В СПЧ предложили бороться с дропперами через просвещение школьников

Tекст: Валерия Городецкая

«Высокие оценки количества действующих дропов в России говорят не столько о том, что нужно их всех наказывать. Я предлагаю создать инициативу со школами и учителями, просвещая детей об опасности такого взаимодействия с мошенниками», – сказала Сидоренко, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации. По ее мнению, к этой работе следует подключать ведущие банки, чтобы помочь детям разобраться в финансовых рисках.

Сидоренко также подчеркнула, что профилактика должна быть адресована и пожилым, напомнив о случае, когда самым старым дроппером России оказалась 98-летняя женщина. Это, по ее словам, подчеркивает важность комплексного подхода.

Начальник юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Тисен поддержала этот подход и добавила, что важно делать акцент на разъяснительной работе и предупреждении вовлечения граждан в противоправные схемы.

Ранее был принят закон о дропперах, который вносит изменения в статью 187 УК РФ. Теперь уголовная ответственность грозит не только тем, кто совершает неправомерные операции с электронными кошельками и картами, но и тем, кто передает средства платежа третьим лицам за вознаграждение. Нарушителям может грозить до шести лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.