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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    9 комментариев
    5 июня 2025, 20:12 • Новости дня

    Трамп рассказал о призыве к Путину не отвечать на атаки Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент сообщил о своем призыве российскому лидеру остановить возможный ответ на недавние удары по территории России.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, состоявшемся 4 июня, передает ТАСС. Трамп сообщил, что просил российского президента не отвечать на удары, которые, по его словам, Киев нанес «достаточно глубоко» по российской территории.

    «Мне это не нравится. Я сказал: не делайте этого, вам следует остановить это», – заявил Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, комментируя беседу с Путиным. Он отметил, что российский президент объяснил ему свою позицию необходимостью отвечать на атаки, однако американский политик выразил сожаление по поводу развития конфликта на Украине.

    Ранее Министерство обороны России сообщило, что 1 июня Киев совершил теракт с помощью беспилотников против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ведомство добавило, что атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, пострадавших среди военнослужащих и гражданских нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Москву и Киев ожидают жесткие санкции при отсутствии урегулирования украинского конфликта. Западные структуры и СМИ проявили крайне негативную реакцию на телефонный разговор президентов России и США. Продолжительность телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом составила 1 час 10 минут, а не 1 час 15 минут, как ранее сообщал президент США.

    5 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин цитатой Тютчева призвал Европу научиться уважать Россию

    Путин процитировал слова Тютчева о важности взаимного уважения России и Европы

    Путин цитатой Тютчева призвал Европу научиться уважать Россию
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин подчеркнул значение слов поэта Федора Тютчева о том, что уважение между Россией и Европой должно быть обоюдным, и процитировал его высказывание.

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка напомнил слова поэта Федора Тютчева, передает сайт Кремля. Путин отметил, что Тютчев был истинным патриотом и мудрым человеком, чье наследие выходит за рамки стихотворных форм.

    Глава государства процитировал слова поэта, обращенные к европейцам о необходимости уважения России: «Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе».

    Путин подчеркнул, что эти слова актуальны и сегодня, и напомнил, что Тютчев писал их применительно к отношениям между Россией и Германией, но по сути обращался ко всем европейцам.

    На ваш взгляд
    Сколько книг вы прочитали за последний год?







    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел заседание Совета по поддержке русского языка.

    На заседании была представлена информация о создании государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка.

    Путин заявил, что этот документ призван защитить русский язык как доминанту общероссийской гражданской идентичности.

    Коментарии (16)
    4 июня 2025, 21:04 • Новости дня
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, подробно обсудив итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин начал разговор с обсуждения ситуации вокруг Украины и подробно рассказал о втором раунде переговоров с украинской стороной. Российский президент подчеркнул, что переговоры в Стамбуле были полезными, передает ТАСС.

    Ушаков также сообщил, что Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать переговоры, заявив: «Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать по прямому указанию киевского режима, [нанося] целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению».

    В ходе беседы обсуждалась и тема атак на российские военные аэродромы. Дональд Трамп, как уточнил Ушаков, вновь подтвердил, что американская сторона не была заранее проинформирована о планах Киева по этим ударам.  Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом, продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Ушаков также уточнил, что президенты не обсуждали тексты проектов меморандумов между Россией и Украиной. Разговор длился 1 час 10 минут.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Коментарии (3)
    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    5 июня 2025, 03:49 • Новости дня
    Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран

    Трамп запретил въезд в США гражданам нескольких государств

    Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран
    @ Пресс-служба Белого дома/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп возобновляет политику запрета, действовавшего со времен его первого президентского срока, подписав в среду вечером указ, запрещающий въезд в страну из ряда стран, пишет Los Angeles Times.

    «Эти страны включают Афганистан, Бирму, Чад, Республику Конго, Экваториальную Гвинею, Эритрею, Гаити, Иран, Ливию, Сомали, Судан и Йемен. В дополнение к запрету, который вступает в силу в понедельник в 12.01 по восточному времени, будут введены усиленные ограничения для посетителей из Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы», – сказано в материале Los Angeles Times.

