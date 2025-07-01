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    Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    9 комментариев
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    76 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    5 комментариев
    1 июля 2025, 21:30 • Новости дня

    Маск отказался обострять ситуацию с Трампом после угрозы депортации из США

    Маск отказался обострять ситуацию с Трампом после угрозы депортации из США
    @ REUTERS/Vincent Alban

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель прокомментировал слова Дональда Трампа о возможности своей депортации из Соединенных Штатов, добавив, что пока воздержится от резкой реакции.

    Об этом сообщает ТАСС. Илон Маск публично отреагировал на недавние слова Дональда Трампа, который высказал предположение о возможной депортации предпринимателя.

    Маск написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Так заманчиво обострить ситуацию. Так заманчиво. Но я пока воздержусь».

    Ранее Трамп заявил о необходимости задуматься о депортации Маска, который родился в ЮАР. Комментарий предпринимателя вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможности депортации Илона Маска, который инвестировал миллионы долларов в избирательную кампанию Дональда Трампа.

    Дональд Трамп отметил, что Маск мог бы получать наибольшие субсидии в истории, однако без поддержки государства был бы вынужден прекратить бизнес и вернуться в Южную Африку.

    Илон Маск призвал к созданию новой политической партии в США, заявив, что в стране фактически действует однопартийная система.

    29 июня 2025, 14:32 • Новости дня
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки вооружений на Украину со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На вопрос, осуществляются ли сейчас такие поставки, он отметил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю», передает РИА «Новости».

    Ушаков также сообщил, что тема организации встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа остается на повестке дня, однако пока она не перешла в практическую плоскость. По его словам, стороны намерены обсудить возможность такой встречи, но конкретных шагов пока не предпринято.

    Рабочий контакт между Россией и США поддерживается на постоянной основе, подчеркнул Ушаков. Он добавил, что для повышения эффективности возможной встречи двух президентов желательно заранее подготовить соответствующие документы. В то же время Ушаков не исключил, что переговоры могут состояться и без продолжительной подготовки, если так решат лидеры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может передать ракеты для ЗРК Patriot Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд. Трамп ушел от прямого ответа о дальнейших поставках военной поддержки Киеву.

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    30 июня 2025, 23:28 • Новости дня
    Госдеп США ответил на слова Лаврова об угрозе краха НАТО

    США в ответ на слова Лаврова заявили о «возвращении» НАТО к «первичной задаче»

    Госдеп США ответил на слова Лаврова об угрозе краха НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс прокомментировала заявление главы МИД России Сергея Лаврова об угрозе краха НАТО из-за увеличения военного бюджета.

    Брюс попросили прокомментировать слова российского министра. «Что мы знаем, и что, очевидно, беспокоит Россию, это тот факт, что НАТО вернется к своей первичной задаче по сдерживанию», – приводит ее ответ РИА «Новости».

    Брюс также подчеркнула, что увеличение военных расходов даст НАТО возможность лучше защищать безопасность Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран НАТО приняли коммюнике по итогам саммита в Гааге, в котором согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Лавров заявил, что существенное увеличение оборонных расходов странами НАТО может обернуться распадом альянса.

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    1 июля 2025, 16:55 • Видео
    Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

    Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    29 июня 2025, 17:26 • Новости дня
    Грэм сообщил о рассмотрении новых санкций против России в июле
    Грэм сообщил о рассмотрении новых санкций против России в июле
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) объявил о планах Сената США провести обсуждение законопроекта о новых антироссийских санкциях сразу после июльского перерыва.

    Грэм уточнил, что обсуждение начнется на следующий день после июльского перерыва, то есть 7 июля. Сенатор подчеркнул, что намерен продвигать проект санкций в ближайшие недели, передает РИА «Новости».

    Законопроект предусматривает введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, продолжающих закупать у России нефть, газ, нефтепродукты и уран. Эти меры должны усилить экономическое давление на Москву.

