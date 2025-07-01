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    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Мумия» тянет страну в непредсказуемое прошлое

    Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок

    Главы офиса президента Украины Андрей Ермак, чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.

    4 комментария
    1 июля 2025, 08:46 • Новости дня

    Трамп заявил, что без субсидий Маск «прикроет лавочку» и вернется домой в ЮАР

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что предприниматель Илон Маск смог бы получать больше субсидий, чем кто-либо в истории, однако без государственной поддержки ему пришлось бы прекратить бизнес и вернуться на родину в Южную Африку.

    Трамп выступил с критикой Илона Маска из-за его отношения к американскому законопроекту о расходах и налогах, передает РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что электромобили являются хорошей технологией, однако, по его мнению, не следует заставлять всех переходить на них.

    Он отметил, что Маск получает больше субсидий, чем кто-либо другой в истории, и подчеркнул, что без государственной поддержки ему, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и вернуться в Южную Африку.

    Трамп также заявил, что без запусков ракет, спутников и производства электрокаров США могли бы сэкономить значительные средства.

    Он предложил американскому департаменту государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял Маск, пристально проверить деятельность предпринимателя.

    Ранее американский предприниматель снова раскритиковал законопроект президента США, указав на его способность вогнать страну в долговое рабство.

    30 июня 2025, 05:11 • Новости дня
    От Зеленского на саммите НАТО потребовали «убрать подальше кружку для подаяний»
    От Зеленского на саммите НАТО потребовали «убрать подальше кружку для подаяний»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Прошедший саммит НАТО стал посмешищем, отмечает портал Strategic Culture, указывая на то, как подхалимаж европейцев обслуживал дядюшку Сэма, любовно названному «папочкой», который даже позволил появиться на мероприятии вечно просящему денег главе киевского режима.

    «На мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, но ему было велено убрать свою кружку для подаяний. Он даже надел элегантный гражданский костюм вместо своего обычного военного косплея, что еще раз указывает на то, что организаторы НАТО решили уделить приоритетное внимание подхалимажу перед Трампом», – говорится в статье Strategic Culture.

    Издание едко замечает, что «европейские подхалимы из НАТО» даже преуменьшили обычные просьбы об увеличении военной помощи Украине, зная, что это раздражает Трампа с его навязчивой идеей сократить денежные потери из-за неудавшейся опосредованной войны против России, пишет издание.

    В этот раз конфликт на Украине был лишь второстепенным вопросом, тогда как стремление во всем угодить американскому гостю, подлизавшись к его самолюбию, стало центральной задачей для всех. И у них получилось.

    «Получив еще больше денег от европейских налогоплательщиков, Трамп покинул саммит НАТО с новым, счастливым взглядом на организацию. Он отказался от своих прежних претензий к европейским «нахлебникам» и подтвердил приверженность США пункту о совместной обороне альянса», – иронизирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после заявлений министра Вооруженных сил Франции Себастьянн Лекорню о намерении компании Renault производить на Украине БПЛА президент республики Эммануэль Макрон обсуждал это с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

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    30 июня 2025, 05:27 • Новости дня
    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» Трампа в Британии

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии
    @ Pool / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После летних каникул Королевская семья вернется к своим обязанностям в связи с государственным визитом президента США Дональда Трампа в Британию, а герцогиня Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме, пишет Mirror.

    Ранее в этом месяце Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз «с нетерпением ждет» визита лидера США в конце года. Государственный визит Трампа планируется с тех пор, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу письмо от короля Карла III с приглашением, пишет Mirror.

    По данным таблоида, Трамп просто очарован принцем Уильямом с тех пор, как в 2024 году повстречался с ним в Париже на открытии собора Парижской Богоматери.

    Бывшая корреспондент Би-би-си Дженни Бонд считает, что Уильям, возможно, вместе с Кейт, сыграют важную королевскую роль во время визита Трампа, что «сотворит чудеса британской дипломатии».

    «Изюминкой на торте для Дональда Трампа, конечно же, будет присутствие принцессы Уэльской на некоторых мероприятиях и на государственном обеде. Это будет зависеть от ее здоровья. Но я уверена, что и Уильям, и Кейт понимают необходимость потешить самолюбие президента США, и они будут играть в этом как можно более заметную роль», – добавила Бонд.

    По ее словам, премьер Британии Стармер должен приложить все усилия, чтобы сохранить добрые отношения между странами-союзниками, несмотря на дерзкие заявления Трампа сделать Канаду 51-м штатом США. В ход идут все методы, в том числе очарование монархией, чтобы Карл III мог донести до американского лидера, что захватывать Канаду не надо.