    Список составлен на основе указа Трампа от 20 января, согласно которому Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности, а также директор национальной разведки должны составить отчет о «враждебном отношении» к США перспективах нацбезопасности от въезда в страну граждан из определенных стран.

    «Указ содержит исключения для законных постоянных резидентов, существующих владельцев виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых служит национальным интересам США», – говорится в опубликованном на сайте Белого дома указе.

    «Я должен действовать так, чтобы защитить национальную безопасность и национальные интересы Соединенных Штатов и их народа», – приводит газета выдержку из заявления Трампа.

    Во время своего первого президентского срока Трамп в январе 2017 года издал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран:  Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация президента Трампа уже в марте  рассматривала возможность ужесточить въезд в страну гражданам из 43 государств.

    До этого, в январе, президент США подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны.

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    4 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Ушаков: Трамп выразил надежду на содействие России по Ирану
    Ушаков: Трамп выразил надежду на содействие России по Ирану
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Трамп подчеркнул важность российской поддержки на этом направлении, передает ТАСС.

    «Дональд Трамп считает, что здесь, возможно, необходимо содействие со стороны России и он будет признателен, если бы Россия могла бы соответственным образом отработать с иранской стороной», – сказал Ушаков. По словам Ушакова, американский лидер отметил, что поддержка России может оказать влияние на переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США, в ходе которого подробно обсудил итоги прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

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    5 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    В России оспорили слова Трампа о продолжительности разговора с Путиным
    В России оспорили слова Трампа о продолжительности разговора с Путиным
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжительность телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, состоявшегося накануне вечером, составила 1 час 10 минут, а не 1 час 15 минут, как ранее заявил президент США.

    Как передают РИА «Новости» и ТАСС, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся в среду вечером и длился 1 час 10 минут. Государственные информационные агентства сообщили об этом в четверг, ссылаясь на свои источники.

    В то же время, Дональд Трамп в публикации в Truth Social заявил, что его беседа с российским лидером продолжалась 1 час 15 минут. Российские агентства отметили разницу в пять минут между озвученными цифрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился один час десять минут.

    Этот разговор стал частью дипломатических усилий Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Путин и Трамп обсудили итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле.

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    5 июня 2025, 17:23 • Новости дня
    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы Ё

    Путин эмоционально отреагировал на призыв считать букву Ё национальным достоянием

    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы Ё
    @ Кремль. Новости/RUTUBE

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На заседании Совета по поддержке русского языка завкафедрой русского языка ДВФУ Лилиана Воронова заявила о необходимости особого отношения к букве Ё как национальному достоянию. Президент РФ Владимир Путин эмоционально отреагировал на это предложение.

    Во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ заведующая кафедрой русского языка ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Лилиана Воронова призвала обратить особое внимание на букву Ё, передает ТАСС.

    Она подчеркнула: «Я очень люблю букву Ё и считаю, что мы должны ей уделить соответствующее внимание, как нашему национальному достоянию».

    Президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на эту идею.

    Напомним, Путин назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности. Путин также выступил за сохранение чистоты русского языка и поддержал использование кириллицы вместо латиницы.

    Кроме того, глава государства предложил ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова.

    На ваш взгляд
    Сколько книг вы прочитали за последний год?







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    5 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин призвал использовать в общественных пространствах кириллицу вместо латиницы
    Путин призвал использовать в общественных пространствах кириллицу вместо латиницы
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В общественных пространствах следует использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы», заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

    «В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит, исторический алфавит – кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов. Наши писатели и классики еще в XIX веке иронизировали над таким подражательством», – цитирует Путина ТАСС.

    Также в ходе заседания глава государства назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности.

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    5 июня 2025, 04:35 • Новости дня
    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому

    NYT: Трамп испытывает особую неприязнь к украинскому лидеру

    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Советники американского президента Дональда Трампа сообщили, что Владимир Зеленский вызывает у главы Белого дома особую неприязнь, к тому же он неоднократно называл того «плохим парнем», пишет NYT.

