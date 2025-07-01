Трамп заявил, что без субсидий Маск «прикроет лавочку» и вернется домой в ЮАР

Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии

Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» Трампа в Британии

Tекст: Ирма Каплан

Ранее в этом месяце Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз «с нетерпением ждет» визита лидера США в конце года. Государственный визит Трампа планируется с тех пор, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу письмо от короля Карла III с приглашением, пишет Mirror.

По данным таблоида, Трамп просто очарован принцем Уильямом с тех пор, как в 2024 году повстречался с ним в Париже на открытии собора Парижской Богоматери.

Бывшая корреспондент Би-би-си Дженни Бонд считает, что Уильям, возможно, вместе с Кейт, сыграют важную королевскую роль во время визита Трампа, что «сотворит чудеса британской дипломатии».

«Изюминкой на торте для Дональда Трампа, конечно же, будет присутствие принцессы Уэльской на некоторых мероприятиях и на государственном обеде. Это будет зависеть от ее здоровья. Но я уверена, что и Уильям, и Кейт понимают необходимость потешить самолюбие президента США, и они будут играть в этом как можно более заметную роль», – добавила Бонд.

По ее словам, премьер Британии Стармер должен приложить все усилия, чтобы сохранить добрые отношения между странами-союзниками, несмотря на дерзкие заявления Трампа сделать Канаду 51-м штатом США. В ход идут все методы, в том числе очарование монархией, чтобы Карл III мог донести до американского лидера, что захватывать Канаду не надо.

Когда Трампу впервые сообщили, что он посетит Великобританию с государственным визитом во второй раз, король в письме приглашал его на неофициальную встречу в Шотландии перед государственным визитом.

Теперь это решение отложено. После переговоров между обеими сторонами источники подтвердили, что из-за занятости короля и президента США они не смогут встретиться неофициально летом.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, принц Уильям разорвал отношения с корыстной благотворительницей, которая устроила рассылку для желающих за кругленькую сумму посмотреть на принца или познакомиться с ним и герцогиней Кейт.