    В то же время, по данным агентства Bloomberg, часть сенаторов не готова поддержать инициативу без одобрения президента Дональда Трампа. Глава Еврокомиссии также обозначила важность координации санкций между США и Европой, о чем проинформировала Грэма.

    Ранее издание Washington Post писало, что законопроект Грэма на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, проблема в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром.

    Американский госсекретарь Марко Рубио предупредил, что США могут утратить возможность для переговоров с Россией, если введут новые санкции против Москвы.

    Администрация Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

    Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страны, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать

    Комментарии (10)
    29 июня 2025, 12:56 • Новости дня
    Сийярто: США отменили мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» санкции против России
    Сийярто: США отменили мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» санкции против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    США отменили санкции, мешавшие строительству атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, которую возводит Росатом, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, данное решение связано со сменой американской администрации после прихода к власти Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

    Сийярто напомнил, что санкции были введены в ноябре 2024 года при президентстве Джо Байдена против Газпромбанка, через который финансировался проект АЭС. Министр подчеркнул: «К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент [Дональд Трамп], который видит в Венгрии друга. Исходя из этого, правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию "Пакш"».

    Ранее администрация Дональда Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

    В феврале Сийярто выразил надежду на то, что новая администрация США отменит санкции против России, которые наносят ущерб энергетическому сотрудничеству между Будапештом и Москвой.

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    1 июля 2025, 06:24 • Новости дня
    Трамп заявил о дефиците риса в Японии и пожаловался на отказ закупать его у США
    Трамп заявил о дефиците риса в Японии и пожаловался на отказ закупать его у США
    @ Jurgen Sprenger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Япония отказывается закупать американский рис, несмотря на значительный дефицит этого продукта, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп в соцсети Truth Social заявил, что эта ситуация демонстрирует, «насколько испорченными стали страны по отношению» к США. «Я очень уважаю Японию, но они не хотят брать наш рис, и при этом у них огромный дефицит риса», – заявил он.

    При этом политик намекнул, что намерен прояснить этот вопрос с японской стороной: «Иными словами, мы просто отправим им письмо», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он выразил уверенность, что Япония «будет торговым партнером» США «еще много лет».

    Между Японией и США уже состоялось шесть раундов переговоров по вопросам пошлин. Японию на этих переговорах представляет министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава. От лица США выступали министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник, а в начале первого раунда – и сам Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что японские корпорации, включая Toyota, Sony и Mizuho, рискуют потерять до 4 трлн иен (27,6 млрд долларов) из-за введения США новых пошлин. В июне Япония отменила встречу на высшем уровне с США после требований увеличить расходы на оборону.

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    30 июня 2025, 05:11 • Новости дня
    От Зеленского на саммите НАТО потребовали «убрать подальше кружку для подаяний»
    От Зеленского на саммите НАТО потребовали «убрать подальше кружку для подаяний»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Прошедший саммит НАТО стал посмешищем, отмечает портал Strategic Culture, указывая на то, как подхалимаж европейцев обслуживал дядюшку Сэма, любовно названному «папочкой», который даже позволил появиться на мероприятии вечно просящему денег главе киевского режима.

    «На мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, но ему было велено убрать свою кружку для подаяний. Он даже надел элегантный гражданский костюм вместо своего обычного военного косплея, что еще раз указывает на то, что организаторы НАТО решили уделить приоритетное внимание подхалимажу перед Трампом», – говорится в статье Strategic Culture.

    Издание едко замечает, что «европейские подхалимы из НАТО» даже преуменьшили обычные просьбы об увеличении военной помощи Украине, зная, что это раздражает Трампа с его навязчивой идеей сократить денежные потери из-за неудавшейся опосредованной войны против России, пишет издание.

    В этот раз конфликт на Украине был лишь второстепенным вопросом, тогда как стремление во всем угодить американскому гостю, подлизавшись к его самолюбию, стало центральной задачей для всех. И у них получилось.