    Когда Трампу впервые сообщили, что он посетит Великобританию с государственным визитом во второй раз, король в письме приглашал его на неофициальную встречу в Шотландии перед государственным визитом.

    Теперь это решение отложено. После переговоров между обеими сторонами источники подтвердили, что из-за занятости короля и президента США они не смогут встретиться неофициально летом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, принц Уильям разорвал отношения с корыстной благотворительницей, которая устроила рассылку для желающих за кругленькую сумму посмотреть на принца или познакомиться с ним и герцогиней Кейт.

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    30 июня 2025, 21:40 • Видео
    Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

    Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

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    28 июня 2025, 22:17 • Новости дня
    Крупную победу Трампа в Верховном суде назвали «кошмарным шагом к авторитаризму»

    Крупную победу Трампа в Верховном суде назвали «шагом к авторитаризму»

    Tекст: Ирма Каплан

    Верховный суд США днем ранее с перевесом шесть против трех признал правоту президента Дональда Трампа в деле о гражданстве по праву рождения, однако критики этого решения называют его «кошмарным шагом к авторитаризму», сообщает Sky News.

    Проще говоря, это решение Верховного суда дает президенту США свободу действий для продвижения своей повестки дня, не встречая сопротивления со стороны судов. Большинством голосов 6-3 Верховный суд страны постановил, что федеральные судьи превысили свои полномочия, блокируя или замораживая указы Трампа, сообщает телеканал Sky News.

    Федеральные судьи, которых Трамп назвал «леворадикальными безумцами», вынесли решения по многочисленным индивидуальным делам, большинство из которых касалось иммиграции. Затем они применили свои постановления в качестве общенациональных запретов, блокируя политику администрации Трампа.

    «Это была серьезная угроза демократии, честно говоря. Вместо того, чтобы вынести решение по непосредственно рассматриваемому делу, эти судьи пытались диктовать закон всей стране», – сказал президент на спешно организованной пресс-конференции в зале для брифингов Белого дома.

    По словам Трампа, в этот важный день власть вернули тем, кто должен ее иметь, включая Конгресс, институт президентства.

    «Это только отнимает плохую власть у судей, отнимает больную и несправедливую власть. «И это действительно будет... очень монументальное решение», – добавил американский лидер.

    Однако высокопоставленный член Демократической партии Чак Шумер назвал это решение «беспрецедентным и ужасающим шагом к авторитаризму, серьезной опасностью для демократии и предсказуемым шагом со стороны этого экстремистского суда».

    «Ослабляя полномочия окружных судов по контролю за деятельностью президента, суд не защищает конституцию, он ее искажает. Это решение дает Дональду Трампу еще один зеленый свет в его крестовом походе по разрушению основ американской демократии», – заявил Шумер.

    Это решение было принято в связи с делом, возбужденным по делу об указе Трампа, изданном в день его инаугурации, о прекращении гражданства по праву рождения, конституционного права быть гражданином Америки, если человек родился в США. Федеральный судья приостановил действие решения, указав, что оно противоречит 14-й поправке к конституции. Верховный суд отложил вынесение решения по этому конкретному делу, вместо этого расширив полномочия федеральных судей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Конгрессе продолжают настаивать на ограничении военных полномочий Дональда Трампа.

    Однако, Белый дом намерен активно оспаривать постановления, мешающие реализации инициатив Трампа, включая вопросы миграции и роспуска международного агентства USAID, узнала Washington Post.

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    29 июня 2025, 07:29 • Новости дня
    WP разоблачила антиамериканский законопроект Грэма о санкциях против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, беда только в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром, пишет WP.

    Принятие законопроекта Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) равносильно введению 500-процентных пошлин практически для каждого крупного торгового партнера США. В этом году американцы уже пережили одну кратковременную торговую войну с остальным миром, и у них нет особого желания вступать в новую, пишет Washington Post (WP).

    Законопроект Грэма вводит 500-процентный тариф для любой страны, которая «сознательно продает, поставляет, переводит или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, произведенную в Российской Федерации, отмечается в статье.

