Прошел первый день юбилейной выставки-конференции HREXPO PRO ЛЮДЕЙ

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале фестиваля указано, что центром внимания стала панельная дискуссия с представителями федеральных и региональных органов власти, а также муниципалитетов. Участники обсудили вопросы дефицита специалистов, переквалификации кадров, повышения значимости образования и адаптации молодых специалистов к новым требованиям рынка труда.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что структурные изменения на рынке труда и развитие цифровых технологий требуют переобучения и своевременной переподготовки кадров для поддержания их конкурентоспособности.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что проект «Профессионалитет» играет решающую роль в развитии среднего профессионального образования, помогая соединять колледжи с работодателями, обновлять инфраструктуру и усиливать профориентацию.

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев обратил внимание на высокий процент отсева студентов в вузах, подчеркнув, что необходимо улучшать школьное образование, внедрять гибкие программы и повышать практическую подготовку, а также адаптировать государственный заказ под реальные нужды отраслей.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал об опыте региона, где область заранее готовит специалистов для отраслевых кластеров, а предприятия активно участвуют в образовательном процессе.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул значимость межсекторного партнерства и выстраивания инфраструктуры кадровой подготовки, соответствующей требованиям современного рынка.

Член президиума Совета при президенте по развитию местного самоуправления Ирина Гусева выделила роль муниципального уровня в удержании кадров, а также представила региональные проекты по развитию управленческого потенциала и укреплению института самоуправления.