    «Получив еще больше денег от европейских налогоплательщиков, Трамп покинул саммит НАТО с новым, счастливым взглядом на организацию. Он отказался от своих прежних претензий к европейским «нахлебникам» и подтвердил приверженность США пункту о совместной обороне альянса», – иронизирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после заявлений министра Вооруженных сил Франции Себастьянн Лекорню о намерении компании Renault производить на Украине БПЛА президент республики Эммануэль Макрон обсуждал это с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

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    30 июня 2025, 05:27 • Новости дня
    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» Трампа в Британии

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии
    @ Pool / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После летних каникул Королевская семья вернется к своим обязанностям в связи с государственным визитом президента США Дональда Трампа в Британию, а герцогиня Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме, пишет Mirror.

    Ранее в этом месяце Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз «с нетерпением ждет» визита лидера США в конце года. Государственный визит Трампа планируется с тех пор, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу письмо от короля Карла III с приглашением, пишет Mirror.

    По данным таблоида, Трамп просто очарован принцем Уильямом с тех пор, как в 2024 году повстречался с ним в Париже на открытии собора Парижской Богоматери.

    Бывшая корреспондент Би-би-си Дженни Бонд считает, что Уильям, возможно, вместе с Кейт, сыграют важную королевскую роль во время визита Трампа, что «сотворит чудеса британской дипломатии».

    «Изюминкой на торте для Дональда Трампа, конечно же, будет присутствие принцессы Уэльской на некоторых мероприятиях и на государственном обеде. Это будет зависеть от ее здоровья. Но я уверена, что и Уильям, и Кейт понимают необходимость потешить самолюбие президента США, и они будут играть в этом как можно более заметную роль», – добавила Бонд.

    По ее словам, премьер Британии Стармер должен приложить все усилия, чтобы сохранить добрые отношения между странами-союзниками, несмотря на дерзкие заявления Трампа сделать Канаду 51-м штатом США. В ход идут все методы, в том числе очарование монархией, чтобы Карл III мог донести до американского лидера, что захватывать Канаду не надо.

    Когда Трампу впервые сообщили, что он посетит Великобританию с государственным визитом во второй раз, король в письме приглашал его на неофициальную встречу в Шотландии перед государственным визитом.

    Теперь это решение отложено. После переговоров между обеими сторонами источники подтвердили, что из-за занятости короля и президента США они не смогут встретиться неофициально летом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, принц Уильям разорвал отношения с корыстной благотворительницей, которая устроила рассылку для желающих за кругленькую сумму посмотреть на принца или познакомиться с ним и герцогиней Кейт.

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    29 июня 2025, 16:56 • Новости дня
    Грэм сообщил о готовности Трампа ужесточить санкции против России
    Грэм сообщил о готовности Трампа ужесточить санкции против России
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время принять законопроект о новых санкциях против России, об этом в интервью телеканалу ABC News сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Грэм рассказал, что обсуждал этот вопрос с Трампом во время совместной игры в гольф. По его словам, президент США заявил, «что пришло время двигаться вперед».

    Сенатор выразил уверенность, что Дональд Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против России, если тот будет одобрен конгрессом. Подробности возможных ограничительных мер пока не уточняются.

    Ранее издание Washington Post писало, что законопроект Грэма на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, проблема в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром.

    Американский госсекретарь Марко Рубио предупредил, что США могут утратить возможность для переговоров с Россией, если введут новые санкции против Москвы.

    Администрация Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

    Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страны, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать

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    28 июня 2025, 22:17 • Новости дня
    Крупную победу Трампа в Верховном суде назвали «кошмарным шагом к авторитаризму»

    Крупную победу Трампа в Верховном суде назвали «шагом к авторитаризму»

    Tекст: Ирма Каплан

    Верховный суд США днем ранее с перевесом шесть против трех признал правоту президента Дональда Трампа в деле о гражданстве по праву рождения, однако критики этого решения называют его «кошмарным шагом к авторитаризму», сообщает Sky News.

    Проще говоря, это решение Верховного суда дает президенту США свободу действий для продвижения своей повестки дня, не встречая сопротивления со стороны судов. Большинством голосов 6-3 Верховный суд страны постановил, что федеральные судьи превысили свои полномочия, блокируя или замораживая указы Трампа, сообщает телеканал Sky News.

