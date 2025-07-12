Депутат Рады сообщил о резком снижении военной помощи США

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, США выделили Украине только 300 млн долларов из обещанных 3,8 млрд, что составляет менее 10% от согласованного объема военной помощи, передает РИА «Новости».

Дубинский заявил: «Смотрите, как работает »перемога« с военной помощью из США. Ее перекрыли, чтобы Зеленский стал восприимчивее к тому, как видят дальнейшие переговоры с РФ из США. После получения соответствующих сигналов, помощь разморожена на 300 миллионов долларов, при этом общая сумма согласованных поставок была 3,8 миллиарда долларов».

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что все военные поставки Украине возобновлены, однако не уточнил, о каких объемах идет речь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжают отправлять оружие на Украину. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Он также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.