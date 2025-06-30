  • Новость часаПесков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
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    Азербайджан становится на сторону подозреваемых в заказных убийствах
    Сенатор Грэм назвал срок рассмотрения новых антироссийских санкций в США
    Украинские спецслужбы распространили опасные подделки под 5-тысячные купюры
    Лавров: Запад начинает понимать, что не сможет нанести поражение России
    Азербайджанская община обвинила Баку в разрушении отношений с Россией
    Росатом заявил об ускорении реализации проекта АЭС «Пакш-2» после снятия санкций
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов
    Исполнители теракта в «Крокусе» признали Украину заказчиком нападения
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров еще нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    26 комментариев
    30 июня 2025, 00:13 • Новости дня

    Военный эксперт допустил уничтожение ВС России бункера Зеленского во Львове

    Tекст: Ирма Каплан

    По сообщению пророссийского подполья, российские военные во Львове после ночной массированной атаки уничтожили «крутой и навороченный, оснащенный как в фильмах про командные центры ЦРУ» бункер, который вполне мог оказаться спецсооружением или командным пунктом Владимира Зеленского.

    «Это серьезные сооружения. И, скорее всего, один из них является и бункером самого Зеленского, его запасным командным пунктом. Не думаю, что он там мог находиться в момент удара, но могли быть другие важные фигуры украинского командования и, в том числе, и офицеры НАТО», – рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Он уточнил, что еще в советские времена во Львове находились укрепленные сооружения для запасного командного пункта всех армий Варшавского договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям на Украине. Для атаки использовались высокоточные ракеты воздушного, морского и наземного базирования, включая аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

    В мае Times писала о том, как в первые дни спецоперации России на Украине Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере, где проводил время, играя в настольный теннис.

    29 июня 2025, 09:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли еще один F-16 вместе с летчиком
    ВСУ потеряли еще один F-16 вместе с летчиком
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе ночного вылета на Украине разбился истребитель F-16, в результате чего погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

    Украина потеряла еще один истребитель F-16, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ. Катастрофа произошла в ночь на 29 июня во время боевого вылета в небе над Украиной. По официальной информации, погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко.

    В телеграм-канале Воздушных сил сказано: «Этой ночью на самолете F-16 погиб летчик первого класса подполковник Максим Устименко. Его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, при этом пилот катапультировался. ПВО России ранее сбила F-16 Военно-воздушных сил Украины. Очевидцы рассказали, как пилот сбитого F-16 пытался спастись в Сумской области.

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    29 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    ВСУ распространили фальшивые купюры с QR-кодом в Курской области
    ВСУ распространили фальшивые купюры с QR-кодом в Курской области
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Суджанском районе Курской области обнаружили агитационные листовки, стилизованные под пятитысячные купюры и содержащие опасный QR-код.

    Украинские агитационные листовки, оформленные как пятитысячные купюры и снабженные QR-кодом, были найдены в Суджанском районе Курской области, передает РИА «Новости». На подделках напечатаны украинские лозунги и размещен QR-код, с помощью которого украинские спецслужбы намереваются получить доступ к чужим мобильным устройствам.

    В силовых структурах объяснили, что подобная схема типична для мошенников: человек может отреагировать на внешний вид банкноты и перейти по QR-коду, после чего его смартфон оказывается под угрозой взлома. «Противник рассчитывает, что человека привлечет вид денег. Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне», – заявил собеседник агентства.

    Силовики отметили, что подобная практика распространения поддельных документов с QR-кодами активно используется для киберпреступлений, представляя угрозу безопасности личных данных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ после временного занятия Суджи распространяли листовки с информацией о введении комендантского часа. Несколько украинских военных позже сдались в плен благодаря работе российской звуковещательной платформы. Для информационного сопровождения нападения на Курскую область украинское ЦИПСО создало серию фальшивых сообщений и провокаций.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    29 июня 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперт посоветовал Баку брать пример с Душанбе в ситуации с задержанием их граждан

    Политолог Трухачев: Азербайджан не в первый раз выступает с недружественными действиями по отношению к России

    Эксперт посоветовал Баку брать пример с Душанбе в ситуации с задержанием их граждан
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Азербайджану стоит с пониманием относиться к следственным действиям, проходящим в России в отношении выходцев из этой республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене в стране всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями.

