Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.0 комментариев
Трамп заявил, что без субсидий Маск «прикроет лавочку» и вернется домой в ЮАР
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что предприниматель Илон Маск смог бы получать больше субсидий, чем кто-либо в истории, однако без государственной поддержки ему пришлось бы прекратить бизнес и вернуться на родину в Южную Африку.
Трамп выступил с критикой Илона Маска из-за его отношения к американскому законопроекту о расходах и налогах, передает РИА «Новости».
Президент США подчеркнул, что электромобили являются хорошей технологией, однако, по его мнению, не следует заставлять всех переходить на них.
Он отметил, что Маск получает больше субсидий, чем кто-либо другой в истории, и подчеркнул, что без государственной поддержки ему, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и вернуться в Южную Африку.
Трамп также заявил, что без запусков ракет, спутников и производства электрокаров США могли бы сэкономить значительные средства.
Он предложил американскому департаменту государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял Маск, пристально проверить деятельность предпринимателя.
Ранее американский предприниматель снова раскритиковал законопроект президента США, указав на его способность вогнать страну в долговое рабство.