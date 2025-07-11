Песков подчеркнул многомиллиардные затраты ЕС на поддержку Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя «послание» канцлера Германии Фридриха Мерца лидерам России и США, заявил, что Евросоюз ежемесячно выделяет значительные суммы Украине, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что речь идет о десятках миллиардов евро, которые поступают на эти цели из карманов европейских налогоплательщиков. Он добавил, что Брюссель сознательно направляет Киев к продолжению конфликта до последнего украинца.

По словам Пескова, «европейцы ставят задачу выделения денег для Украины», и эти выплаты уже стали регулярными. Представитель Кремля также заметил, что европейские власти считают такую политику необходимой для своих граждан, хотя она обходится дорого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции в Риме заявил, что Европа должна проявлять единство в поддержке Украины, и отдельно обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой «оставаться с европейцами».

Мерц также направил жесткое послание президенту России Владимиру Путину, подчеркнув, что Европа «не сдастся».

Канцлер заявил, что конфликт на Украине уже невозможно решить дипломатическим путем.