    «Официальная реакция Азербайджана кажется чрезмерно острой. Столь резкие действия в сложившейся ситуации неприемлемы. В конечном счете Баку на законодательном уровне пытается солидаризироваться с гражданами, которых подозревают в заказных убийствах», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Это очень серьезные обвинения, реагировать на которые следует с пониманием. Напомню, что Таджикистан абсолютно нормально действовал во время следственных мероприятий по делу о теракте в «Крокусе». То есть поведение Азербайджана для постсоветского пространства аномально», – добавил собеседник.

    «Конечно, приговор задержанным пока не огласили. Но расследование все же требует определенного времени. Баку следовало бы дождаться окончательного решения со стороны профильных органов. На мой взгляд, подобная реакция кавказской республики свидетельствует о том, что страна пытается максимально разорвать отношения с Россией», – предположил эксперт.

    «Действительно, Азербайджан активно развивает контакты с западными странами и Турцией. Напомню, что большая часть нефтедобычи в стране принадлежит Британии, Норвегии и Италии. Это дает определенные рычаги давления на Баку. Кроме того, после начала СВО наши оппоненты стали видеть в республике новый антироссийский таран», – поясняет он.

    «Кроме того, в Азербайджане ЕС видит потенциального «сменщика» Москвы в деле поставок энергетических ресурсов. Все это и дает стране возможность выторговывать для себя различные выгоды за счет понижения уровня контактов с Россией. Реагировать на подобные действия нужно жестко – вплоть до введения визового режима. В конечном счете Баку не в первый раз проводит в отношении нашей страны недружественные действия», – заключил Трухачев.

    Ранее министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене в стране всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями. Согласно заявлению ведомства, данное решение стало ответом на действия силовиков РФ в Екатеринбурге, где накануне были задержаны обвиняемые в ряде насильственных преступлений. Местные СМИ сообщали, что задержанные являются уроженцами Азербайджана.

    Напомним, Следственное управление СК по Свердловской области ранее заявило о разоблачении «этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство». Отмечается, что ее участники были причастны к преступлениям в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают с правоохранительными органами.

    «Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Также фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям», – говорится в сообщении. В воскресенье два обвиняемых по этому делу были заключены судом под стражу.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российский дипломат предоставил разъяснения дипведомству Азербайджана относительно недавних задержаний подозреваемых в убийствах на Урале, подчеркнув контроль ситуации правоохранительными органами.

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    29 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16

    Генерал Попов: Украинские пилоты тяжело адаптируются к применению F-16

    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На сегодняшний день значимая часть F-16, переданных Украине, утеряны ВСУ. Украинские летчики, садясь за штурвал данного истребителя, часто совершают ошибки, что приводит к катастрофам во время выполнения боевых задач, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16 ВСУ.

    «Украинская пилотируемая авиация пребывает в крайне плачевном состоянии. Военное руководство противника серьезно рассчитывало на перелом в воздухе после получения истребителей F-16, однако данные самолеты не оказали значительного влияния на ход конфликта», – сказал Владимир Попов, генерал-майор авиации.

    «Как ни крути, но украинские пилоты в большей степени последователи советской школы. Они обучались на моделях, произведенных в СССР, а они очень сильно отличаются от американских истребителей. Тот же F-16 создан на основе качественно иной психофизической конструкции», – рассуждает собеседник.

    «У этого самолета штурвал находится на борту справа. Соответственно, управление сектором газа осуществляется левой рукой. На советских моделях дела обстоят иначе. Поэтому украинским пилотам в рамках переобучения на F-16 буквально приходится «переламывать» себя. Привыкнуть к новым машинам возможно, но на это уйдет минимум два-три года», – полагает эксперт.

    «Разумеется, противник не может позволить себе тратить столько времени на тренировки. Из-за этого летчики, поднимаясь в небо, не чувствуют «единения» с машиной. Это сказывается на их реакции: некоторые привычные для них действия происходят с задержкой на миллисекунды. Для работы в воздухе это очень критично», – добавляет он.

    «Подобная ситуация приводит к колоссальным потерям. В феврале Украина получила от Дании 12 истребителей F-16. По моим данным, из них на сегодняшний день противнику удалось сохранить лишь пять-шесть единиц. За полгода утеряно больше половины самолетов – это колоссальные потери. Тем более Запад неохотно расстается с этими машинами», – акцентирует собеседник.

