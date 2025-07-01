Маск отказался обострять ситуацию с Трампом после угрозы депортации из США

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщает ТАСС. Илон Маск публично отреагировал на недавние слова Дональда Трампа, который высказал предположение о возможной депортации предпринимателя.

Маск написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Так заманчиво обострить ситуацию. Так заманчиво. Но я пока воздержусь».

Ранее Трамп заявил о необходимости задуматься о депортации Маска, который родился в ЮАР. Комментарий предпринимателя вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможности депортации Илона Маска, который инвестировал миллионы долларов в избирательную кампанию Дональда Трампа.

Дональд Трамп отметил, что Маск мог бы получать наибольшие субсидии в истории, однако без поддержки государства был бы вынужден прекратить бизнес и вернуться в Южную Африку.

Илон Маск призвал к созданию новой политической партии в США, заявив, что в стране фактически действует однопартийная система.