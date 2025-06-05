В ООН прокомментировали угрозы Трампа по санкциям против России

Tекст: Ольга Иванова

ООН по-прежнему уверена, что переговоры являются оптимальным способом урегулирования любых конфликтов, передает ТАСС.

Официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик высказал эту позицию в ответ на просьбу прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении санкций как против России, так и против Украины.

«Откровенно говоря, мы всегда считали, что завершение любых конфликтов должно достигаться путем переговоров», – отметил Дюжаррик. Он подчеркнул, что ООН неизменно выступает за дипломатические методы разрешения кризисов, независимо от сторон противостояния или обстоятельств.

Вопросы по санкциям и угрозам их введения, по мнению представителя ООН, требуют поиска решений за столом переговоров, а не путем давления. ООН продолжает призывать все стороны к диалогу и дипломатическому взаимодействию для поиска устойчивого мира.

Ранее Трамп заявил, что Москву и Киев ожидают жесткие санкции в случае, если стороны не смогут урегулировать украинский конфликт.