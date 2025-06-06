Депутат из Крыма сообщил, что машина, которую проверяли в Москве, не его

Tекст: Алексей Дегтярев

В Сети опубликовали сообщения о том, что автомобиль, под которым в Москве нашли подозрительный предмет, якобы принадлежит Десятнику, передает РИА «Новости».

Сам парламентарий пояснил, что машину годы назад продали, она была оформлена не на него, а на супругу. Покупатели приехали за товаром из Москвы, они переоформили транспортное средство на себя.

Депутат заявил, что, по его мнению, происшествие вряд ли может быть связано с ним, и отметил, что в Москве сам не бывает.

Напомним, в Москве из-под припаркованного автомобиля достали подозрительный предмет, похожий на самодельную бомбу. Через некоторое время подозрительный предмет нашли под другим автомобилем в столице.