    «Неутешительно обстоят дела и с другой авиационной техникой. По моему мнению, сейчас Украина располагает лишь 15-17 единицами Су-24. Итого меньше Су-25 – их от силы 12 штук. Совсем плохо с сохранностью Су-27: по разным подсчетам ВСУ на данный момент использует от восьми до 12 аппаратов данной модели», – уточняет эксперт.

    «Конечно, у них еще остались МиГ-29. Вполне вероятно, что их соберется на целый полк. Но на этом все. Для столь большой страны, как Украина, которая в то же время обладает колоссальной по протяженности фронтовой линией, подобных запасов невероятно мало. Значительных задач с таким авиапарком не выполнить», – поясняет он.

    «Базируются эти самолеты преимущественно на Западе страны. Соответствующие аэродромы имеются в Староконстантинове, в Стрые, под Винницей. При этом ВВС противника находятся под постоянным давлением со стороны российской армии. Мы регулярно наносим удары, мешающие сформировать им полноценный воздушный флот», – говорит собеседник.

    «С авиацией противника мы боремся в основном с помощью прицельных обстрелов аэродромов. Используем все возможные средства поражения, в том числе и артиллерию. Это комплексное противодействие украинским ВВС необходимо продолжать. Если мы сохраним текущие темпы, то через несколько месяцев у ВСУ останется лишь 30-50% воздушной техники от текущего числа», – заключил Попов.

    Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16. По официальной информации, в результате крушения также погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко. «Самолет получил критические повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог», – говорится в заявлении воздушных сил противника.

    Это не первый случай потери F-16 ВСУ. Так, еще в августе прошлого года The Wall Street Journal сообщил о крушении истребителя, что якобы было связано с ошибкой летчика. В генштабе украинской армии тогда заявили, что «во время захода на цель» с самолетом была утеряна связь, после чего стало известно и о гибели пилота Алексея Меся.

    Кроме того, в апреле этого года разбился еще один американский самолет, напоминает РБК. Летчику Павлу Иванову также не удалось выжить. При этом депутат Рады Марьяна Безуглая связала крушение с проблемой не отрегулированной системы распознавания воздушных целей в стране. Она также отмечала, что власти неохотно публикуют данные об обстоятельствах потери других F-16.

    В ночь на 16 мая на борту американского истребителя также произошла «нештатная ситуация», из-за которой украинскому пилоту пришлось катапультироваться. По данным из открытых источников, к настоящему моменту Украина получила около 20 истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

    В Киеве официально признали потерю трех из них. Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что США передают Украине неисправные самолеты, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых машин ВСУ.

    Напомним, F-16 является американским многофункциональным истребителем. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, нанесения ударов по наземным целям и разведки. Разработан компанией General Dynamics в 1974 году. Дальность его полета составляет 4000 км, а максимальная высота – 18 тыс. метров.

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    29 июня 2025, 14:32 • Новости дня
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки вооружений на Украину со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На вопрос, осуществляются ли сейчас такие поставки, он отметил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю», передает РИА «Новости».

    Ушаков также сообщил, что тема организации встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа остается на повестке дня, однако пока она не перешла в практическую плоскость. По его словам, стороны намерены обсудить возможность такой встречи, но конкретных шагов пока не предпринято.

    Рабочий контакт между Россией и США поддерживается на постоянной основе, подчеркнул Ушаков. Он добавил, что для повышения эффективности возможной встречи двух президентов желательно заранее подготовить соответствующие документы. В то же время Ушаков не исключил, что переговоры могут состояться и без продолжительной подготовки, если так решат лидеры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может передать ракеты для ЗРК Patriot Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд. Трамп ушел от прямого ответа о дальнейших поставках военной поддержки Киеву.

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    29 июня 2025, 15:13 • Новости дня
    ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов
    ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Купянском украинские военные оставляют бронетехнику, включая Oncilla 4х4, опасаясь эвакуировать ее из-за активных действий российских беспилотников.

    Украинские военные бросают поврежденные и сломанные бронеавтомобили под Купянском в Харьковской области, опасаясь эвакуации техники из-за активной работы российских дронов, передает РИА «Новости». Как рассказал командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ с позывным «Контора», одной из таких брошенных машин стала Oncilla 4х4 – совместная польско-украинская разработка на базе украинского бронеавтомобиля «Дозор-Б».

