На Западе отметили раздрай в рядах ВСУ из-за масштабных атак дронов ВС России

Tекст: Ирма Каплан

«На картах слежения, подготовленных местными экспертами, видны скопления беспилотников, которые иногда совершают обходные маневры по территории Украины, прежде чем наведутся на свои цели. Многие из них – часто до половины – являются приманками, предназначенными для того, чтобы сбить с толку и подавить противовоздушную оборону Украины», – пишет «Би-би-си» о новой стратегии ВС России при атаках с воздухи.

В материале говорится, что анализ, проведенный Вашингтонским институтом изучения войны, показывает увеличение числа российских беспилотных летательных аппаратов и ракетных ударов в течение двух месяцев после инаугурации Дональда Трампа в январе.

«В марте наблюдался небольшой спад с периодическими всплесками до мая, когда показатели внезапно резко возросли. Новые рекорды устанавливались с пугающей регулярностью. В июне был зафиксирован новый месячный максимум – 5429 беспилотников, в июле – более 2000 всего за первые девять дней», – сказано в статье.

По словам бывшего офицера украинской разведки, который выступил комментатором к материалу, если Украина не найдет решения, как бороться с этими беспилотниками, то столкнется с большими проблемами в течение 2025 года.

«Несмотря на свои растущие возможности, беспилотники не являются особенно сложным оружием. Но они представляют собой еще один пример огромной разницы в ресурсах между Россией и Украиной», – подчеркивается в статье.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме, где проходил очередной форум единомышленников о судьбе Украины, заявил о запросе 10 систем ПВО Patriot у США, закупку трех из которых профинансируют Норвегия и ФРГ.

Администрация Вашингтона рассчитывает убедить некоторых союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

Канцлер Германии Фринрих Мерц заявил, что ФРГ рассматривает возможность приобретения дополнительных комплексов Patriot в США для их последующей передачи украинской стороне с целью усиления ПВО.