    Федеральные судьи, которых Трамп назвал «леворадикальными безумцами», вынесли решения по многочисленным индивидуальным делам, большинство из которых касалось иммиграции. Затем они применили свои постановления в качестве общенациональных запретов, блокируя политику администрации Трампа.

    «Это была серьезная угроза демократии, честно говоря. Вместо того, чтобы вынести решение по непосредственно рассматриваемому делу, эти судьи пытались диктовать закон всей стране», – сказал президент на спешно организованной пресс-конференции в зале для брифингов Белого дома.

    По словам Трампа, в этот важный день власть вернули тем, кто должен ее иметь, включая Конгресс, институт президентства.

    «Это только отнимает плохую власть у судей, отнимает больную и несправедливую власть. «И это действительно будет... очень монументальное решение», – добавил американский лидер.

    Однако высокопоставленный член Демократической партии Чак Шумер назвал это решение «беспрецедентным и ужасающим шагом к авторитаризму, серьезной опасностью для демократии и предсказуемым шагом со стороны этого экстремистского суда».

    «Ослабляя полномочия окружных судов по контролю за деятельностью президента, суд не защищает конституцию, он ее искажает. Это решение дает Дональду Трампу еще один зеленый свет в его крестовом походе по разрушению основ американской демократии», – заявил Шумер.

    Это решение было принято в связи с делом, возбужденным по делу об указе Трампа, изданном в день его инаугурации, о прекращении гражданства по праву рождения, конституционного права быть гражданином Америки, если человек родился в США. Федеральный судья приостановил действие решения, указав, что оно противоречит 14-й поправке к конституции. Верховный суд отложил вынесение решения по этому конкретному делу, вместо этого расширив полномочия федеральных судей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Конгрессе продолжают настаивать на ограничении военных полномочий Дональда Трампа.

    Однако, Белый дом намерен активно оспаривать постановления, мешающие реализации инициатив Трампа, включая вопросы миграции и роспуска международного агентства USAID, узнала Washington Post.

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    29 июня 2025, 07:29 • Новости дня
    WP разоблачила антиамериканский законопроект Грэма о санкциях против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, беда только в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром, пишет WP.

    Принятие законопроекта Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) равносильно введению 500-процентных пошлин практически для каждого крупного торгового партнера США. В этом году американцы уже пережили одну кратковременную торговую войну с остальным миром, и у них нет особого желания вступать в новую, пишет Washington Post (WP).

    Законопроект Грэма вводит 500-процентный тариф для любой страны, которая «сознательно продает, поставляет, переводит или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, произведенную в Российской Федерации, отмечается в статье.

    «500-процентный тариф, по сути, прекратил бы торговлю США с любой из этих стран. Для сравнения, в настоящее время самый высокий тариф, введенный США в отношении любой страны, – это совокупные 55-процентные тарифы для Китая. На первый взгляд, карательный 500-процентный тариф для стран, торгующих с Россией, может показаться хорошим решением, но первая проблема заключается в том, что многие страны, которые не считаются врагами США, покупают российскую сырую нефть. Да, Китай импортирует больше всего, но торговая война США с Китаем уже идет полным ходом. А Индия покупает энергоносители на втором месте по объему, Турция, которая часто является трудным союзником по НАТО, и Европейский союз находятся на третьем месте», – поясняет газета.

    WP пишет, что у законопроекта Грэма более 80 соавторов, то есть примерно четырем пятым сенаторов явно нравится идея ужесточения политики в отношении России. Не столь ясно, продумали ли сенаторы, что именно будет реализовано в законопроекте и как это отразится на США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госсекретарь Марко Рубио предупредил о потере диалога с Россией при новых ограничениях со стороны США, подчеркнув серьезность последствий.

