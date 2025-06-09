Tекст: Ольга Иванова

Украина пытается привлечь инвестиции и передовые технологии для разработки сланцевого газа с помощью метода гидроразрыва пласта, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Telegraph. Основной акцент делается на вовлечение иностранных компаний и специалистов для освоения нетрадиционных сланцевых месторождений на западе страны.

В статье приводятся слова украинских чиновников о том, что «Украина работает над тем, чтобы приступить к добыче природного газа методом гидроразрыва пласта... Чиновники стремятся привлечь иностранные технологии и крайне опытных недропользователей». Киев рассчитывает, что уже через 18 месяцев удастся не только заполнить газом подземные хранилища, но и получить излишки для экспорта.

Telegraph отмечает, что для реализации масштабных планов Украине требуются существенные инвестиции и доступ к современным технологиям. Для поиска средств министерство энергетики Украины активно использует контакты с западными дипломатами, пытаясь заинтересовать частные фонды, готовые к рисковым вложениям.

На прошлой неделе украинская делегация посетила Бакинский энергетический форум, где презентовала страну как будущий центр добычи сланцевого газа. По мнению украинского руководства, развитие этого сектора позволит укрепить энергетическую независимость и повысить роль страны на мировом газовом рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз настаивает на выполнении Киевом Меморандума о взаимопонимании 2021 года для добычи графита, чтобы покрыть 10% потребностей ЕС до 2030 года. Евросоюз предложил Киеву заключить отдельное соглашение о поставках лития и графита в рамках взаимовыгодного партнерства. Американский экономист Джеффри Сакс выразил сомнения в целесообразности сделки США с Украиной по редкоземельным металлам из-за неопределенности объемов добычи и условий соглашения.