    «500-процентный тариф, по сути, прекратил бы торговлю США с любой из этих стран. Для сравнения, в настоящее время самый высокий тариф, введенный США в отношении любой страны, – это совокупные 55-процентные тарифы для Китая. На первый взгляд, карательный 500-процентный тариф для стран, торгующих с Россией, может показаться хорошим решением, но первая проблема заключается в том, что многие страны, которые не считаются врагами США, покупают российскую сырую нефть. Да, Китай импортирует больше всего, но торговая война США с Китаем уже идет полным ходом. А Индия покупает энергоносители на втором месте по объему, Турция, которая часто является трудным союзником по НАТО, и Европейский союз находятся на третьем месте», – поясняет газета.

    WP пишет, что у законопроекта Грэма более 80 соавторов, то есть примерно четырем пятым сенаторов явно нравится идея ужесточения политики в отношении России. Не столь ясно, продумали ли сенаторы, что именно будет реализовано в законопроекте и как это отразится на США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госсекретарь Марко Рубио предупредил о потере диалога с Россией при новых ограничениях со стороны США, подчеркнув серьезность последствий.

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    29 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    WP узнала, как в Иране оценили американские авиаудары по ядерному центру

    WP: Иранцы назвали американские авиаудары по ядерному центру слабыми

    Tекст: Ирма Каплан

    Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали, сообщили четыре источника газеты WP.

    «Администрация президента США Дональда Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но решительно не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трех ядерных объектах, подвергшихся атаке США», – говорится в статье Washington Post (WP).

    Газета приводит комментарий пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, которая назвала чепухой факт того, что некие неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов обломков.

    «Их ядерная программа завершена», – подытожила она.

    Когда представителя администрации Трампа спросили о перехваченном иранском разговоре, он сказал, что иранцы «ошиблись, потому что мы уничтожили их завод по переработке металла. Мы знаем, что наше оружие попало именно туда, куда мы хотели, и оно произвело тот эффект, которого мы хотели».

    Когда WP запросила комментарий у Управления директора национальной разведки, высокопоставленный сотрудник заявил, что «один фрагмент разведывательной информации не отражает полную картину».

    «Один телефонный звонок между неназванными иранцами – это не то же самое, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств с несколькими источниками и методами», – сказал этот чиновник.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

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    29 июня 2025, 02:11 • Новости дня
    Эрик Трамп заявил о готовности пройти по «простому пути» династии политиков

    Эрик Трамп собрался в путь семейной династии политиков и возглавить Белый дом

    Эрик Трамп заявил о готовности пройти по «простому пути» династии политиков
    @ Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Третий сын Дональда и Иваны Трампов Эрик заявил, что «политический путь» для семейной династии «будет простым», что открывает двери для того, чтобы еще один Трамп мог претендовать на высший политический пост после ухода своего отца из Белого дома, пишет FT.

    «Если и существует семья, которая не наживалась на политике, то это семья Трампов», – заявил сын президента Эрик Трамп в интервью Financial Times (FT).

    По данным FT, 41-летний мужчина, выросший на верхнем этаже Трамп-тауэр и являющийся одним из исполнительных вице-президентов Trump Organization, считается менее политизированным, чем его старшие братья и сестры.

    Он сосредоточен на семейном бизнесе, которому был доверен с момента начала первого президентского срока Дональда Трампа в 2017 году.

    Его старший брат Дональд-младший часто занимается сбором средств и ведет подкаст Maga, а его сестра Иванка работала в Белом доме Трампа во время его первого президентского срока, в то время как его жена Лара в 2024 году была сопредседателем Республиканского национального комитета.

    «Половина политиков, которых я вижу, меня совершенно не впечатляют... Я мог бы делать это эффективнее», – сказал он.

    По данным газеты, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио считаются фаворитами на выдвижение от Республиканской партии в 2028 году, но на вопрос о том, будет ли кто-то из членов семьи Трамп баллотироваться тогда или на последующих выборах, Эрик не смог ответить однозначно.

    «Кто знает? Я не знаю... Время покажет. Но есть и другие люди, не только я», – ответил Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, семья Дональда Трампа потратила около 500 млн долларов на юридическую защиту от обвинений во вмешательстве России в выборы 2016 года, заявил сын президента США Эрик Трамп.

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    28 июня 2025, 16:56 • Новости дня
    Глава РФПИ призвал Европу слушать «папочку Трампа», а не Байдена

    Глава РФПИ Дмитриев призвал европейских бюрократов слушать «папочку Трампа»

    Глава РФПИ призвал Европу слушать «папочку Трампа», а не Байдена
    @ Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским чиновникам стоит ориентироваться на заявления «папочки» Дональда Трампа, а не «некомпетентного» Джо Байдена, заявил Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, европейским бюрократам стоит прислушиваться к словам «папочки» Дональда Трампа, а не его предшественника Джо Байдена, передает РИА «Новости».