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    30 июня 2025, 22:55 • Новости дня
    США призвали Россию к перемирию и трехсторонним переговорам

    Келлог обвинил Россию в затягивании украинских переговоров и призвал к перемирию

    Tекст: Вера Басилая

    США выступают за скорейшее прекращение огня на Украине и начало трехсторонних переговоров, обвинив Россию в затягивании процесса мирного урегулирования, заявил специальный посланник президента США Кит Келлог.

    Соединенные Штаты обратились к России с призывом немедленно прекратить огонь на Украине и приступить к трехсторонним переговорам, передает РИА «Новости».

    Соответствующее заявление сделал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в соцети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По словам Келлога, Вашингтон не признает обвинения России в затягивании мирных переговоров со стороны США и Украины. Он подчеркнул последовательность администрации Трампа в вопросе урегулирования конфликта и завершения боевых действий.

    По его мнению, Россия тянет время, а недавние заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова назвал «оруэлловскими».

    Ранее Песков заявил, что скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона.

    Также Песков заявил, что Россия не собирается уступать свое стратегическое преимущество перед Киевом ради временного перемирия.

    Президент России Владимир Путин высказал готовность России провести следующий этап переговоров с Киевом после завершения текущей стадии выполнения прежних договоренностей.

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    29 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    WP узнала, как в Иране оценили американские авиаудары по ядерному центру

    WP: Иранцы назвали американские авиаудары по ядерному центру слабыми

    Tекст: Ирма Каплан

    Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали, сообщили четыре источника газеты WP.

    «Администрация президента США Дональда Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но решительно не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трех ядерных объектах, подвергшихся атаке США», – говорится в статье Washington Post (WP).

    Газета приводит комментарий пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, которая назвала чепухой факт того, что некие неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов обломков.

    «Их ядерная программа завершена», – подытожила она.

    Когда представителя администрации Трампа спросили о перехваченном иранском разговоре, он сказал, что иранцы «ошиблись, потому что мы уничтожили их завод по переработке металла. Мы знаем, что наше оружие попало именно туда, куда мы хотели, и оно произвело тот эффект, которого мы хотели».

    Когда WP запросила комментарий у Управления директора национальной разведки, высокопоставленный сотрудник заявил, что «один фрагмент разведывательной информации не отражает полную картину».

    «Один телефонный звонок между неназванными иранцами – это не то же самое, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств с несколькими источниками и методами», – сказал этот чиновник.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

    Комментарии (0)
    29 июня 2025, 02:11 • Новости дня
    Эрик Трамп заявил о готовности пройти по «простому пути» династии политиков

    Эрик Трамп собрался в путь семейной династии политиков и возглавить Белый дом

    Эрик Трамп заявил о готовности пройти по «простому пути» династии политиков
    @ Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Третий сын Дональда и Иваны Трампов Эрик заявил, что «политический путь» для семейной династии «будет простым», что открывает двери для того, чтобы еще один Трамп мог претендовать на высший политический пост после ухода своего отца из Белого дома, пишет FT.

    «Если и существует семья, которая не наживалась на политике, то это семья Трампов», – заявил сын президента Эрик Трамп в интервью Financial Times (FT).

    По данным FT, 41-летний мужчина, выросший на верхнем этаже Трамп-тауэр и являющийся одним из исполнительных вице-президентов Trump Organization, считается менее политизированным, чем его старшие братья и сестры.

    Он сосредоточен на семейном бизнесе, которому был доверен с момента начала первого президентского срока Дональда Трампа в 2017 году.

    Его старший брат Дональд-младший часто занимается сбором средств и ведет подкаст Maga, а его сестра Иванка работала в Белом доме Трампа во время его первого президентского срока, в то время как его жена Лара в 2024 году была сопредседателем Республиканского национального комитета.

    «Половина политиков, которых я вижу, меня совершенно не впечатляют... Я мог бы делать это эффективнее», – сказал он.

    По данным газеты, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио считаются фаворитами на выдвижение от Республиканской партии в 2028 году, но на вопрос о том, будет ли кто-то из членов семьи Трамп баллотироваться тогда или на последующих выборах, Эрик не смог ответить однозначно.

