Президент Польши подписал закон, объявляющий 11 июля Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Речи Посполитой. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.3 комментария
СБУ заочно предъявила обвинения зампреду правительства России Патрушеву
Заместителю председателя правительства России Дмитрию Патрушеву на Украине заочно предъявили обвинения по делу о вывозе зерна из новых российских регионов.
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения заместителю председателя правительства России Дмитрию Патрушеву, передает РИА «Новости». В сообщении СБУ отмечается, что совместно с офисом генерального прокурора была собрана доказательная база против российского чиновника.
Согласно заявлению СБУ, Патрушеву инкриминируют подозрение в якобы имевшем место похищении зерна с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые Украина считает своими.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Ольгу Скабееву на Украине обвинили в посягательстве на территориальную целостность страны. Российскому актеру Ивану Охлобыстину на Украине предъявили обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность и пропаганду войны.