    Дмитриев назвал Байдена «некомпетентным» и пояснил, что большое значение имеют именно слова Трампа.

    «Большая разница. Делая мир безопаснее посредством диалога и реалистичных решений», – заявил Дмитриев.

    Комментарий Дмитриева последовал после комментария Трампа, который назвал «очень приятными» слова президента России Владимира Путина о его усилиях по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться», комментируя слова Дональда Трампа о сравнении Ирана и Израиля с детьми.

    Дональд Трамп принял унижение Европы, что вызвало обсуждение в западных политических кругах.

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    29 июня 2025, 01:41 • Новости дня
    WP узнала о деморализации сотрудников Госдепа США после массовых увольнений

    WP: Массовые увольнения деморализовали оставшихся сотрудников Госдепа США

    Tекст: Ирма Каплан

    Госсекретарь Марко Рубио назвал Госдеп США раздутым, однако из-за эскалации на Ближнем Востоке сотрудники говорят, что их попросили работать сверхурочно, поэтому план администрации президента Дональда Трампа по массовым увольнениям в ведомстве вызвал раздражение и озлобленность у большей части сотрудников, что привело к падению морального духа, пишет WP.

    По указанию госсекретаря Марко Рубио, в мае Госдепартамент проинформировал Конгресс о том, что планирует сократить персонал в США более чем на 15%, почти на 2 тыс. человек, в рамках масштабной реорганизации, направленной на устранение того, что он назвал «раздутой бюрократией, которая душит инновации и нерационально распределяет скудные ресурсы», пишет Washington Post (WP).

    Рубио отдельно обвинил некоторые подразделения Госдепа в проведении «радикальной политической идеологии» и назначил увольнения на 1 июля, но выполнение плана зависит от положительного решения Верховного суда, который пока оценивает широкомасштабную попытку президента Дональда Трампа уволить федеральных служащих из многочисленных правительственных учреждений.

    В период ожидания решения суда сотрудников Госдепартамента попросили поработать дополнительно, чтобы помочь американцам, находящимся в группе риска из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    «Оперативная группа, созданная 12 июня для управления эвакуацией, столкнулась с еще большим ощущением срочности после того, как Трамп распорядился о военном вмешательстве США в конфликт. Хотя круглосуточную операцию планируется вскоре свернуть в связи с прекращением огня между Ираном и Израилем, многие сотрудники Госдепа заявили, что считают оскорбительным призыв руководства добровольно выходить на дополнительные дежурства в преддверии грядущих увольнений», – говорится в статье.

    «Выполнение дополнительных смен в то время, когда над нами висит эта перспектива, просто разрушительно сказывается на моральном состоянии», – признался один из сотрудников ведомстве.

    По словам Тома Яздгерди, президента Американской ассоциации дипломатической службы, союза, представляющего американских дипломатов, заявил, что ожидаемые сокращения «демонстрируют серьезное пренебрежение к сотрудникам дипломатической службы, которые управляют многочисленными конфликтами и помогают американским гражданам на Ближнем Востоке и в других кризисных зонах».

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, администрация президента Трампа устроила масштабную чистку кадров в Совете национальной безопасности (СНБ), затронувшую более сотни чиновников, включая карьерных и политических назначенцев.

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    28 июня 2025, 21:29 • Новости дня
    Стало известно о планах Трампа на судей для отмены ограничений действий Белого дома

    Washington Post сообщил о планах Трампа оспорить десятки судебных ограничений

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом намерен активно оспаривать постановления, мешающие реализации инициатив президента США Дональда Трампа, включая вопросы миграции и роспуска международного агентства USAID.

    Администрация президента США Дональда Трампа собирается оказывать давление на судей с целью отмены многочисленных судебных запретов, мешающих внедрению президентских инициатив. Представитель Белого дома сообщил Washington Post, что правительственные юристы добиваются скорейшей отмены десятков масштабных постановлений, ограничивающих планы Белого дома, передает РИА «Новости».

    Собеседник издания, пожелавший остаться анонимным, отметил, что администрация Трампа вдохновлена недавним решением Верховного суда США, ограничившим полномочия федеральных судей на запреты в отношении Белого дома. Администрация собирается активно оспаривать действующие ограничения, в частности, связанные с министерством образования, департаментом эффективности госуправления, а также судебным приказом о прекращении роспуска Агентства США по международному развитию (USAID).

