Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.9 комментариев
Маск отказался обострять ситуацию с Трампом после угрозы депортации из США
Американский предприниматель прокомментировал слова Дональда Трампа о возможности своей депортации из Соединенных Штатов, добавив, что пока воздержится от резкой реакции.
Об этом сообщает ТАСС. Илон Маск публично отреагировал на недавние слова Дональда Трампа, который высказал предположение о возможной депортации предпринимателя.
Маск написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Так заманчиво обострить ситуацию. Так заманчиво. Но я пока воздержусь».
Ранее Трамп заявил о необходимости задуматься о депортации Маска, который родился в ЮАР. Комментарий предпринимателя вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможности депортации Илона Маска, который инвестировал миллионы долларов в избирательную кампанию Дональда Трампа.
Дональд Трамп отметил, что Маск мог бы получать наибольшие субсидии в истории, однако без поддержки государства был бы вынужден прекратить бизнес и вернуться в Южную Африку.
Илон Маск призвал к созданию новой политической партии в США, заявив, что в стране фактически действует однопартийная система.