нового поколения специалистов для технологического лидерства страны. «Перед нашей страной сегодня стоят амбициозные задачи, достижение которых невозможно без нового поколения хорошо образованных, целеустремленных и энергичных специалистов. Олимпиада «Я – профессионал» стала важным инструментом по выявлению и поддержке сотен тысяч талантливых студентов, открыв им возможности для профессионального и личностного роста. С этого года олимпиада стала частью национального проекта «Молодежь и дети», запущенного по инициативе президента России Владимира Путина, что подчеркивает высокую оценку результатов работы команды «Я – профессионал». Отмечу, что участники олимпиады «Я – профессионал» за годы ее проведения стали настоящим сообществом неравнодушных людей, которые создают возможности для других, оказывают волонтерскую помощь, там, где это необходимо, включая зону специальной военной операции. Спасибо вам за эту работу!» – отметил он.

Лидерами по числу золотых медалей олимпиады признаны Высшая школа экономики и Московский физико-технический институт, чьи студенты получили по 20 высших наград. МГУ, СПбГУ и Дальневосточный федеральный университет также показали выдающиеся результаты. Всего более 8,5 тыс. участников получили шанс пройти стажировку в ведущих компаниях страны, а свыше 100 тыс. человек воспользовались этой возможностью с момента запуска проекта.

Среди награжденных есть авторы инновационных научных разработок, востребованных в медицине, фармации и ИТ. Например, Яна Дорохина создала уникальную систему доставки лекарств через слизистую рота, а Владислав Скосырский провел исследование по взаимосвязи липидов крови и метастазирования рака. Лауреаты олимпиады получают премии и льготы для продолжения образования, а также приоритетное право на трудоустройство в крупных российских компаниях.