    По подсчетам Washington Post, федеральные судьи выпустили около 50 различных постановлений, замораживающих или запрещающих ряд инициатив Трампа. Эти меры касаются сокращения внешней помощи, порядка предоставления гражданства по рождению, массовых сокращений государственных служащих и вопросов, связанных с нелегальными мигрантами.

    В пятницу Верховный суд США постановил, что федеральные окружные суды должны ограничивать действие своих запретов только истцами и ответчиками по конкретному делу. Ранее суды могли распространять свои запреты на более широкие группы лиц.

    Трамп, комментируя это решение, заявил: «Теперь мы сможем реализовать политику, которую суды низшей инстанции блокировали».

    В Конгрессе США продолжают настаивать на ограничении военных полномочий Дональда Трампа.

    Суд в США приостановил действие запрета, который администрация Трампа ввела на прием иностранных студентов Гарвардским университетом.

    Верховный суд США разрешил администрации Трампа временно депортировать мигрантов в страны, гражданами которых они не являются, включая Южный Судан.

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    1 июля 2025, 06:24 • Новости дня
    Трамп заявил о дефиците риса в Японии и пожаловался на отказ закупать его у США
    Трамп заявил о дефиците риса в Японии и пожаловался на отказ закупать его у США
    @ Jurgen Sprenger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Япония отказывается закупать американский рис, несмотря на значительный дефицит этого продукта, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп в соцсети Truth Social заявил, что эта ситуация демонстрирует, «насколько испорченными стали страны по отношению» к США. «Я очень уважаю Японию, но они не хотят брать наш рис, и при этом у них огромный дефицит риса», – заявил он.

    При этом политик намекнул, что намерен прояснить этот вопрос с японской стороной: «Иными словами, мы просто отправим им письмо», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он выразил уверенность, что Япония «будет торговым партнером» США «еще много лет».

    Между Японией и США уже состоялось шесть раундов переговоров по вопросам пошлин. Японию на этих переговорах представляет министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава. От лица США выступали министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник, а в начале первого раунда – и сам Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что японские корпорации, включая Toyota, Sony и Mizuho, рискуют потерять до 4 трлн иен (27,6 млрд долларов) из-за введения США новых пошлин. В июне Япония отменила встречу на высшем уровне с США после требований увеличить расходы на оборону.

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    29 июня 2025, 23:41 • Новости дня
    Military.com узнал о новой доктрине армии США против небритых служащих

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая доктрина, которая может быть утверждена в ближайшее время, требует от служащих американской армии быть начисто выбритыми, а если этого не происходит, придется объяснить причину, и если она медицинского характера, служащему окажут лечение.

    Новая армейская доктрина США запретит постоянный отказ от бритья и потребует от медицинского персонала разработки официальных планов лечения военнослужащих с заболеваниями кожи, узнал портал Military.com.

    Солдаты с проблемной кожей могут быть направлены на лазерное лечение.

    «Те, кто нуждается в освобождении от бритья более чем на 12 месяцев в течение двухлетнего периода, могут быть уволены из армии. Подразделения вооруженных сил также будут обязаны повторно ознакомить личный состав со стандартами ухода за собой в течение 90 дней после введения этой доктрины», – сказано в материале.

    В статье указывается на то, что чаще всего кожными заболеваниями страдают чернокожие военнослужащие и новая доктрина может привести к расистскому исключению их из рядов американской армии.

    Пентагон может оплатить лазерное лечение бойца, но это может стоить тысячи долларов на одного солдата, в зависимости от количества необходимых сеансов. Неясно, скольким солдатам потребуется эта процедура.

    По оценкам Американского остеопатического колледжа дерматологии, до 60% чернокожих мужчин страдают кожными заболеваниями. Лазерное лечение может привести к образованию рубцов и изменению пигментации кожи.

    По мнению одного из старших унтер-офицеров, в этой статье доктрины высок процент расовой подоплеки, потому что никакой тактической причины в этом нет.

    «Вы можете быть невероятным профессионалом и с растительностью на лице», – сказал офицер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в январе подписал указ о возвращении на службу военных, уволенных из-за отказа от вакцинации. Он также распорядился уволить в течение месяца из ВС США трансгендеров.

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    30 июня 2025, 03:07 • Новости дня
    Трамп заявил о найденном «очень состоятельном покупателе» для TikTok
    Трамп заявил о найденном «очень состоятельном покупателе» для TikTok
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что нашел очень состоятельных покупателей для TikTok, которых он назовет недели через две.