    «Советники говорят, что Трамп недоволен как российским президентом Владимиром Путиным, так и украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако он испытывает особую неприязнь к лидеру украинской стороны. Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что Зеленский «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отметила, что Трамп ранее считал свои отношения с президентом России «очень, очень хорошими», что позволит легко и быстро разрешить украинский конфликт.

    «Однако мистер Трамп на собственном горьком опыте убедился, каковы пределы влияния Америки, когда он не желает отправлять Украине больше оружия и денег», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул умение Владимира Зеленского добиваться финансовой поддержки от Вашингтона, назвав украинского лидера «превосходным торговцем».

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    5 июня 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания центра продвижения русского языка в мире

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин высказался за организацию единого научно-методического центра для поддержки и развития русского языка за рубежом.

    Путин поддержал инициативу по созданию центра продвижения русского языка на базе вуза. Исполняющий обязанности ректора Института русского языка имени А.С. Пушкина Никита Гусев предложил сформировать национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире, передает ТАСС.

    «Хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации, из правительства тоже проработать и поддержать», – заявил Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Глава государства отметил важность данной инициативы и поручил соответствующим структурам рассмотреть вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о подготовке государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Новый документ направлен на защиту русского языка как основы общероссийской гражданской идентичности.

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    5 июня 2025, 11:46 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом
    Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом
    @ IMAGO/Bonnie Cash/Pool/CNP /MediaPunch/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В последние 48 часов президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в попытках достичь соглашений с лидерами России, Китая и Ирана, пишет Bloomberg.

    Президент США столкнулся с отказом Москвы, Пекина и Тегерана поддержать его инициативы по ключевым международным вопросам, несмотря на предвыборные обещания, передает Bloomberg.

    Издание указывает, что Трамп обещал быстро урегулировать конфликт на Украине, заключить торговое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином и добиться нового ядерного договора с Тегераном, однако никаких договоренностей достигнуто не было.

    Bloomberg напоминает, что Трамп считает председателя КНР Си Цзиньпина очень серьезным и жестким переговорщиком, и подчеркнул, что договориться с ним крайне сложно. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп признал, что диалог не приведет к немедленному миру.

    Также издание подчеркивает, что президент России отверг призывы к переговорам для прекращения конфликта на Украине, несмотря на настойчивые требования США.

    Кроме того, Bloomberg отмечает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи раскритиковал американские предложения по ядерному соглашению и упрекнул Вашингтон в высокомерии, заявив, что США требуют прекратить обогащение урана.

    По мнению издания, отношения с Китаем также осложнились: Пекин ужесточил экспортный контроль на редкоземельные металлы, что нанесло удар по американским отраслям. В то же время, Китай активизирует торговые связи с Европой, чтобы компенсировать влияние санкций и ограничений со стороны США.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин по телефону рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

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    5 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин предложил учредить День языков народов России

    Путин предложил учредить 8 сентября День языков народов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин предложил ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова. Глава государства выступил с этим предложением на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. 

    Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно восьмого сентября, передает сайт Кремля. Он отметил, что эта дата выбрана не случайно: 8 сентября родился Расул Гамзатов, автор известных «Журавлей».

    «Автор легендарных «Журавлей», он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о подготовке государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Новый документ направлен на защиту русского языка как основы общероссийской гражданской идентичности.

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    4 июня 2025, 22:29 • Новости дня
    Ватикан призвал Россию сделать жест, способствующий миру

    Пресс-служба папы римского сообщила о темах разговора Льва XIV и президента России

    Tекст: Ирма Каплан

    Состоялся телефонный разговор между папой Львом XIV и президентом России Владимиром Путиным, сообщил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, отметив, что особое внимание было уделено ситуации на Украине.

    «Сегодня состоялся телефонный разговор между папой Львом XIV и президентом Путиным», – приводит его газета Messaggero.

    В ходе телефонного разговора, помимо вопросов, представляющих взаимный интерес, особое внимание было уделено ситуации на Украине и миру. Папа призвал Россию сделать жест, способствующий миру, он подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта, продолжил Бруни.

