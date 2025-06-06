МВД сообщило о волне поддельных рабочих чатов в мессенджерах

Tекст: Мария Иванова

Рост атак на сотрудников организаций, особенно в сферах образования и здравоохранения, зафиксирован в последнее время, передает Telegram-канал управления УБК МВД России. Мошенники создают поддельные групповые чаты в мессенджерах с названиями, копирующими реальные организации, филиалы или отделы. В таких чатах действуют фейковые аккаунты, которые маскируются под коллег и даже руководителей.

В чате от имени «начальника» сотрудникам поступает срочное указание, например, зарегистрироваться в «корпоративном» боте или обновить учетные данные. Для завершения задания требуется отправить код подтверждения, полученный по SMS или push-уведомлению. Фейковые коллеги массово отправляют свои коды, а «руководитель» хвалит за оперативность, создавая атмосферу давления и срочности.

Жертва под влиянием ситуации теряет бдительность и также отправляет свой код, передавая мошенникам доступ к личным данным. Главной целью атак стали сферы образования и здравоохранения, так как информация о сотрудниках этих сфер часто размещается на официальных сайтах, что облегчает мошенникам создание правдоподобных аккаунтов.

Эксперты советуют никому не передавать коды из SMS или push-уведомлений, чтобы избежать утечки конфиденциальной информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МВД попросило заблокировать более 4,5 тыс. номеров, используемых мошенниками.

Прокуратура Москвы представила специальную памятку для защиты граждан от мошеннических схем.

В России на этой неделе запустили проект по мгновенной блокировке мошеннических сайтов.