    «Это группа очень богатых людей... Я думаю, мне, вероятно, понадобится одобрение Китая, полагаю, что председатель Си сможет это сделать»,  – цитирует Трампа Yahoo News.

    В прошлом году TikTok было приказано найти нового владельца для своей деятельности в США или столкнуться с запретом после того, как политики заявили об опасениях, что конфиденциальные данные об американцах могут быть переданы китайскому правительству.

    Владелец видеоприложения Bytedance неоднократно отрицал подобное.

    Первоначально крайний срок для поиска покупателя был 19 января, и многие пользователи были шокированы, когда приложение «отключилось» на несколько часов в этот день, но затем было восстановлено.

    Однако президент США несколько раз продлевал срок. Последнее продление было 19 июня, когда он подписал указ о переносе его на 17 сентября.

    Последние комментарии Трампа говорят о том, что несколько человек объединяются, чтобы взять под контроль приложение в США.

    Среди тех, кто, по слухам, может стать потенциальными покупателями, значатся суперзвезда YouTube Mr Beast, американский стартап поисковой системы Perplexity AI и Кевин О'Лири – инвестор из Shark Tank (американская версия Dragons' Den).

    В апреле Bytedance заявила, что все еще ведет переговоры с правительством США, но существуют «разногласия по многим ключевым вопросам».

    Считается, что китайскому правительству придется одобрить любое соглашение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, итальянский блогер Хаби Лейм был задержан в аэропорту Лас-Вегаса, когда обнаружилось, что он нарушил правила пребывания по визе.

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    29 июня 2025, 02:27 • Новости дня
    NBC узнал о переговорах спецпосланника Уиткоффа с Ираном по возможному соглашению

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может провести переговоры с иранскими представителями в ближайшие дни, чтобы попытаться договориться о заключении соглашения по ядерной программе.

    «Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшие дни должен провести переговоры о возможном соглашении с Ираном, чтобы попытаться прекратить обогащение урана в обмен на смягчение санкций», – узнал NBC News.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские власти рассматривают возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в мирный атом при полном отказе Тегерана от обогащения урана.

    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

    Уиткофф заверил в невозможности восстановить ядерную программу Ирана после ударов.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    28 июня 2025, 12:17 • Новости дня
    Newsweek сообщил о попытках Трампа убедить Нетаньяху в перемирии с ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп прилагает максимум усилий для убеждения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в необходимости заключения соглашения о прекращении огня с движением ХАМАС, сообщает Newsweek.

    По данным издания, Трамп заинтересован не только во временном перемирии, но и в долгосрочном урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание со ссылкой на источник, заключение соглашения вполне возможно. Источник указал, что президент стремится убедить израильтян, что после решения вопроса с Ираном настал подходящий момент для такого шага.

    По его словам, Трамп надеется, что перемирие на шестьдесят дней приведет к урегулированию конфликта, освобождению всех заложников и постоянному прекращению огня. Также он ожидает, что это может стать основой для последующих переговоров о мирном соглашении между Израилем и Палестиной.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что попытки Дональда Трампа добиться прекращения уголовного преследования Биньямина Нетаньяху вызвали раскол в Израиле: одни политики видят в этом вмешательство в независимость суда, другие поддерживают президента США и премьер-министра Израиля.

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    30 июня 2025, 03:38 • Новости дня
    WSJ узнала о большом влиянии на Трампа сенатора Грэма

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Дональда Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики, пишет WSJ.

    «Линдси Грэм хотел, чтобы президент Трамп нанес удар по Ирану. Это желание резко расходилось со взглядами многих людей в окружении президента, которые призывали его держаться подальше от конфликта. Но республиканец из Южной Каролины считал, что у США есть небольшой шанс подорвать ядерные амбиции Тегерана и предотвратить катастрофическую гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке, о которой он предупреждал», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    В статье отмечается, что Грэму, чтобы убедить Трампа, пришлось обратиться к одному из безотказных методов, которые он выработал за время бурной почти десятилетней дружбы, в течение которой мир и ссоры сменяли друг друга.

    «Грэму пришлось воззвать к желанию Трампа заслужить доверие», – раскрывает газета секрет сенатора.

    WSJ пишет, что накануне авиаудара по ядерному центру Ирана Трамп и Грэм играли в гольф, что последний так же использовал в своих интересах. Он постоянно давил на то, что у Трампа есть шанс смыть позорное пятно от предшественника Джо Байдена и вывода войск США из Афганистана. Грэм призывал Трампа сделать это и тот не устоял.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, беда только в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром, пишет WP.


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