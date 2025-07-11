В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морпехов России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командира 155-й отдельной гвардейской Курской бригады морской пехоты Сергея Ильина похоронили в Чувашии, передает РИА «Новости».

Прощание прошло в его родном селе Мусирмы в Урмарском районе. Администрация подчеркнула: «Сегодня мы провожаем в последний путь уроженца села Мусирмы, гвардии полковника, командира 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Сергея Юрьевича Ильина, погибшего в ходе проведения специальной военной операции».

В администрации района отметили, что Ильин проявлял исключительное мужество и героизм при выполнении боевых задач. «Отдать жизнь за свою страну – это высший патриотический поступок, который навсегда останется в памяти людей, а его храбрость и самоотверженность служат примером для будущих поколений», подчеркнули в сообщении.

Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего, назвав его смерть «трагической утратой для округа, Чувашии и всей страны». В тексте отмечается, что память о подвиге полковника сохранится в сердцах людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морской пехоты имя дважды Героя России Михаила Гудкова. Путин наградил замглавкома ВМФ России, экс-командира этой бригады генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда» посмертно. Глава государства провел встречу с вдовой Михаила Гудкова и передал ей награду.