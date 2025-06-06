В Москве под вторым автомобилем нашли подозрительный предмет

К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?4 комментария
К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?4 комментария
В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?2 комментария
Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.2 комментария
Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.
Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.
Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.
Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.
Минобороны Казахстанf экстренно прокомментировало появление в небе светящихся объектов
Жители Астаны заметили в небе странные светящиеся объекты, аналогичные тем, что наблюдали в прошлом году в Алматы, Талдыкоргане и Конаеве, передают «Новости Казахстана».
В Министерстве обороны заявили, что фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. В ведомстве отметили, что это явление похоже на вход в атмосферу обломков космического аппарата или метеоритный поток, которые обычно полностью сгорают в плотных слоях атмосферы.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности уточнило, что по данным международных организаций, следящих за космическим мусором, в этот период были зарегистрированы три события, которые могли вызвать подобный эффект: разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E, спутник STARLINK-1631 (SpaceX) и разгонный блок японской ракеты H-2A R/B. В министерстве подчеркнули, что крупные объекты почти всегда сгорают в атмосфере, а угрозы для граждан нет.
Власти призвали сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. Специалисты продолжают изучать явление и обещают в ближайшее время опубликовать подробные разъяснения.
Ранее пилоты самолета авиакомпании «Россия» заметили в небе неопознанный летающий объект во время рейса из Ижевска в Москву.
В феврале в аэропорту Турции приостановили полеты из-за светящегося НЛО.
В прошлом году дежурная пара истребителей МиГ-29 ВВС Сербии поднималась по тревоге для перехвата неопознанного летающего объекта в 100 км к западу от Белграда.
Трамп: Маск не выдержал отмены лицензии на электромобили и сошел с ума
«Илон был на грани, я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые никому не были нужны (он несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать), и он просто сошел с ума!» – написал Трамп.
Кроме того, американский президент нашел способ пополнить и удержать в бюджете страны немалые суммы, прекратив государственное финансирование и субсидии компаниям Маска. На это предприниматель заявил, что выводит из эксплуатации Dragon SpaceX.
Напомним, что несколько дней назад портал Axios сообщал, что американский миллиардер Маск и президент Трамп по-прежнему являются друзьями, хотя Трамп и рассержен «саботажем» со стороны Маска.
После этого Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа, призвав «убить билль» и не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после таких реплик выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском, который вскоре заявил, что дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют потому, что в нем фигурирует Дональд Трамп.
Путин эмоционально отреагировал на призыв считать букву Ё национальным достоянием
Во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ заведующая кафедрой русского языка ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Лилиана Воронова призвала обратить особое внимание на букву Ё, передает ТАСС.
Она подчеркнула: «Я очень люблю букву Ё и считаю, что мы должны ей уделить соответствующее внимание, как нашему национальному достоянию».
Президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на эту идею, его мимику запечатлела видеокамера.
Напомним, Путин назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности. Путин также выступил за сохранение чистоты русского языка и поддержал использование кириллицы вместо латиницы.
Кроме того, глава государства предложил ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о ситуации на Украине, напомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году, передает ТАСС.
«Это был неприятный день для вас», – подчеркнул Трамп в ответ на высказывание канцлера ФРГ, имея в виду высадку союзников в Нормандии. Мерц подчеркнул, что операция в Нормандии стала освобождением Германии от нацистов.
В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом Мерц отметил, что Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине, а также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения войны.
Он заявил, что Соединенные Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Мерц назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины».
Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.
Германия является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США. С начала конфликта на Украине ФРГ предоставила разную помощь Киеву на сумму более 40 млрд евро. Российская сторона неоднократно отмечала, что поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта.
Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности.
В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.
Путин процитировал слова Тютчева о важности взаимного уважения России и Европы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка напомнил слова поэта Федора Тютчева, передает сайт Кремля. Путин отметил, что Тютчев был истинным патриотом и мудрым человеком, чье наследие выходит за рамки стихотворных форм.
Глава государства процитировал слова поэта, обращенные к европейцам о необходимости уважения России: «Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе».
Путин подчеркнул, что эти слова актуальны и сегодня, и напомнил, что Тютчев писал их применительно к отношениям между Россией и Германией, но по сути обращался ко всем европейцам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел заседание Совета по поддержке русского языка.
На заседании была представлена информация о создании государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка.
Путин заявил, что этот документ призван защитить русский язык как доминанту общероссийской гражданской идентичности.
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошел конструктивно, передает ТАСС. По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, этот диалог вызвал предсказуемую панику со стороны так называемого глубинного государства Запада и подконтрольных ему средств массовой информации.
Дмитриев в Telegram-канале написал: «Вчерашний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошел конструктивно. Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ».
Он добавил, что подобные сигналы о возможности диалога и деэскалации нарушают привычную схему работы западных структур, в основе которой лежат ложь и конфронтация. Дмитриев также подчеркнул, что любые попытки сотрудничества воспринимаются этими кругами как угроза системе, основанной на управляемой нестабильности. По его словам, именно партнерство, а не конфронтация, отвечает интересам большинства государств и способствует укреплению мировой безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более часа. Стороны обсудили итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле, и попытки Киева сорвать эти переговоры с помощью терактов на российской территории.
«В общей сложности из села Русское Поречное [в оккупации] не выжил ни один человек», – сказала Жаданова, передает ТАСС.
«Они [ВСУ] устраивали расправы над целыми семьями. Сначала убили мужчину, а потом, когда его супруга пыталась собрать останки, ей не позволяли покидать помещение, строго следили за каждым шагом», – сообщила Жаданова. По ее словам, женщина все же сумела собрать останки мужа, положила их в тачку и отвезла в сарай. «Через два дня её убил FPV-дрон», — добавила она.