    «При ведении разведки мы выявили бронемашину Oncilla 4х4, сначала думали, что она подорвалась на мине, но подлетев ближе, мы поняли, что она не повреждена. Видимо, она сломалась – и ее бросили. Это не первый случай, когда мы в ходе воздушной разведки находим брошенные авто или технику противника. Естественно, мы ее уничтожаем», – сообщил офицер.

    Он отметил, что расчеты БПЛА группировки «Запад» активно работают в этом районе, не позволяя ВСУ эвакуировать технику. По его словам, российская пехота также продвигается на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом участке. Киев увеличил число расчетов БПЛА на Купянском направлении.

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    29 июня 2025, 00:57 • Новости дня
    Пограничники Армении не пустили экс-сенатора Клинцевича в страну

    Экс-сенатор Клинцевич не смог пересечь границу Армении и вернулся в Москву

    Пограничники Армении не пустили экс-сенатора Клинцевича в страну
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший депутат Госдумы и экс-сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич отправился в пятницу с частным визитом в Армению, но пограничники не позволили ему пересечь границу страны.

    Как рассказал Клинцевич, в ереванском аэропорту Звартнотц на погранконтроле после проверки документов пограничники очень вежливо поставили его перед фактом: придется вернуться в Россию.

    «Пограничники мне сказали, что я не въездной. Я прилетел, чтобы встретиться с людьми, которые помогли мне поставить памятник ветеранам Афганистана. В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу», – поделился бывший сенатор с «Комсомольской правдой».

    Клинцевич добавил, что причины его статуса никто не объяснял, однако он не собирался встречаться с официальными лицами Армении, его визит был исключительно частным, отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация в Армении обострилась после того, как плава правительства страны Никол Пашинян разместил в своих соцсетях 21 июня ссылку на публикацию в одном из армянских СМИ плана, который оппозиция нынешнего премьера якобы подготовила для осуществления госпереворота.

    Затем по уголовному делу о попытке захватить власть в Армении задержали 14 человек, в том числе архиепископа Баграта Галстаняна, лидера движения «Священная борьба».

    Напомним, Пашинян выступил с оскорблениями в адрес Армянской апостольской церкви. После этого в Армении был арестован выступивший в защиту церкви предприниматель Самвел Карапетян.

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    29 июня 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоукраинка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства уточнили, это стало результатом активных и решительных действий российских военных на данном участке фронта.

    В Минобороны также заявили, что в ночь на воскресенье Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям на Украине. Для атаки использовались высокоточные ракеты воздушного, морского и наземного базирования, включая аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты, говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, все поставленные цели были достигнуты. В ведомстве подчеркнули, что назначенные объекты были поражены.

    Отмечается, что российские подразделения продвигаются на ряде направлений. В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение различным украинским подразделениям, уничтожено свыше 190 военнослужащих, техника и артиллерия. На западном направлении потери украинских формирований составили до 220 военнослужащих, уничтожены бронированные машины, автомобили, артиллерия и склады боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    Как указали в ведомстве, в Донецкой народной республике российские силы улучшили позиции, уничтожив до 160 военнослужащих противника, а также бронетехнику, артиллерию и склады. В других районах ДНР потери украинских формирований превысили 400 человек, уничтожены американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль «Казак», автомобили и артиллерия.

    Подразделения «Восток» и «Днепр» также нанесли значительный урон украинским силам, уничтожив десятки военнослужащих, технику, артиллерию, беспилотники и склады боеприпасов в ДНР, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, заявили в Минобороны.

    Минобороны сообщило, что авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по радиолокационным станциям и объектам производства беспилотников в 133 районах. Средствами ПВО было сбито более ста беспилотников и управляемая ракета «Нептун». С начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, свыше 66 тыс. беспилотников, более 24 тыс. танков и бронемашин, а также другая техника и вооружение, уточнили в ведомстве.

    В пятницу сообщалось, что в результате действий подразделений группировки «Запад» была освобождена Новая Кругляковка, а ранее – Петровское в Харьковской области. Всего за неделю освобождены восемь населенных пунктов.

    Напомним, российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР.

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    29 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о выходе Украины из Оттавской конвенции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ о начале процедуры выхода Украины из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, в ожидании дальнейшего обсуждения в парламенте.

    Депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о выходе Украины из Оттавской конвенции, передает ТАСС. Этот международный договор предусматривает запрет использования, накопления и производства противопехотных мин.

