Главврач рассказал, как Волновахскую больницу расстреляли из танка боевики ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

По словам Морозовой, главврач центральной больницы в Волновахе был поражен тем, как врачи их лечили, ставили на ноги, а те сели в танк и ударили по больнице.

«Выходит главный врач и говорит: «Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице», – приводит слова Морозовой РИА «Новости».

Уполномоченный по правам человека в ДНР добавила, что подобные действия украинских военных являются частью осознанной стратегии нанесения ударов по гражданскому населению, что нарушает международные нормы ведения войны. Но международные организации игнорируют такие инциденты, отметила Морозова.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал, как командование ВСУ отдало приказ стрелять по пытавшимся эвакуироваться мирным жителям с белым флагом в Часовом Яре.



