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Депутат из Крыма сообщил, что машина, которую проверяли в Москве, не его
Депутат одного из сельсоветов Крыма Виталий Десятник заявил, что автомобиль, который проверяли на наличие бомбы, уже не числится в собственности его семьи.
В Сети опубликовали сообщения о том, что автомобиль, под которым в Москве нашли подозрительный предмет, якобы принадлежит Десятнику, передает РИА «Новости».
Сам парламентарий пояснил, что машину годы назад продали, она была оформлена не на него, а на супругу. Покупатели приехали за товаром из Москвы, они переоформили транспортное средство на себя.
Депутат заявил, что, по его мнению, происшествие вряд ли может быть связано с ним, и отметил, что в Москве сам не бывает.
Напомним, в Москве из-под припаркованного автомобиля достали подозрительный предмет, похожий на самодельную бомбу. Через некоторое время подозрительный предмет нашли под другим автомобилем в столице.