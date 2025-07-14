The American Conservative спрогнозировал новую заморозку помощи Киеву

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вашингтон может оказаться вынужден вновь приостановить поставки оружия Киеву из-за нехватки собственных военных ресурсов, пишет РИА «Новости». В публикации The American Conservative отмечается, что пауза в оказании помощи Украине была неизбежной на фоне перегрузки американских вооруженных сил и оборонно-промышленной базы.

Как уточняют авторы, нагрузка на американские ресурсы усиливается из-за наличия нескольких очагов напряженности в разных частях мира. В материале подчеркивается, что при подобных условиях временные остановки поддержки Украины могут повторяться и в дальнейшем.

В публикации The American Conservative говорится: «Последние головокружительные скачки в вопросе помощи Украине упускают из виду важный момент: пауза, пусть даже временная, в какой-то момент была неизбежна. А поскольку американские вооруженные силы и оборонно-промышленная база США сильно перегружены и одновременно обременены многочисленными очагами напряженности в разных регионах, подобная ситуация, вероятно, повторится».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжают отправлять оружие на Украину. Дональд Трамп предложил Германии передать Киеву батарею ЗРК Patriot. Трамп также пообещал Зеленскому помощь в пределах возможностей США.