    «Кто знает? Я не знаю... Время покажет. Но есть и другие люди, не только я», – ответил Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, семья Дональда Трампа потратила около 500 млн долларов на юридическую защиту от обвинений во вмешательстве России в выборы 2016 года, заявил сын президента США Эрик Трамп.

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    28 июня 2025, 22:06 • Новости дня
    США заявили о желании урегулировать конфликт на Украине дипломатией

    Госдеп США заявил о приверженности дипломатическому урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты сконцентрированы на дипломатическом разрешении конфликта на Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила в интервью телеканалу Fox News, что Соединенные Штаты сконцентрированы на дипломатическом разрешении конфликта на Украине, передает ТАСС. По ее словам, дипломатия и переговоры по-прежнему продолжаются, и США всегда уделяют этому особое внимание.

    Тэмми Брюс подчеркнула, что, по мнению Вашингтона, последствия продолжающегося конфликта ощущает весь мир. Она добавила, что многие государства способствуют сохранению боевых действий на Украине.

    В ходе интервью Брюс также отметила, что перспектива заключения мирного соглашения и прекращения огня в секторе Газа на следующей неделе оценивается США как «очень реалистичная».

    Gрезидент России Владимир Путин допустил возможность личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль и Соединенные Штаты договорились о завершении войны в Газе в течение ближайших пары недель.

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    29 июня 2025, 01:41 • Новости дня
    WP узнала о деморализации сотрудников Госдепа США после массовых увольнений

    WP: Массовые увольнения деморализовали оставшихся сотрудников Госдепа США

    Tекст: Ирма Каплан

    Госсекретарь Марко Рубио назвал Госдеп США раздутым, однако из-за эскалации на Ближнем Востоке сотрудники говорят, что их попросили работать сверхурочно, поэтому план администрации президента Дональда Трампа по массовым увольнениям в ведомстве вызвал раздражение и озлобленность у большей части сотрудников, что привело к падению морального духа, пишет WP.

    По указанию госсекретаря Марко Рубио, в мае Госдепартамент проинформировал Конгресс о том, что планирует сократить персонал в США более чем на 15%, почти на 2 тыс. человек, в рамках масштабной реорганизации, направленной на устранение того, что он назвал «раздутой бюрократией, которая душит инновации и нерационально распределяет скудные ресурсы», пишет Washington Post (WP).

    Рубио отдельно обвинил некоторые подразделения Госдепа в проведении «радикальной политической идеологии» и назначил увольнения на 1 июля, но выполнение плана зависит от положительного решения Верховного суда, который пока оценивает широкомасштабную попытку президента Дональда Трампа уволить федеральных служащих из многочисленных правительственных учреждений.

    В период ожидания решения суда сотрудников Госдепартамента попросили поработать дополнительно, чтобы помочь американцам, находящимся в группе риска из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    «Оперативная группа, созданная 12 июня для управления эвакуацией, столкнулась с еще большим ощущением срочности после того, как Трамп распорядился о военном вмешательстве США в конфликт. Хотя круглосуточную операцию планируется вскоре свернуть в связи с прекращением огня между Ираном и Израилем, многие сотрудники Госдепа заявили, что считают оскорбительным призыв руководства добровольно выходить на дополнительные дежурства в преддверии грядущих увольнений», – говорится в статье.

    «Выполнение дополнительных смен в то время, когда над нами висит эта перспектива, просто разрушительно сказывается на моральном состоянии», – признался один из сотрудников ведомстве.

    По словам Тома Яздгерди, президента Американской ассоциации дипломатической службы, союза, представляющего американских дипломатов, заявил, что ожидаемые сокращения «демонстрируют серьезное пренебрежение к сотрудникам дипломатической службы, которые управляют многочисленными конфликтами и помогают американским гражданам на Ближнем Востоке и в других кризисных зонах».

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, администрация президента Трампа устроила масштабную чистку кадров в Совете национальной безопасности (СНБ), затронувшую более сотни чиновников, включая карьерных и политических назначенцев.

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