    Костенко написал на своей странице в социальной сети, что ему сообщили о подписании соответствующего указа главой государства. Парламентарий уточнил: «Мне только что сообщили, что Зеленский подписал указ, вводивший в действие решение СНБО о выходе нашего государства из Оттавской конвенции – международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин».

    По его словам, следующим этапом станет рассмотрение вопроса в Верховной раде. На данный момент текст указа Зеленского не опубликован на официальном сайте президента Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва, Латвия и Эстония направили в ООН уведомления о выходе из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Сейм Польши одобрил решение о выходе страны из этого международного соглашения.

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    29 июня 2025, 09:45 • Новости дня
    Дуда призвал Украину сохранять терпение при смене власти в Польше
    Дуда призвал Украину сохранять терпение при смене власти в Польше
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне передачи власти в Польше уходящий президент Анджей Дуда во время визита на Украину призвал Киев проявить терпение и сохранять диалог с новым лидером.

    Анджей Дуда обратился к украинскому руководству во время визита на Украину с советом сохранять терпение в период передачи власти, сообщает Reuters. Он подчеркнул, что восприятие ситуации меняется после получения президентских полномочий, и призвал украинскую сторону быть сдержанной.

    «Пожалуйста, наберитесь терпения. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», – заявил Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

    Зеленский в ответ отметил намерение пригласить нового польского президента Кароля Навроцкого в Киев после его инаугурации. Он также заявил о важности поддержания диалога с новым руководством Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с прощальным визитом перед завершением своего президентского срока. Эксперты отметили, что целью визита Дуды стало подведение итогов сотрудничества Польши и Украины за последние годы.

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    29 июня 2025, 04:26 • Новости дня
    WSJ узнала о «растущей проблеме» становящихся седовласыми ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Седовласые старцы с позывными «Дед», «Старик», «Дедушка» и производными становятся новой проблемой ВСУ, в рядах которых все больше возрастных бойцов, которые пытаются прикрыть собой нежелание молодежи «воевать до последнего украинца».

    Газета узнала, что позывной «Дед» или «Дедушка» настолько распространен в украинской армии, что им пользуются два артиллериста из четырех в гаубичной группе. По словам одного из них, которому 46 лет, ему нравится постоянно двигаться, а также следить за сигналом в телефоне от внучки, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Его 53-летний товарищ имеет пятерых внуков, большинство из которых сейчас живут за границей. Он уволился с работы на стройке в Польше и записался добровольцем в феврале 2022 года.

    Он считает, что его жертва того стоит, так как молодое поколение украинцев должно сосредоточиться на построении своей жизни и подготовке к восстановлению страны.

    «Повсеместность прозвища «Дед» указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина», – отмечает газета.

    Напомним, в конце ноября 2024 года США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

    В январе 2025 года Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому юноши, достигшие 17 лет, должны самостоятельно встать на воинский учет через электронные сервисы или лично посетить военкомат.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, в украинском парламенте появился законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет добровольно заключать контракты на службу в рядах ВСУ.

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    29 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    MWM поиронизировал над судьбой второй партии танков Abrams для ВСУ

    MWM: Новые Abrams у ВСУ получат такой же высокий коэффициент выбытия с поля боя

    Tекст: Ирма Каплан

    Опубликованные недавно снимки, сделанные в Польше, подтвердили прибытие в страну бывших боевых танков M1A1 Abrams австралийской армии, которые служили десятилетия и больше, в помощь ВСУ, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Украинские военные, которые впервые прошли обучение на танках Abrams в сентябре 2023 года, с февраля по август 2024 года лишились 87% парка американских боевых машин.

    «Эффективное уничтожение парка Abrams, предоставленных США, вызвало серьезные вопросы относительно долговечности еще 49 машин, поставки которых, как ожидается, вскоре начнутся», – говорится в статье Military Watch Magazine (MWM).

     Журнал отмечает, что украинские военные неоднократно жаловались на танк, приводя в пример такие факторы, как технические проблемы – подверженность электронных компонентов конденсации, уязвимость машин в боевых условиях.

    Поскольку это самый тяжелый танк в мире, на котором используется особенно сложный газотурбинный двигатель, потребности в техническом обслуживании у него намного выше, чем у танков Т-72 и Т-64, составляющих основу украинского автопарка.

