Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.3 комментария
Politico: Киев безуспешно добивается разговора министров обороны США и Украины
Киев пытается добиться согласования телефонного разговора между министром обороны Украины Рустемом Умеровым и главой Пентагона Питом Хегсетом, однако американская сторона пока не дала согласия, пишет Politico.
В статье Politico отмечается: «Украинцы пытаются организовать беседу министра обороны Рустема Умерова с [шефом Пентагона] Питом Хегсетом с 1 июля (2 июля по московскому времени – прим. ВЗГЛЯД), когда без предупреждения были приостановлены поставки зенитных ракет и высокоточного оружия, уже готовых к отправке на Украину. Но два знакомых с ситуацией источника сказали, что аппарат Хегсета еще не дал согласие на телефонный разговор», передает ТАСС.
Материал Politico посвящен недоверию европейских стран к изменчивой политике США по украинскому конфликту. Как отмечают источники, политики в Европе указывают на противоречивость сигналов, поступающих из Белого дома и Пентагона, а также на недостаток прозрачности и информации со стороны Вашингтона.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Пентагона приостановить военную помощь Киеву, указав на недостаток координации между Минобороны и Белым домом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США возобновили военную помощь Киеву, что может не оправдать ожиданий украинского руководства.