Также, по словам главы сельсовета, те, кому удалось выбраться из захваченных территорий живыми, рассказывали, что мирные жители регулярно становились мишенями для беспилотников. «В этих деревнях оставались в основном пожилые, которые отказывались уезжать и говорили, что не бросят свои дома», — подчеркнула Жаданова.
Село попало под оккупацию украинских войск в первые дни вторжения, там к тому моменту проживали 92 человека. Сейчас 24 человека числятся пропавшими без вести.
Ранее МИД России сообщал о массовых убийствах жителей Русского Поречного украинскими боевиками.
Владимир Путин поддержал предложение советника президента Елены Ямпольской о создании специальных пространств, посвященных русскому языку, в филиалах Национального центра «Россия». В Telegram-канале центра отмечается, что подобная площадка востребована во Владивостоке, где этой осенью планируется открытие первого филиала центра.
Заведующая кафедрой русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета Лилиана Воронова сообщила, что пространство во Владивостоке может получить название «Русское слово на Тихом океане». Она добавила: «Иностранцы, посетив Россию, хотят вернуться на свою родину с некоторым запасом выученных русских слов. Такое знакомство с русским языком становится для них стимулом к получению образования в России».
Воронова уточнила, что речь идет о создании интерактивных площадок, где смогут проходить различные мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и освещение событий в разных форматах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о подготовке государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Новый документ направлен на защиту русского языка как основы общероссийской гражданской идентичности.
Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ
Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.
Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.
Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.
Целями удара стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных БПЛА, склады с вооружением и военной техникой ВСУ, а также центры подготовки летного состава, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В итоге все назначенные объекты поражены, отчитались в оборонном ведомстве.
Напомним, за прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.
Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали предыдущих массированных ударов по военным целям на Украине.
Согласно инициативам, Серноводское предлагается переименовать в Серноводск по названию курорта «Серноводск-Кавказский», который расположен в этом населенном пункте, передает ТАСС.
Наурская, как указано в законопроекте, может получить новое название Нерве, что с чеченского переводится как «север». Для Шелковской предлагается название Терек, отражающее географическое положение города.
Чеченские парламентарии в обосновании законопроектов ссылались на федеральный закон о наименованиях географических объектов. Также в пояснительных документах отмечалось, что перед подачей проектов были проведены опросы среди жителей указанных населенных пунктов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.
WP: Украина расширит диверсионную войну против России и ее союзников
Украинская СБУ и ГУР усилили тайные операции против российских объектов и союзников, передает The Washington Post.
Источники издания сообщили, что Украина готовит новые сложные операции, а разведслужбы используют восточноевропейские столицы как базы для проведения операций. СБУ и ГУР также активно вмешиваются в поставки оружия союзникам России, включая подрыв операций в Африке и противодействие снабжению через Южную Африку.
По словам главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), украинская разведка стремится снижать военный потенциал России в разных регионах, в том числе за пределами Европы.
Издание пишет, что новым театром подрывной борьбы могут стать страны, граничащие с Украиной, что может привести к расширению конфликта за пределы фронта.
Ранее спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.
Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.
Президент России Владимир Путин отметил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и Курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению. Он также подчеркнул, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.
Большинство россиян предпочитают покупать вино объемом 0,75 литра стоимостью до 600 рублей, доля продаж этого сегмента составляет 94% от общего объема, передает ТАСС. В Росалкогольтабакконтроле отметили, что тенденция меняется: все больше потребителей выбирают вина более высокого ценового сегмента и продукции небольших фермерских хозяйств, которые производят уникальные напитки и формируют рыночные тренды.
Согласно данным ведомства, в 2024 году количество розничных точек продаж вина превысило 247 тысяч, из которых 83,9% – магазины, а 16,1% – кафе и рестораны. За последние четыре года производство вина выросло на 12,4%, игристых вин – более чем на 36%, а ликерного вина – на 10%.
Доля отечественной винодельческой продукции на полках магазинов увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 году. В структуре розничной продажи по итогам 2024 года на российское вино пришлось 31,1 млн дал (64,8%), игристое – 15,8 млн дал (32,9%), ликерное – 1,1 млн дал (2,3%). В ведомстве подчеркнули: «Наши потребители все чаще отдают предпочтение вину отечественных производителей, при этом уровень качества российского вина стремительно растет».
В 2024 году при первичной переработке винограда использовалось 195 сортов, самыми популярными стали Ркацители, Молдова, Каберне, Совиньон, Шардоне, Рислинг рейнский, Мерло, Алиготе и другие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заведения общепита в жилых домах Петербурга обязали соблюдать новые правила для продажи алкоголя, включая отдельный вход и штат сотрудников.
Более половины россиян готовы одобрить старт новой антиалкогольной кампании и поддерживают ужесточение мер против алкоголизма. Эксперты констатируют резкое падение импорта иностранного вина, рост внутреннего производства всех видов вин и увеличение экспорта алкоголя из России.
В своем Telegram-канале он указал, что предварительная версия произошедшего – подрыв железнодорожного полотна. Пострадавших нет.
Глава региона уточнил, что движение поездов задержалось на 2,5 часа, но сейчас они следуют в соответствии с графиком. Часть железнодорожного полотна повреждена, ремонтная бригада уже работает над восстановлением поврежденного участка.
Накануне сообщалось, что железная дорога в Воронежской области получила повреждения в результате подрыва, он произошел прямо перед проходом поезда.