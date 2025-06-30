Главы офиса президента Украины Андрей Ермак, чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.2 комментария
Водолацкий призвал увеличить время военной подготовки в школах России
Водолацкий предложил увеличить занятия НВП в школах до нескольких часов
Председатель правления центра «Воин» Виктор Водолацкий заявил о необходимости расширить программу начальной военной подготовки для школьников и повысить ее уровень.
Заявление Виктора Водолацкого прозвучало на пресс-конференции, передает ТАСС. Депутат отметил, что начальная военная подготовка должна проводиться в учебных заведениях на самом высоком уровне и занимать больше двух часов в неделю.
По его словам, сети центров «Воин» восполняют пробел, возникший после отмены прежней системы подготовки школьников.
Водолацкий пояснил, что центры «Воин» не только обучают военному делу, но и ведут патриотическое воспитание, в том числе через проект «Воин. Кино». «Благодаря кинематографу дети намного гармоничнее воспринимают происходящие в мире события», – отметил он.
Он добавил, что отечественный кинематограф помогает объяснить молодежи события внутри страны и за ее пределами, а также укрепляет характер будущих патриотов России. Центр «Воин» реализует этот подход на практике.
Центр «Воин» был создан по поручению президента России и сегодня работает в 21 регионе. Около 400 инструкторов, многие из которых прошли специальную военную операцию, обучают подростков от 14 лет огневой, инженерной, тактической подготовке, организации связи, национальной безопасности, применению беспилотных систем, оказанию первой помощи и участию в военно-спортивных играх.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году в России стартует первая олимпиада по робототехнике для школьников с заданиями по беспилотникам.
После 8-го класса школьников в России планируют обучать основам оказания первой помощи во внеурочной программе. Проект «Зарница 2.0» предложил школьникам и студентам уникальный опыт военной подготовки с применением современных технологий и кибербезопасности.