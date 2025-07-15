Рубио заявил о приверженности Трампа дипломатическому решению конфликта на Украине

Tекст: Ирма Каплан

«Говоря о российско-украинской войне, госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается ее прекращение через прочное урегулирование путем переговоров», – говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Напомним, Трамп в этот же день сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

К тому же министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.



Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.