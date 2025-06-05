Трамп рассказал о призыве к Путину не отвечать на атаки Киева

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, состоявшемся 4 июня, передает ТАСС. Трамп сообщил, что просил российского президента не отвечать на удары, которые, по его словам, Киев нанес «достаточно глубоко» по российской территории.

«Мне это не нравится. Я сказал: не делайте этого, вам следует остановить это», – заявил Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, комментируя беседу с Путиным. Он отметил, что российский президент объяснил ему свою позицию необходимостью отвечать на атаки, однако американский политик выразил сожаление по поводу развития конфликта на Украине.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что 1 июня Киев совершил теракт с помощью беспилотников против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ведомство добавило, что атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, пострадавших среди военнослужащих и гражданских нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Москву и Киев ожидают жесткие санкции при отсутствии урегулирования украинского конфликта. Западные структуры и СМИ проявили крайне негативную реакцию на телефонный разговор президентов России и США. Продолжительность телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом составила 1 час 10 минут, а не 1 час 15 минут, как ранее сообщал президент США.