    Журнал недоумевает, в какой степени австралийская помощь изношенными танками поможет решить проблему нехватки осколочно-фугасных снарядов для 120-мм танковой пушки, которая также была серьезной проблемой для украинских подразделений.

    MWM при этом отмечает, что несмотря на многочисленные недостатки, поставки Abrams обеспечивают украинскую армию танком, который намного более боеспособен, чем многие дешевые машины из ее арсенала, такие как немецкие Leopard 1 и Leopard 2A4, которые также были поставлены подержанными после десятилетий использования и страдали от многочисленных недостатков.

    «Если новые танки Abrams получат значительное распространение на передовой, вполне вероятно, что они будут иметь такой же высокий коэффициент выбытия, как и предыдущие 31 машина», – отметил журнал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после удара разведывательно-ударным дроном «Ланцет» в Сумской области американский танк Abrams ВСУ был выведен из строя в районе поселка Краснополье.

    Российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину танки Abrams, сохранилось только пять машин.

    Военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.

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    29 июня 2025, 03:27 • Новости дня
    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину

    dikGAZETE призвала мировую общественность прислушаться к словам Путина

    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Турецкая газета напомнила, как Россию и ее лидера Владимира Путина коллективный Запад представлял чудовищами, агрессорами и манипуляторами, однако «никто из тех, кто выдвигал эти обвинения, не остался на политической сцене», отметило издание.

    «Причиной конфликтов на Ближнем Востоке стал не Владимир Путин, а Соединенные Штаты. Кто теперь станет утверждать, что страна, провоцирующая конфликты в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине и многих других странах, – это не Соединенные Штаты?» – отмечает турецкая dikGAZETE.

    Издание отмечает, что российский президент Путин – хороший аналитик. В этом секрет его политического долголетия, к тому же способность к аналитике была ему присуща до того, как он стал главой российского государства.

    По мнению газеты, эта способность позволяет российскому лидеру видеть наперед и предсказывать развитие событий в любой точке мира.

    «Теперь у Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта; он упомянул, что помимо Украины, ирано-израильский конфликт является конкретными шагами к третьей мировой войне. Впервые Путин решительно высказался о третьей мировой войне. Весь мир должен принять во внимание это предсказание, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые спровоцировали конфликт», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его действительно тревожит возможность начала третьей мировой войны.Кроме того Владимир Путин во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем

    обвинил Россию в агрессии.


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    29 июня 2025, 22:56 • Новости дня
    Песков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
    Песков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», – цитирует его ТАСС со ссылкой на белорусский телеканал «Первый информационный».

    Песков напомнил о еще одном немаловажном факторе – ситуации на земле, от которой невозможно абстрагироваться.

    «Вот, собственно, все эти слагаемые образуют общую картину. Она сложная, непростая, но будет зависеть именно от них», – добавил представитель Кремля.

    По словам Пескова, в переговорном процессе не планируется никаких промежуточных встреч, стороны ожидают третьего раунда.

    «Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку.

    Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

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    29 июня 2025, 05:41 • Новости дня
    При ДТП с выездом на встречную полосу пять человек погибли на Ставрополье

    Tекст: Ирма Каплан

    В Изобильненском округе в результате встречного столкновения автомобилей погибли пять человек, еще двое пострадали, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции ставрополья.

    Предварительно удалось установить, что 28 июня примерно в 23 часа 20 минут на 13 км автодороги «Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское», водитель автомобиля Renault Duster допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2104.

    «В результате автоаварии скончались пять человек: 39-летний водитель ВАЗ и его 14-летний, 58-летняя и 45-летняя пассажиры, а также 39-летний пассажир Renault. Также 14-летняя пассажир отечественного автомобиля, жительница Благодарного округа, и 38-летний водитель Renault доставлены в больницу Изобильного», – сказано в сообщении ГАИ.

    По словам начальника отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России «Изобильненский» капитана полиции Николая Ляхова, водитель Renault Duster за последние два года не привлекался к административной ответственности, будет произведена экспертиза на установление состояния опьянения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Одинцово водитель такси сбил восьмилетнего мальчика во дворе, ребенок скончался по пути в больницу, следователи возбудили уголовное дело и ведут расследование обстоятельств трагедии.

    Кроме того, на участке дороги между Сургутом и Салехардом произошла автоавария, в результате которой погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, еще четверо пострадали.

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