    «Сторона говорили о гуманитарной ситуации, необходимости содействия оказанию помощи там, где это необходимо, продолжающихся усилиях по обмену пленными и ценности работы, которую кардинал Цуппи проводит в этом направлении», – пояснил представитель Ватикана.

    Он уточнил, что папа римский упомянул патриарха Кирилла и поблагодарил его за добрые пожелания, полученные в начале его понтификата, подчеркнув, что «общие христианские ценности могут быть светом, помогающим искать мир, защищать жизнь и добиваться подлинной религиозной свободы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в этот день Кремль сообщил о том, что Владимир Путин во время телефонного разговора с папой римским Львом XIV поздравил понтифика с избранием и передал пожелания от патриарха Кирилла.

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    5 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин предложил запустить программу «Детская книжная карта»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести новые книжные карты, предназначенные для семей с детьми дошкольного возраста.

    На заседании Совета по поддержке русского языка президент России Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу «Детская книжная карта». Программа предусматривает выдачу семьям, в которых есть дошкольники в возрасте от трех до шести лет, специальных карт с номиналом в три тысячи рублей, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Путин отметил, что карту сможет получить каждый ребенок по достижении трех лет, что особенно важно для многодетных семей. «Книга – это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций», – подчеркнул президент.

    Средства на карте будут предназначены для покупки книг, чтобы стимулировать интерес к чтению с ранних лет и поддерживать семейные традиции.

    На ваш взгляд
    Сколько книг вы прочитали за последний год?







    Результаты

    Президент Владимир Путин проводит очередное заседание Совета по поддержке русского языка в Ново-Огарево. Помощник главы государства и глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский примет очное участие в заседании.

    Коментарии (0)
    5 июня 2025, 04:05 • Новости дня
    США решили не передавать Украине обещанные компоненты ракет ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    США перенаправляют важнейшие технологии борьбы с беспилотниками с Украины в Вооруженные силы США. Этот шаг подчеркивает ослабление приверженности администрации Трампа оказанию военной помощи Киеву, пишет WSJ.

    «Администрация Трампа перенаправляет ключевую технологию защиты от беспилотников, предназначенную для Украины, американским вооруженным силам, что отражает ослабление приверженности Пентагона обороне Киева», – говорится в статье Wall Street Journal (WSJ).

    Газета отмечает, что на прошлой неделе Пентагон негласно уведомил Конгресс о том, что специальные взрыватели для ракет, которые Украина использует для сбивания беспилотников, теперь передаются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.

    Договоренность об отправке на Украину взрывателей была достигнута с администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена. Теперь технология перехвата дронов будет перенаправлена в американские военные подразделения и позволит США сэкономить на закупках ракет класса воздух – воздух.


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    5 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин призвал отказаться от засоряющих русский язык иностранных слов
    Путин призвал отказаться от засоряющих русский язык иностранных слов
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин высказался за сохранение чистоты русского языка и поддержал использование кириллицы вместо латиницы.

    Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований в русском языке, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало на совете по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

    Он отметил, что такие слова не обогащают, а только засоряют и искажают язык, особенно если в русском уже существуют подходящие аналоги. Путин подчеркнул важность использования кириллицы в общественном пространстве, а не латиницы или других символов.

    Глава государства напомнил, что еще писатели-классики XIX века иронизировали над стремлением подражать иностранным словам и алфавиту.

    Президент Владимир Путин проводит очередное заседание Совета по поддержке русского языка в Ново-Огарево.

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    В мировой системе торговли оружием происходят существенные сдвиги – и тон этому процессу задают события в зоне спецоперации на Украине. Какие системы вооружений показали себя в зоне СВО в качестве наиболее эффективных и как это может повлиять на позиции России на мировом рынке оружия? Подробности

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    В США началась борьба за главный источник богатства XXI века

    Трамп в который уже раз резко раскритиковал главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Почему глава американского государства и человек, ответственный за эмиссию доллара, настолько ненавидят друг друга? На какие две части делятся элиты Америки и за что прямо сейчас между ними идет непримиримая война? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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